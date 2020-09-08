专访张五岳： 现在北京对台政策只有一派，叫“习派”

本周末，已执行了10年的海峡两岸经济合作框架协议（ECFA）即将到期。到目前为止，北京方面既未表示将终止该协议，也未表示会延续。台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳在接受德国之声中文网采访时表示，如果北京方面终止ECFA， 这代表的不仅是中共对台湾的经贸策略转变，同时也意味着大陆对台湾的总体战略会发生改变。他还在采访中表示，现在大陆对台政策已经不分鹰派和鸽派，现在只有一派，叫“习派”，也就是习近平派。
德国之声：作为过渡性协议的海峡两岸经济合作框架协议（ECFA）两天后（9月12日）即将到期，您认为中国大陆会在最后关头宣布终止ECFA吗？
张五岳：我想这个几率其实存在，但是并不高。因为根据ECFA当中的第16条有一个终止条款 。 如果一方想要终止这样一个条款或者协议的话，他要需要书面通知另外一方。海峡两岸应在终止通知发出之日起三十日内开始协商。如协商未能达成一致，则ECFA自通知一方发出终止通知之日起第一百八十日终止。我觉得终止ECFA几率不大的原因有两个。第一个，ECFA从北京的角度来看，这是一个加惠台湾民众或者说促进两岸经贸交流一个很重要的渠道跟手段。那目前为止面对美中贸易的对抗科技战，北京方面比较不乐见的就是美中的经贸脱钩，北京更不愿意乐见到两岸经贸脱钩。最近台湾下达“爱奇艺禁令”，北京批判说，台湾方面在进行两岸产业的脱钩。北京一方面在加大对台湾民众的工作，二方面又不乐见到两岸经贸进一步的脱钩。那么如果现在北京方面终止了ECFA，这当然是两岸经贸脱钩的一个很重要的迹象吧。所以我觉得机会是不大的。但是我们要留意的，如果北京终止了ECFA，那就绝对不会只是ECFA的问题。这代表北京对台的战略有全新的战略性的思维跟转变，是从过去这一段时间以来，不管是国台办的发言还是商务部的发言，他们从来没有明显地让外界感受到，他们准备终止ECFA。第二点，如果要终止ECFA，得要进行书面的通知。那目前为止两岸关系互动不佳，（如果断ECFA）甚至要进行协商,那么北京现在当然更难跟台湾做任何的协商吧。
不管从哪个角度来看，我个人认为，北京片面终止ECFA的几率是微乎其微。
德国之声：相当长时间以来，两岸媒体都对ECFA为台湾贸易出口以及就业市场带来什么样的好处多有报道。 不过，ECFA对中国大陆而言，是纯粹对台让利吗？还是对中国大陆也是存在诸多利益？
张五岳：我想当然两岸的经贸一定要秉持双边的互利互惠，这才能够可长可久。大陆方面给予台湾方面的早收清单，让台湾包括像400多项的农工产品，还有包括18项的农产品，确确实实销售到大陆方面，是产生了一个明显积极的正面的效应。ECFA当然对于所谓陆资来台的问题，大陆商品到台湾问题也一样会产生所谓积极而正面的效应。ECFA架构下包括关税减让、产业的合作以及各式各样的相关的海关税则问题， 这当然对两岸经贸都有利。ECFA只是单纯对台湾有利，对大陆无利，这样说法显然是不够切实。 但是很显然，北京在这一议题上是采取一个比较希望能够通过一部分的让利来推动两岸经贸发展。
未来台湾跟美国进行经贸谈判，同两岸间的经贸谈判最大的不同在哪里？不管是当年的ECFA，还是后来的服贸、货贸谈判， 那北京方面基于什么，基于它还有所谓的政治的考量，希望能够争取台湾的民众或者所谓的统战台湾民众的工作。 美国不会对台湾民众想要做什么统战工作，美国也不可能在农产品问题上有任何重大的让步嘛。所以从这个角度来看，ECFA显然对双方都有利。但是如果我们从客观数据呈现来看的话，对台湾的利基显然比大陆来的稍微多一点。
德国之声： 如果北京方面想要终止ECFA ，会选择在什么时机？
张五岳：大陆方面的对台政策有它的一贯性。 如果它决定对台终止ECFA, 这代表的不仅是中共对台湾的经贸策略转变，同时也意味着包括中国对台湾的总体的战略跟策略将出现全然不同的改变。
因为长期以来，中共对台政策有几个重要的考量。第一个考量是北京希望能够以经促政、以通促统。第二，北京现在对台政策当中强调的是社会经济融合发展。第三，北京目前为止当然不希望两岸经贸脱钩。第四，北京面对美中贸易战，它当然希望能够积极争取更多的台商，能够共同因应美中贸易战当中引发的科技战当中的一些议题吧。
