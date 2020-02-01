专访：希望一切很快恢复正常 重返武汉

德国政府先前派出国防军飞机，于2月1日下午将102名德国公民及其家属共124人接回德国。在接受医学检查后，11人被送往诊所进行进一步检查。其余人被送往莱法州一个空军基地，在那里接受两周隔离。德国之声中文网电话采访了暂住空军基地的一位德国人：华中科技大学歌德语言中心负责人Sebastian Scholze。
德国之声：您现在感觉怎样？
Sebastian Scholze：感觉疲倦。我们很幸运地周六起飞离开，飞行途中很辛苦，但最后都很顺利，只需要补补觉。
德国之声：您现在是被安排在一个军营里，情况是怎样的？每个人都住一个单独的房间？
Sebastian Scholze：我们被安排到一个单独的建筑里。每个家庭住一间，房间里是上下铺，小孩有儿童床。其他的德国人是住单人间或一家一个双人间。一切都事先安排得很好。德国红十字会提供了很多支持，包括餐饮，日常所需用品以及咨询等等。
德国之声：您是和家人一起吗？
Sebastian Scholze：是的，我和妻子、儿子一起。
德国之声：回来的德国人中有11个人现在在诊所接受检查，其中有一例疑似，您觉得害怕或对家人感到担心吗？
Sebastian Scholze：说害怕也许有点夸张了。在回程路上我们得到了一个医疗团队的照顾。我们还填写了健康状况表，有几位根据相关评估之后被送往诊所。我自己现在并不感到害怕，但还是有些忐忑。等上两三天，我们就可以知道检测结果了。
德国之声：您刚才提到，回程很辛苦。一路情况是怎样的？
Sebastian Scholze：我们在武汉机场等待了很多个小时才登机，此前接受了医学检查，办了出关手续，这些都很费时间。飞行途中我们在赫尔辛基停留一小时，飞机在那里加油，整个行程很长。在法兰克福下了飞机后，我们被送到一个临时驻地，在那里又接受了医学检查。
德国之声：武汉从1月23日起就开始"封城"，此后那些天，您和家人是怎么度过的？
Sebastian Scholze：我们大多数时间都呆在家里，稍微庆祝了一下中国的春节。我们都尽量不出门，孩子们就在家里玩。非常安静的日子。
德国之声：您是什么时候有返回德国的想法？
Sebastian Scholze：返回德国是我们的目标，但我们不知道能不能成行。德国使馆和德国外交部做出了努力，致力于让德国人的配偶及子女，无论是哪国国籍都能一起出境返回德国。但直到在机场办海关手续时，我们才清楚地知道我们能够出境，之前还是有些紧张。
德国之声：在武汉等地还有德国人没有返回德国吗？
Sebastian Scholze：据我所知，德国大使馆列出的希望返乡者名单上几乎所有人都回来了。也有个别的德国人还留在当地，有的是因为家庭原因，或者人不在武汉，而是滞留在湖北某地并且自愿留在那里。
德国之声：您在武汉时，觉得自己是否能得到有关疫情的足够信息？
Sebastian Scholze：作为外国人，我们有许多信息渠道，有专门为外国人提供信息的平台。中国当局也发布了较多信息，我们的中国朋友也给我们提供信息。
德国之声：从与朋友及当地居民的联系中，您感到气氛是怎样的？他们讲述了些什么？
Sebastian Scholze：对那些到武汉只有半年或几个月的学生来说，局面还是给他们造成了难以承受的压力，担心之后会发生什么，该怎么办，想离开武汉的愿望很强烈。对于像我这样在武汉待了比较久的人来说，关心的是这样的情况会持续多久，何时才能恢复正常。最后我们决定还是先离开，从德国这边再提供支持。
德国之声：您和那里的普通市民有联系吗，了不了解他们的情况？
Sebastian Scholze：联系不是太多，因为我们大多数时间都呆在家里，我们和我妻子的家人有些联系，在通话中会叮嘱他们照顾好自己，不要出门，在家等待。
德国之声：我看过几个短视频，感觉那里的人们虽然经受着封城，但也表现出很多勇气。您的感觉呢？
Sebastian Scholze：我想说，当地人、武汉人深知他们经受着很大的考验，但很多人很勇敢地在面对，试图以武汉人这个群体的力量共同克服危机。
德国之声：也有很多怨气和不满吗，比如对于封城，对于一开始官员遮掩实情？
Sebastian Scholze：我只知道个别人的情况，因此很难回答这个问题。但许多人都对有关措施表示理解，认为是控制局势所必要的。或者说他们不得不接受这样的情况。
德国之声：整个事情的发展可以说很突然，您感受最深的是什么？
Sebastian Scholze：事情发展非常快，一夜之间就不能出城，没有火车、没有航班、没有公交，没有出租。措施来得很快。还有就是，以那么快的速度新建医院是非常了不起的成绩。
德国之声：您可以设想等一切结束，恢复正常后重新回到武汉工作吗？
Sebastian Scholze：当然。我们希望再回到武汉，希望一切很快恢复正常。
德国之声：在两周的隔离后，您有什么打算？
Sebastian Scholze：现在我们还没有什么计划。我们希望先熬过这段隔离期，没有任何问题，这样我们就可以去拜访我的家人，然后休休假。
从中国一个冠状病毒肆虐重区接回德国侨民的一架德国联邦国防军飞机预计周六（2月1日）下午飞抵美因河畔法兰克福机场。此前，该机未在莫斯科，而是在赫尔辛基作中途停留。 (01.02.2020)
经过一番周折，德国政府和中国政府就从湖北武汉接回德国公民的事宜达成一致。外交部长马斯周五表示，负责撤侨的飞机周五出发，预计周六将搭载百余人返回德国。被接回的人员将隔离观察两周。 (01.02.2020)