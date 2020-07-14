专访：“当年的东芝 如今的华为”

德国之声：英国政府日前推翻了今年一月让华为有限参与5G网络建设的决定，表示从到2027年之前会清除所有通讯网路基础设施中的华为设备。从华为的视角看，究竟发生了什么？哪些事情导致了今天英国政府走出这一步？

宋可腾(Carsten Senz)：究竟哪些地方出了问题，我也不是特别清楚。我无法知道英国政府和议会究竟是经历了怎样的讨论。从我们的角度来看，整个讨论都非常的政治化。人们从英国议会的讨论就可以感受到讨论的气氛非常情绪化，最后导致的这个决定。我们自己也还不太清楚这一决定在未来数月，数年的时间里对我们会产生何等影响。所以我们要先等等看。但我们需要强调的是，在华为过往三十多年中，我们在170 个国家为30 亿人口服务，始终保持着合规运营与非常好的网络安全记录。那些对我们网络安全的指责，包括和中国政府的关系，都没有任何证据。未来，我们也承诺绝对不会做任何损害客户利益的事情，继续严格保持合规运营。

从原则上来说，对于我们非常重要的是，无论整体讨论在全世界的哪个地方展开，都应该实事求是，本着对我们技术和行业的专业性认知展开。

德国之声：确实，有观察人士表示英国如今决定的背后有很大的政治背景。他们也说，中国在新冠疫情危机期间的所作所为，以及针对香港最新推出的国安法强迫了约翰逊政府重新思考对华态度。对于这种说法，华为是如何看的呢？

这些都是纯粹的政治猜想。我们作为一家私人企业，不愿意参与其中。我们向全球170个国家提供最好的技术。多年来客户对我们非常满意，也信任我们。所以我们不会参与这样的政治讨论，而是专注我们的技术，向客户提供最好的产品。

把像我们这样的一家公司排除在外，并不能让通讯网络更加安全。相反会让它更不安全。因为市场上的供应商越少，网络的安全性能也就会越差。因为网络的构架方在设计网络的时候一般都会注重多样化。实际上多样化是通讯网络安全架构中非常重要的一环。如果在本身就很少有参与者的市场里排除一家企业，就会在整体上降低安全性。对于客户和消费者来说绝对是不好的事情。因为更少的供应商就意味着更高的价格。这是我们关心的话题。所有与政治有关的事情，相关的委员会可以展开讨论。我们会坚守我们的核心。

德国之声：在德国，华为的处境还算不错。英国政府最新作出彻底放弃华为技术的决定后。德国联邦网络管理局最新表态称，不会将华为排除在德国的通讯网络之外。对于华为来说，德国是否是欧盟核心成员国中最大的，或者也是最后的救星？

当然对于我们来说德国是一个非常重要的市场。不光是因为它是欧洲最大的国家，也因为有许多重要的，实力雄厚的工业企业坐落于此。德国当然也是欧洲最重要的工业推进者之一。德国对我们还很重要的原因您刚才已经说到了，有包括德国联邦网络管理局在内的政府机关对我们这个行业有着非常专业的认知，所以它们对待我们的手法也非常专业。

联邦网络管理局局长这周接受采访时作出的相关表态其实一如既往的反应了德国政府在这件事情上的态度，并没有什么转变。德国联邦政府和相关部门从2019年开始就一直重复表态称，不会因为一家供应商的来源背景就将其排除在外。每一家企业在受到公平，平等对待的同时，必须符合同样的安全标准。对于我们来说，这是唯一能够让我们参与其中，把网络建设的更安全的思路。在这方面，德国为其它国家树立了很好的榜样。

德国之声：德国联邦网络管理局局长的话确实能让华为松一口气。可是美国特朗普政府方面的最新表态又给华为当头一棒。美国当局已经向一部分华为工作人员颁发了签证禁令，理由是他们给中国政府侵犯异议人士和新疆维吾尔少数民族人权提供了"实质的帮助"。华为对这样的措施和指责做何回应呢？

