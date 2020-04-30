专访布拉格市长：“我崇尚民主，为此不惜付出生命代价！”

德国之声：市长先生，您以及您的两位同事目前已经被置于警方保护之下。新闻杂志《Respekt》的一篇报道称，俄罗斯情报部门可能要对您实施暗杀行动。对于这些人身威胁，您有什么要说的吗？

贺瑞普（Zdenek Hrib）：首先我要说，捍卫我的国家-捷克共和国的民主制度，对我来说至关重要，为此我不惜付出生命代价。作为一名民选政治家，捍卫我本人以及所有其他人的言论自由，是我的职责所在。关于受到威胁的问题，我可以证实，复活节以来，我一直受到警方保护。不过，很遗憾，按照警方的要求，我不能透露更多细节，也不能透露警方采取的具体保护措施。

德国之声：那您是否可以讲一下，警方保护措施是否同来自俄罗斯的威胁有关呢？

贺瑞普：很遗憾，我不能讨论俄罗斯情报部门是不是要用蓖麻毒素、诺维乔克（Novichok）神经毒剂或放射性元素置我于死地。不过，我可以讲的是，三月初，我在住宅附近发现有一名男子在跟踪我，于是，我向警方报了案。如果能够证实，这确实涉及人身威胁，那么威胁对象就不再仅局限于我个人，而是也包括我的家人。

德国之声：是您自己发现有人跟踪吗?

贺瑞普：是的，我发现有一个人的行为举止很不自然，不像是一个偶尔路过的行人。以前，我下班回家时，也曾在住宅附近见过此人。不过，警方也要求我，不要公开讨论此案的细节，以免给调查工作带来困扰。

德国之声：俄罗斯驻捷克大使馆所在的那个广场被命名为鲍里斯·涅姆佐夫广场一事，引起了俄罗斯方面的极大不满。您为什么要以这种方式表达对涅姆佐夫的敬仰呢？（涅姆佐夫是俄罗斯著名反对派领袖，2015年2月遇刺身亡 - 编者注）

贺瑞普：我想强调，其他一些城市也以这种方式表达了对涅姆佐夫的敬仰，比如维尔纽斯、基辅和华盛顿。在布拉格，曾有市民为此发起广场更名倡议活动。而布拉格市地名更改委员会也认为，以涅姆佐夫命名这个广场，无论是技术上，还是行政手续上都没有问题。倒是俄罗斯大使馆的反应让我感到很意外，他们竟然为此更改正式地址，将大使馆迁到了领事馆内。毕竟，涅姆佐夫遇刺身亡之后，俄罗斯总统普京也表示要严惩凶手。所以我感到很难理解，一个俄罗斯前副总理的名字，为什么会吓跑俄罗斯大使馆。

德国之声：您怎么看待鲍里斯·涅姆佐夫这个人呢？

贺瑞普：对我来说，他公开反对俄罗斯吞并克里米亚半岛就是一件很有意义的事情。

德国之声：布拉格前不久拆除了二战时布拉格的解放者苏军元帅伊万·科涅夫的雕像，并因此引发了一场争议。您怎么看待这场争议呢？

贺瑞普：从法律和行政层面上，我对此无法置评，因为做出此决定的布拉格第六区具有其独立性。从政治层面而言，科涅夫是一个有争议的历史人物，比如，他曾参与镇压1956年的布达佩斯革命，造成数千人死于非命，当时还曾发生集体杀戮事件。至于布拉格的解放，苏联红军确实长期被视为解放者。然而事实却是，1945年5月5日，布拉格发动起义，已经基本实现了自我解放，而科涅夫率领的苏联红军是在同年5月9日才开进布拉格城的。

德国之声：您已经多次同威权或专制政权有关抗争，比如去年同中国。那您以前也遭到过像现在这样的威胁恐吓吗？

贺瑞普：像今天这样的威胁恐吓以前从未发生过。公开的抨击指责倒是家常便饭。比如泽曼总统的发言人奥夫查奇科就曾多次指责我损害捷中关系。中国也曾发出威胁称，会中断对布拉格足球俱乐部的赞助。我认为，中方只是把我当成了他们不想履行投资承诺的借口。我不想隐瞒自己的观点，我确实认为中国不是一个值得信赖的伙伴。

布拉格市长贺瑞普与台北市长柯文哲出席友好城市协议签署仪式

德国之声：您认为明确说出中国政治制度的实质非常重要吗？

贺瑞普: 是的，面对当前的疫情危机，这一点尤为重要。如果中国的做法能透明一些、公开一些，那么本来可以在更早的时候挽救更多的生命。但是很多重要信息，中国却并没有公开和上报。这导致很多国家没法及时采取应对措施。而世界卫生组织则对来自中国的报告全盘接受，不进行任何核查，同时对来自台湾的警告却置若罔闻。台湾在很早的时候就已开始控制疫情，并取得了成功。

德国之声：您出任布拉格市长之前，就曾多次对专制政体公开表态，也曾公开谈及中国问题。我们也知道，您还是西藏的支持者。那么，现在您作为布拉格市长，还会公开表态吗？

贺瑞普：比如我们布拉格市会升起西藏旗，以纪念藏人为争取自决而举行的起义。这已经成了布拉格的一个传统，捷克其他一些城市也有类似的纪念活动。同藏人一样，我们捷克人也曾有过自身文化和民族认同遭受压迫的经历，因此我们对藏人有特殊的感情。至于维吾尔人和其他少数民族在中国的境遇，我必须说，将这些人关进集中营的做法是完全不能接受的，同文明世界格格不入。

德国之声：俄罗斯情报部门曾在境外刺杀了多名批评人士。您本人会感到害怕吗？

贺瑞普：俄罗斯虽然矢口否认有谋杀我本人和其他捷克政治家的计划，但我认为，这种危险是切实存在的。利特维年科、斯克里帕尔及其他一些人的遭遇足以说明这一点。我会害怕吗？这要看如何定义害怕这个概念。我当然不希望生活在担忧和恐惧的氛围中。这样说吧：我会遵守警方的一切指示。

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