 专访：希望微乎其微 民主党为何仍弹劾特朗普？ | 评论分析 | DW | 19.12.2019

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评论分析

专访：希望微乎其微 民主党为何仍弹劾特朗普？

柏林巴德学院政治学教授弗曼（Boris Vormann）表示，在美国参院，必须有20名共和党人“倒戈”，才能通过弹劾案。然而，只要舆情不变——而目前确实没有改变迹象——这样的转折恐怕不会发生。

USA Wasgington | Kapitol - Diskussion vor Votum zur Amtsenthebung von Donald Trump (Reuters/House TV)

德国之声：弹劾案如今要送往参议院，我们可以预期何时能走完这一过程？

弗曼（Boris Vormann）：我想在参议院的话有可能在明年春天完成，这样到初选的时候，这就已经完成了。我想民主党和共和党都不希望拖到明年11月大选的时候。

这项民主党人的提案在参议院有任何通过的可能性吗？

大家都说这是高度不可能的，因为那得要有20名共和党参议员“倒戈”。从昨天以及近一段时间来看，美国政局深度两极化，要发生这样的事情可能性非常小。事态当然有待观望。但只要公众舆论没有发生大的变化转移，目前也没有出现这样的变化，恐怕就不会发生这样的事。

那么民主党人为什么要寻求这一路线？总统称之为“自我毁灭”。他们为什么走这条路？

我想他们的论据是，美国宪法的起草者——“宪法之父”决定，必须存在一些机制来保护民主，如果有人把私人利益置于公共利益之上，那就应当使用这些机制。这是民主党人的论据。他们说之所以这样做是因为有必要性。佩罗西也多次表示，（发起弹劾）对他们来说也是一件不太愿意去做的事，但启动了，就要坚持下去。

Prof. Boris Vormann (DW/E.Usi)

专家弗曼（Boris Vormann）

佩罗西3月时曾表示没有发起弹劾的基础，她不想走这条路。对民主党人来说，是什么发生了变化？

我想，一方面是看了证据之后，有了变化。另一方面，两极化不单发生在两党，也发生在政党内部。在民主党内有一部分支持者强烈要求进行弹劾。所以她其实受到双方面的压力。

弹劾过程会对选战有怎样的影响，特别是对那些“摇摆州”而言？

各方立场仍然两极化，看上去并不会发生很大的改变。至于这些摇摆州将会选谁，我无法预测。一些原本是民主党大本营的地区成为以特朗普支持者为主导，肯定有其原因。不过，我也不清楚特朗普任内所尝试发起的改革措施是否对这些选民有所助益。所以，这一切都有待观望。
 

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