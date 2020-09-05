 专访：强化“中国能力” 摆脱对华依赖 | 评论分析 | DW | 08.09.2020

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评论分析

专访：强化“中国能力” 摆脱对华依赖

德国是否会效仿美国，大规模限制孔子学院的运作？德国又应当如何既摆脱对北京依赖、又构建自主的中文教学、中国问题研究体系？德国联邦议会自民党团正就此筹备一份提案，牵头起草的议员布兰登堡接受了德国之声专访。

Deutschland Konfuzius-Institut | Stralsund (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

2016年施特拉尔松德孔子学院成立时，默克尔（右）与时任中国驻德大使史明德（左）共同出席其揭幕仪式

德国之声：作为专攻教育政策的议员，您正在准备一份有关德国境内孔子学院问题的提案，计划在不久后提交联邦议会进行讨论。从提案的草案来看，您似乎认为德国境内的孔子学院构成了某种程度上的危险，是这样吗？

布兰登堡(Jens Brandenburg)：是的，我们在去年就向德国联邦政府就孔子学院问题发出了问询。联邦政府在回复中表示，知道中国政府对德国孔子学院的教学活动、教材、教职人员具备政治影响力。所以，这构成了对德国高校研究与教学自由的侵犯。我们致力于在德国高校加强"中国能力"(China-Kompetenzen)之建设，但是这必须不受外部政治影响。我们需要真正独立的机构，能够让德国高校的课堂毫无保留地探讨包括中国人权、维吾尔、西藏、台湾、香港等议题。

德国之声：早在今年初，您就曾经公开批评孔子学院的部分资金来源于德国税款，相当于德国纳税人协助中国当局在德国高校开展政治宣传。而您现在正准备的这份提案，还更进一步地呼吁德国政界为德国高校"终止与孔子学院合作"提供支持。您是想如美国国务卿蓬佩奥近期提议的那样，建议尽快关闭全国的孔子学院吗？

布兰登堡：是不是终止合作关系，这是各个德国高校自己做出的决定。杜塞尔多夫大学、汉堡大学目前已经决定终止合作关系。而德国联邦政府的任务则是为各高校提供切实的咨询。德国政府应当将其所了解的孔子学院依赖性的情况转告给各高校，让后者认识到，法轮功成员根本无法成为孔子学院的教师。这样的行为在德国构成了宗教歧视。总而言之，这类信息应该让德国高校了解，从而便于他们权衡决策。此外，德国各级地方政府为孔子学院提供的额外补贴，则应该立刻停止。

Karte Konfuzius Institute in Deutschland DEU

德国境内共有19所孔子学院

德国之声：我们谈到了钱的问题：您在提案草案中呼吁，一方面要摆脱具有政治影响力的中国资金，另一方面德国方面也应该加大资金投入，打造独立的汉学教研、中国问题研究环境。钱应该从哪里来？

布兰登堡：我们当然不能断绝和中国的文化、语言交流。在全球化的时代，这种交流必须进一步加强。所以在提案中我们呼吁联邦政府启动资助项目，在中国文化、中国语言、中国国情领域设立独立的教席，让德国高校不必依赖专制政权的资金和师资。

德国之声：可是这注定不会是简单的任务，而且不仅仅是钱的问题。中国政府对其国内的社会具备垄断性的掌控力，真正独立于中国体制的汉语教学师资、教材，单从数量上而言就会少得多。如果按照您的提议，限制和中国官方机构、亲官方学者的交流，德国还能得到足够的汉语师资、维持足够的交流渠道吗？

布兰登堡：能。关键在于，加强德国已有的汉学力量，扩建相关院系，并且拨款用于编写自主的教材。在美国以及加拿大，人们发现孔子学院甚至在用歌颂毛泽东的教材，而有关中国人权的话题则完全被无视。这是不可接受的，所以我们必须确保汉学、中文院系的独立性。我们还可以加强和台湾学者的直接交流，并且接纳遭受中国当局政治打压的学者。当然，研究中国问题的学者，总是不可避免地需要经常前往中国，他们仍然得在中国境内适应当地的情况。但是，在教学科研自由获得法律保障的德国，我们决不能容忍对中共当局资金的高度依赖。

DW.COM

继上个月宣布将孔子学院美国中心列为外国使团後，美国国务卿蓬佩奥周二再表示，美国大学可望在年底关闭所有孔子学院，并说中国带来的挑战与冷战时期不同。

美国周四正式将管理孔子学院的机构列为外国使团，强调孔子学院对美国学校造成有害影响，但也重申，不会要求孔子学院全面关闭。

孔子学院在全世界范围内饱受争议。原因包括它的中国官方背景以及传播信息的政治正确性。德国自民党人士如今提出不能用德国纳税人的钱支持孔子学院搞宣传工作的说法。孔子学院的一名德方院长谈了他的看法。

近日，柏林自由大学数名校友向德国教育科研部长、柏林市长、该校校长等人发表一封公开信，呼吁澄清该校东亚学系一名德国教授职位由中国出资的问题并立即终止这种状况。公开信倡议人穆达伟(David Missal)2018年8月曾因追踪中国维权律师遭打压事件而被中国驱逐出境。

中国在国际上的重要性与日俱增，与中国打交道成为许多国家面临的一大挑战。德国政府意识到，只有了解中国文化、对当代中国的发展有全面认识，才能在交流、合作和博弈中取得成果。但德国人在这方面还有有很多功课要做。

德国之声：您是否在暗示德国汉学界过于亲近、依赖中共？

布兰登堡：不，我不想一概而论地评价整个德国汉学界。德国汉学家之间的差异非常大。我批判的主要是院系机构对孔子学院的依赖性。比如，一旦讨论某些话题，就会面临中方停止资助的风险；又比如，柏林自由大学用中方资金设立教席，根据合同，中方一旦停止合作，德方甚至还要归还资助款项。这必然导致德国院校进行自我审查。我们需要喊停的就是这类依赖性。德国汉学界有许多对中国政治的批判声音，我们不能把他们和那些不怎么批判中国现状的汉学学者混为一谈。

德国之声：您刚才说要加强和台湾方面的交流，吸纳中国异议人士，还要批判性地看待目前在德国使用的部分教材。这些做法都会触动北京敏感的神经，您准备如何应对中国当局的威胁？

布兰登堡：我们当然会因此面对中国当局的反对。去年德国联邦议会讨论了中国人权问题，立刻招致了北京的反应。议会人权委员会主席延森(Gyde Jensen)一再遭到中国大使馆的强硬言辞威胁。所以我们对中国当局的这种行为模式是了解的。但是作为德国议员，我们不能因此被吓倒。中国政府必须认识到，德国极其重视教学科研自由，我们将捍卫德国高校的这一基本权利。

德国之声：如果能摆脱孔子学院的影响力，您希望德国如何继续开展与中国的文化、教育交流？毕竟按照您的提议，与中国亲官方立场之学者的交流届时肯定要受影响。

布兰登堡：所以我们应该尽量和中国的独立机构、和真正不受中共掌控的非政府组织展开交流……

Jens Brandenburg FDP (Tobias Koch)

自民党德国联邦议会议员布兰登堡

德国之声：可是这样的机构数量非常少吧?

布兰登堡：确实不多。但也正因此需要我们加强与他们的合作。我们同时也要加强和人权组织的联系，他们非常关注这方面的话题。我们当然也会和中国高校继续合作，即便我们知道中共当局对中国高校具备很强的掌控力。我们所不能容忍的是中共当局的政治影响力一路延伸到德国高校。德国高校的教学与科研不能被北京的政治路线所左右。

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