有关签证禁令的事情，我还没有了解具体的情况。但从过去两年的时间来看，我们不断的收到来自美国的指责。而这些指责从来没有任何根据，一丁点根据也没有。所以我判断最新的这个情况也是如此。但是我没法作出更多表态，因为还不是十分了解。

德国之声：那您本人对美方指责中所提到的，华为给监控异议人士和维吾尔人提供了技术支持的情况有所了解吗？

我不了解。我们在中国当然会向其它企业提供产品，它们又会将我们的产品投入使用。但这问题对于身处德国的我来说很难回答。因为这是今天刚刚出现的信息，我个人对此还不十分了解。

德国之声：但是美国确实没有放松对华为施压，并不断加大了施压力度。包括美国国务卿蓬佩奥不断向华为发出指责。在美国刚刚开始对华为加大制裁力度的时候，任正非先生当时的表态是不会孤立于美国，会继续向美国学习。那现在任正非先生对美国是什么态度呢？

我们从一开始就说我们过去从美国企业那里学到了很多，任先生也是这么说的。尤其是在任正非先生1997访美之后。这次访美也成为了一个标志性的事件，其中的直接结果是我们和IBM展开了合作，把我们企业内部的管理系统进行了全面现代化升级。

我们同时也和许多其它西方国家的咨询企业，比如说来自日本，德国等国家的企业进行了深入的合作。这个趋势是不会改变的，更不会针对美国企业。实际上在过去几十年的时间里，我们和美国企业的合作是非常紧密的。我也不认为美国企业现在会不再想和我们进行合作。从企业的角度来说，所有企业都是愿意展开合作的，因为每家都会从中获益。对于我们华为来说，没有任何改变。

德国之声：如今不仅美国政府，但尤其是美国政府指责华为和中国政府走得太近。华为当然一直强调称自己是一家普通的中国企业。同时我们看到，没有其它一家中国企业会如此得到中国政府的庇护和称赞。我们可以想一下环球时报是怎样报道和评论华为的，以及中国的女外交官傅莹在上一次慕尼黑安全会议上是怎样就华为进行表态的。在这种情况下，华为如何说服世界相信它只是一家普通的中国企业？

我不知道该如何定义一家普通的中国企业。我能说的是我们是一家纯粹的中国私人企业。我们并不普通，因为我们是一家完全属于员工的企业。我们在全世界有超过19万6000名员工。持股员工，包括前员工超过10万。除此之外，没有任何一个人或机构能够在华为之外拥有公司的股权，参与公司的决策。

我们现在从中国方面听到这样的声音也要看看它有怎样的历史渊源。对于一家如此猛烈受袭的企业来说，不管它来自哪个国家，在这样的情况下有国家层面的声音出来为它说话是十分正常的事情，其它国家也都会这样做。以前我们确实很少出现在媒体上。但从2018年年底开始，我们就活跃于各大媒体。仅德国去年一年就有超过5万条媒体报道关注华为。在我们的行业里，我们确实已经成为了全球性的话题。所以一国政府有所表态也是十分正常的事情。但我们自己不希望有任何一个国家的任何一个政治层对我们施加影响。我们想专注于自己的业务领域。我们希望每个国家都能有一个开放的市场，为此我们也会努力促成。我们不想看到自己的问题在政治层面不断升级，还是希望情况能有所缓和。

德国之声：从华为最新公布的销售业绩来看，起码业务上确实有所缓和。根据2020年4月全球智能手机的销售记录，华为实现了超越三星，成为全球最大智能手机供应商的目标。但仔细分析一下相关数据，会发现华为的销售业绩大多数都是在中国市场上实现的。在新冠疫情爆发，香港国安法强势推出以及中国政府各种侵犯人权的背景下，中国面临的国际压力也越来愈大。这在中国内地催生了一种说法，就是说我们不需要国际市场，只要天天上着淘宝，刷着抖音，买着华为手机就一样可以实现中国经济在后新冠时代的复苏。华为是否也有理由相信它仅凭着中国内地的需求就可以生存下来，甚至继续发展呢？

