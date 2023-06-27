专访德国专家：中国经济在向好的道路上

德国之声：中国国家总理李强强调，今年有望实现5%左右的经济增长目标，第二季度的经济增速预计将高于上一季度。您怎么看待这一表态？

舒勒（Margot Schüller）博士：中国的确是在向好的道路上。但有一系列结构性问题。这当然有可能对实现这一目标带来影响。中国彻底改变应对新冠的战略后，许多领域出现复苏，但比如在工业领域，增长率仍然很低。今年1-5月的增加值（编者注：指工业生产过程中新增加的价值）为3.5%，很低。这与全球需求疲弱有关。

在其它领域，如消费，私人消费是过去几个月增长的主要引擎。在这一领域也有一个问题。中高收入群体的储蓄倾向很强。我想引述央行的一项调查，该调查显示，想要继续存钱的人占到60%，只有16%的人想要把储蓄用于投资。这也显示出对未来发展的不安。

比如在房地产市场或就业市场。房地产市场也存在结构性问题。极高的房价，房地产商极度快速的扩张，这在去年也导致一家大型房地产商的危机--恒大集团。政府出面干预，采取许多监管措施，包括稳定与重组。我们看到还有很多结构性问题。

德国之声：您提到就业市场，这方面您的分析是怎样的？

舒勒（Margot Schüller）博士：特别是18-24岁的年轻人这一群体找工作很难。失业率约为20%。这一群体中有很多应届大学毕业生，他们在疫情封控期间没有工作机会，一部分人继续深造。现在有趣的情况是，教育水平相对较低的人比受高等教育的人找工作更容易。这当然也让"上大学就能找到好工作"这一想法受到质疑。这是一个困难的情况，因为大学生有很高的期望，如果期望落空，当然会让整体氛围不那么好。这也是就业市场上的结构性问题。

德国之声：您所说的结构性问题是指什么？

舒勒（Margot Schüller）博士：这些年轻人受到良好的教育，但找不到工作。但显然这一群体供大于求。原因之一也在于，手工技能行业并没有很好的形象。所以很多人都去读了大学，就有了供大于求。

德国之声：媒体报道说，据估计中国政府可能还会推出更多刺激经济增长的措施。您怎么看？

舒勒（Margot Schüller）博士：是的，有宣布这样的消息。有一系列工具可以使用。一方面可以放松对房地产市场的监管，比如放松对购房者的要求，让买房变得容易；降低首付；让人们更容易申请到贷款。这是三种可能性。另一方面，国家也可以投资基建。或者扶持消费，比如买车，目前还没到所期待的水平，这方面的扶持也可以促进消费。

德国之声：有讨论说，中国经济复苏慢究竟是疫情原因造成的，还是疫情前就存在的结构性问题。您的看法呢？

舒勒（Margot Schüller）博士：两者都有。过去特别在房地产市场存在结构性问题。比如对地方政府来说，这是重要的税收来源。但这也意味着，这并非一个自由市场，而是被操控的，也就会导致扭曲。这就是说，如果没有发生改变，如果地方政府没有开发其它的财源，情况也就不会发生变化。这就是一个结构性问题。这当然在疫情前就存在，而在疫情期间加剧。

在就业市场上，特别是手工技能者并不那么受尊重。技术培训也没有很高的地位。这导致父母因为形象的原因把孩子送到大学里。这也是一个结构性问题。

此外，中国对全球的依赖也对其工业生产造成影响。所以，有些领域在疫情前就存在结构性问题，疫情及严格的清零政策使问题加剧。

德国之声：过去中国政府曾投入巨额资金用于基础设施建设等，以此应对世界经济危机以及本国的危机。目前的处境下，您认为中国政府是否会以类似的方式刺激经济？

舒勒（Margot Schüller）博士：问题在于，结构性投资还能在多大程度上刺激经济。有一些领域是重要的。比如健康医疗领域，或者服务业。不再是巨型项目，而是比如服务于民众的。在这些领域我想是可以投资的。道路、高速公路和铁路网络已经扩建得很充分了。我想这些应该不再是投资的领域，而是其它领域。过去这样的基建项目中，地方政府不是通过正常的银行渠道筹资，而是设立了自己的融资机构，结果导致地方债务高聚。现在不会再允许这样做。

德国之声：您开头讲道，中国走在向好的道路上。但与此同时，我们也看到，中国的消费者对未来缺乏信心。您刚才也提到，人们储蓄的愿望强烈。您是否认为，就像中国过去看来克服了世界和本国的经济危机一样，这次中国也将走出目前的处境？

舒勒（Margot Schüller）博士：中国有巨大的国内市场，也就可以在刺激国内经济方面采取不少措施。尽管也存在对全球的依赖，但程度低于一些其它国家。因此，国内的发展仍是重要的。几年前，中国通过"双循环"战略--促进国内增长、降低对国际的依赖来减少这一风险。全球不少国家仍在增长缓慢的阶段。此外，还有与美国的地缘政治紧张，也扮演一个角色。所以也有很多挑战是受国际经济影响而加剧的。

德国之声：所以您认为，中国在向好的道路上。

舒勒（Margot Schüller）博士：对，当然有挑战，但如前所述，如果国内经济领域能够得到更强的促进，并且不使用过去旧有的投资模式，这的确是有可能实现的。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。