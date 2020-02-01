专访：希望一切很快恢复正常 重返武汉

德国之声：您现在感觉怎样？

Sebastian Scholze：感觉疲倦。我们很幸运地周六起飞离开，飞行途中很辛苦，但最后都很顺利，只需要补补觉。

德国之声：您现在是被安排在一个军营里，情况是怎样的？每个人都住一个单独的房间？

Sebastian Scholze：我们被安排到一个单独的建筑里。每个家庭住一间，房间里是上下铺，小孩有儿童床。其他的德国人是住单人间或一家一个双人间。一切都事先安排得很好。德国红十字会提供了很多支持，包括餐饮，日常所需用品以及咨询等等。

德国之声：您是和家人一起吗？

Sebastian Scholze：是的，我和妻子、儿子一起。

德国之声：回来的德国人中有11个人现在在诊所接受检查，其中有一例疑似，您觉得害怕或对家人感到担心吗？

Sebastian Scholze：说害怕也许有点夸张了。在回程路上我们得到了一个医疗团队的照顾。我们还填写了健康状况表，有几位根据相关评估之后被送往诊所。我自己现在并不感到害怕，但还是有些忐忑。等上两三天，我们就可以知道检测结果了。

德国之声：您刚才提到，回程很辛苦。一路情况是怎样的？

Sebastian Scholze：我们在武汉机场等待了很多个小时才登机，此前接受了医学检查，办了出关手续，这些都很费时间。飞行途中我们在赫尔辛基停留一小时，飞机在那里加油，整个行程很长。在法兰克福下了飞机后，我们被送到一个临时驻地，在那里又接受了医学检查。

德国之声：武汉从1月23日起就开始"封城"，此后那些天，您和家人是怎么度过的？

Sebastian Scholze：我们大多数时间都呆在家里，稍微庆祝了一下中国的春节。我们都尽量不出门，孩子们就在家里玩。非常安静的日子。

德国之声：您是什么时候有返回德国的想法？

Sebastian Scholze：返回德国是我们的目标，但我们不知道能不能成行。德国使馆和德国外交部做出了努力，致力于让德国人的配偶及子女，无论是哪国国籍都能一起出境返回德国。但直到在机场办海关手续时，我们才清楚地知道我们能够出境，之前还是有些紧张。

德国之声：在武汉等地还有德国人没有返回德国吗？

Sebastian Scholze：据我所知，德国大使馆列出的希望返乡者名单上几乎所有人都回来了。也有个别的德国人还留在当地，有的是因为家庭原因，或者人不在武汉，而是滞留在湖北某地并且自愿留在那里。

德国之声：您在武汉时，觉得自己是否能得到有关疫情的足够信息？

Sebastian Scholze：作为外国人，我们有许多信息渠道，有专门为外国人提供信息的平台。中国当局也发布了较多信息，我们的中国朋友也给我们提供信息。

德国之声：从与朋友及当地居民的联系中，您感到气氛是怎样的？他们讲述了些什么？

Sebastian Scholze：对那些到武汉只有半年或几个月的学生来说，局面还是给他们造成了难以承受的压力，担心之后会发生什么，该怎么办，想离开武汉的愿望很强烈。对于像我这样在武汉待了比较久的人来说，关心的是这样的情况会持续多久，何时才能恢复正常。最后我们决定还是先离开，从德国这边再提供支持。

德国之声：您和那里的普通市民有联系吗，了不了解他们的情况？

Sebastian Scholze：联系不是太多，因为我们大多数时间都呆在家里，我们和我妻子的家人有些联系，在通话中会叮嘱他们照顾好自己，不要出门，在家等待。

德国之声：我看过几个短视频，感觉那里的人们虽然经受着封城，但也表现出很多勇气。您的感觉呢？

Sebastian Scholze：我想说，当地人、武汉人深知他们经受着很大的考验，但很多人很勇敢地在面对，试图以武汉人这个群体的力量共同克服危机。

德国之声：也有很多怨气和不满吗，比如对于封城，对于一开始官员遮掩实情？

Sebastian Scholze：我只知道个别人的情况，因此很难回答这个问题。但许多人都对有关措施表示理解，认为是控制局势所必要的。或者说他们不得不接受这样的情况。

德国之声：整个事情的发展可以说很突然，您感受最深的是什么？

Sebastian Scholze：事情发展非常快，一夜之间就不能出城，没有火车、没有航班、没有公交，没有出租。措施来得很快。还有就是，以那么快的速度新建医院是非常了不起的成绩。

德国之声：您可以设想等一切结束，恢复正常后重新回到武汉工作吗？

Sebastian Scholze：当然。我们希望再回到武汉，希望一切很快恢复正常。

德国之声：在两周的隔离后，您有什么打算？

Sebastian Scholze：现在我们还没有什么计划。我们希望先熬过这段隔离期，没有任何问题，这样我们就可以去拜访我的家人，然后休休假。