因此，如果终止ECFA，那后续性的两岸关系的严峻性，以及北京会对台湾采取一些更进一步的强硬作为，严格讲都在预期之内的。
德国之声：如果9月12日之后ECFA继续延续下去，那么无论是蔡英文政府还是北京政府，双方都有意愿进行服贸和货贸协议的谈判吗？
张五岳： 我觉得依目前的情况，双方都没有这个意愿，也基本上也没有这种可能。原因有很多。首先，北京认为，不管是ECFA也好，服贸也好， 货贸也好，两一定要具岸有所谓的政治互信，一定要具有北京所强调的九二共识作基础。 中方认为只有在这个九二共识基础之上，政治互信的情况之下，两岸公权力才可以展开任何形式的对话谈判协商签署协议。 第二个，从台北的角度来看也很清楚的。到目前为止，台湾立法院还没有审议包括两岸协议的监督条例，因此， 因此在还没有完成立法的情况之下，台湾方面重新跟大陆启动服贸和货贸谈判协商几率近乎等于零。更重要的是，在美中贸易战、科技战全面对抗的情况下，我想，美方也好，台方也好，不会把两岸重启经贸谈判当成此刻可能发生的一件事。所以，从美方角度，从台湾的角度，从中方的角度啊，从三方角度来考虑，这件事发生的机率几乎等于零。
德国之声：您非常熟悉中共组织结构。 中国大陆制定对台政策的出发点是什么？简单来说，要达到什么目的？
张五岳：我想目前为止北京很清楚的，对台政策的最高的战略目标就是完成统一。这不是阴谋，这是阳谋。对台政策的最终的战略目标就是要完成两岸的统一，完成北京所强调的祖国的统一。 那要进行统一，有各式各样的渠道跟手段。目前北京的基调北京的主轴是希望能够透过和平发展来完成和平统一。但是北京也不会公开摆明放弃以非和平的手段来作为统一的可行性。 既然要和平发展，要和平统一，北京就要两手准备，一手准备就是在积极的包括推动两岸的融合发展，积极的给台商台湾民众在大陆方面的所谓同等待遇。但是北京方面也会积极的严加防范两岸关系有可能走向分离跟分裂的任何的可能。从这个角度来看，北京的政策是一贯的延续的，而且是清晰的。
德国之声： 今年1月蔡英文以817万票高票赢得台湾总统大选。这可不可以推导出中国大陆惠台政策是失败的？
张五岳：从理论上来说，这样一种推论只是一种迹象，而不是全貌。北京方面也不会因为蔡英文817万票当选就大幅度地改变对台政策，应该不至于的。北京方面也不会因为蔡英文总统高调连任，就改变了对台政策的一贯方针：坚持政治互信的九二共识、坚持单边做法单边立法、坚持推动两岸关系融合发展。
我们很多人会说，中国对台政策完全不了解台湾民心，完全无法争取台湾民心。它的很多会惠台政策的做法根本不足以争取台湾民众的认可。但是我必须很诚实地强调，谁都很清楚北京对香港的政策，特别是从“反送中”到港区国安法，北京当然很清楚，北京每一个做法等于是直接地变相地帮蔡英文加分，变相地在削弱国民党的可行性。但是北京不会因为害怕帮蔡英文加分，害怕国民党在选举中失败，北京就改变立场原则。不是的，绝对不会的。很多人都说北京不了解台湾民众的想法，我想我们也必须很诚实地思考一个问题，台湾多数的民众也不了解北京的想法。
但是重点是北京从来不是把争取台湾民心，北京从来不是以台湾民众的想法作为它对台政策第一个最重要的优先的考虑。北京的对台政策有它自身的逻辑性、利益性和原则性。北京对台政策如果能够跟台湾的民众相结合，北京当然愿意争取台湾民心。那如果台湾的民心跟北京的对台政策跟北京的立场是违背的，我想北京不会牺牲它的立场原则来争取台湾民心，他宁愿让台湾民众伤心，它也不会放弃掉自己原则的坚定性。
一方面我们说北京不了解台湾，这是一部分的事实；但是台湾不了解北京，这也是一部分的事实。双方都各自按照自己的本位主义来思考问题。
德国之声： 中国大陆学者金灿荣近期曾建议中共决策高层应该改变对台政策。他认为，对台政策不应该只由涉台系统的少数人闭门决定，而是应该更充分地吸取民意表达。这是不是意味着中共高层内部对目前对台政策存在不满声音？
张五岳：我想应该这样来看待。当然大陆方面内部对于怎么处理台湾问题怎么解决台湾的问题，它会有一些内部的考虑。但是我认为，对台政策目前为止，其实我们所谓的鹰派鸽派，这是个错误的判断。现在北京的对台政策只有一派，叫“习派”，也就是习近平派。 鹰派鸽派，这个只是策略性的手段，鹰派跟鸽派在大陆内部之间，至少到目前为止，我看不出有任何重大的对撞冲击。