我们生存下来是没有问题的，虽然目前需要艰苦奋斗。但你要看到，我们目前活跃在全世界170个国家。在过去的20年中，参与了这些国家的通讯网络建设。这也就是说，我们对客户是有义务的。我们在行业中也是以优质的服务著称的。我们现在当然不会离开这些国家，背弃我们的客户。我们不是卖洗衣机的，卖的是极度复杂通讯网络的设备。不可能今天说，好吧，从明天开始我们不在这里销售了。我们是要对我们的客户负责任的。

我认为，所有有关我们的讨论都是以世界上两个重大的转型为背景的。 一个是全球化，并且在此过程中亚洲地区变得愈发重要，经济实力愈发变强。这里不再是世界各国企业销售产品的大市场，而是自己开发了愈发强大的经济和技术。这是一个巨大的变化。对于老牌强国来说，它们现在看到了新的竞争者的出场，也逐渐对其感到畏惧……

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德国之声：您真的觉得是这样吗？这是人们害怕华为的原因吗？难道不是因为人们判断华为和中国政府联系紧密？因为首先人们分析了任正非的生平，发现了他在军方的背景，这些我都不用跟您多说了。但是华为的核心问题难道不是在于：它在一个极权政府的治理下长大，也在这个政府的支持下变得十分庞大强势，现在又得到了这个极权政府的各种支持和鼓励。所有这些让人觉得这其中会有问题。华为的问题，其实是中国政府形象不好的问题，难道不是吗？

我不这样认为，为什么呢？因为我们看到还有一个国家在成长的过程中也有过类似的经历，这个国家就是日本。如果你看看70年代有关日本的报道，有许多日本企业，比如说东芝和我们如今的经历非常类似。它们所走过的历程和我们一样。它们甚至和我们从事的行业都一样，当时专攻半导体和芯片领域。后来也需要面对美国强势的攻击。同样的游戏，现在再一次上演。不同之处在于，当然中国的政体不同。但我觉得这不是决定性的因素。重要的是，中国比日本大得多，未来的地位会更加强大，更加重要。我认为这才是这个事情的背景。

这是我们不得不面对的事情，是肯定会发生的事情。来自美国的攻击也不会停止，虽然我们从心里是希望尽一切可能缓和冲突的。但就如我上面所说，我们有过这样一个例子。欧洲和美国当时的做法是一样的。面对这样一个新兴国家，人们对其文化背景并不了解，所以就会产生一定的恐惧心理。如今所有这些与中国有关的报道，当时日本都曾经历过。

德国之声：但是，有关和政府关系紧密，以及支持极权政府的指责，这些都是当年东芝不需要面对的，不是吗？

好吧，当时人们找到了其它的理由。从我看来，大部分相关指责都是漏洞百出的。如果您看一下过去两年有关我们华为的讨论，可以发现一定的叙事轨迹。人们不断挖出新的理由来诋毁我们的形象。各种您能想到的理由都挖出来了。首先是说我们的技术不可靠，后来我们证明了不是这样。尤其是我们的客户知道我们提供的是先进的技术，而且还能够为他们节省运营成本。后来，人们又尝试去挖任正非先生的生平背景，因为他曾经是中国军方的工程技术人员。现在，人们猜测中国企业从根本上来说无法独立运作，因为这在中国从根本上来所就是不可能的。但所有的这些指责都太过简单，过于肤浅。

如果你看看我们的历史。你就会发现我们在中国当然能够独立自主的运营。尤其是在90年代初到2000年的这段时间，我们必须面对来自中国国有企业的竞争。但这段历史没有人愿意去提及。我们作为私人企业，当时需要面对很多的问题。如今我们企业中的许多架构设计，都是与我们当年所遇到的危机息息相关的。比如说我们的员工架构设计是和90年代期间，我们作为私营企业很难从中国国有银行那里得到贷款有关的。所以让员工参股，就是当时为了得到贷款的一个解决方案。

另外一个直接后果是，我们从一开始就和许多中国以外的银行进行合作，直到今天还是如此。华为75%的贷款都是由西方国家银行提供的，而不是来自中国。因为我们从一开始就必须自主经营，没有别的选择。所有这些都贯穿我们公司的整个发展历史。

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