另外，如果北京方面对台政策要做重大转变，第一个，从人的角度一定是习近平会发表重要讲话。只要不是习近平讲话，北京的对台政策很难会有大幅度的改变。今年两会期间外界特别注意李克强在政府报告写了什么，汪洋在政协当中提交了什么。我先说，他们讲什么不是那么的关键重要。因为习近平讲什么才是至关重要。第二个，北京如果一旦对台政策发生重大改变，除了最高领导人谈话之外，北京方面传播的媒体，譬如说如果是《人民日报》用社论，《人民日报》用评论的文章，这么高规格的中共中央电视台新闻，晚间30分钟用新闻联播的，这是代表中共的主要传媒。但是如果这些都没有，只是《人民日报》那些什么海外版的文章，新华社海外版文章，甚至大陆方面哗众取宠、在中国内部完全不能代表北京主流观点的《环球时报》发表鹰派的文章，那当然意义不大嘛。另外如果我们从北京台办的发言人层级来看。涉台系统，最高的就是两办授权声明，像“517声明”。比两办授权声明低一级的是两办负责人，2016年“520”北京方面用两办负责人的名义发表声明。但是今年“520”只有国台办发言人出来讲话。
北京制定对台政策不可能完全没有民意的考虑。但是北京在处理涉台的问题也绝不可能受到这些所谓的鹰派的民意的影响。从目前的角度来看的话，如果像中共中央讲的，对台政策是成功的，是一贯的，北京方面牢牢掌握两岸关系主导权，这代表说对台政策不会有重大的转变。如果做出重大转变代表什么？代表以前的政策是失败的。已经无法掌握两岸关系主导权，才要做大幅度改变嘛。所以不管是《环球时报》还是极少数武统言论，我相信这只是大陆内部一个很重要的声音。
其实更重要的涉台问题也不是由涉台人员单独来决定的。北京在处理涉台问题时，不管是最高层级的中共中央对台工作领导小组，还是中共中央办公厅，它都扮演很重要的角色。其实台办的角色不是被强化，从习近平上台以来，台办的角色是在被弱化。外界总是认为，北京方面涉台问题总是有所谓的特别的偏好和考量，我觉得这是对北京的一些误判，包括大陆内部也是一样。
德国之声： 本月19日在厦门将举行第12届“海峡论坛”，台湾陆委会发言人邱垂正强调政府已完成“国安五法”与“反渗透法”，并提出“三项禁止”，呼吁民众、团体勿轻易参加。“三项禁止”中有一项为禁止机关（构）、个人或团体、政党以任何形式参加涉及“一国两制台湾方案”或“民主协商”的活动。国民党宣布派团出席，团长由前立法院院长王金平担任。可不可以说，民进党政府其实并无意缓解目前两岸的紧张关系？
张五岳：民进党政府是把海峡论坛界定成这是统战的一个很重要的渠道。因此在反统战当中当然会禁止他们的政府公务员，禁止民进党党员参与。但是说，是不是代表说民进党就没有想要缓解两岸关系，那到也未必。因为不管是陆委会也好，蔡英文也好，他们在有关于针对新冠肺炎，基本上都是用“新冠肺炎”的说法。不会像像台湾的卫生部门，用“武汉肺炎”这些具有刺激性挑衅性的字眼。另外，两岸关系如果有政治上有互信，北京叫做九二共识，双方就可以官方接触授权谈判签署协议。可现在最关键的问题在哪里？两岸如果没有互信，没有共识要做什么？我觉得两岸双方都必须重新做战略性思考。目前在没有政治互信，没有共识的情况下，两岸要做什么？第一，避免误判。第二，防范意外。第三，危机管控。第四，避免两岸敌意螺旋不断加深，最后量变变质变。这才是重中之重。
我们只能说现在两岸关系在美中对抗情况之下，在香港议题的发酵之下，在台湾的民主政治、“反中”以及大陆方面的所谓的民族主义、爱国主义高涨的情况之下，短时间之内我们确实看不到一个很积极而正面发展的势头，但是我们短期要做的就是，避免误判，防范意外。
德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。
© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
中国两会推出的港版国安法，向外界宣示了北京在维护国家安全和政权安全上决不让步的强硬姿态，很大程度上，这也表明北京在关于中国的统一问题上，是不可能让步的。如果对这一点一些人过去还有怀疑的话，港版国安法的出台应该打消这个怀疑。
在两岸经济合作协议（ECFA）的架构下，从2012年1月1日起进行第二阶段的降税，台湾的437项货物出口到中国大陆免税，中国出口到台湾则有186项货品免税。这是ECFA早收清单降税过程中，降幅最大、产品最多的一波。