专访巴基斯坦前总理: 执政期间未感受到中国施压

（德国之声中文网）巴基斯坦前总理伊姆兰·汗(Imran Khan)周五（7月1日）接受德国之声电视专访。当被主持人理查德· 沃克（Richard Walker）问及为何不谴责向乌克兰开战的俄罗斯时，伊姆兰·汗解释道：“因为巴基斯坦的未来，在天然气、石油，特别是小麦方面与俄罗斯相关联，因为我们拥有2.22亿人口，必须从俄罗斯进口小麦。而当你开始谴责别人时，你就是在选边站队。基本上，你知道，在国际问题上采取道德立场是非常好的，但当你的国家因此而蒙受损失，你必须有足够的力量和财富才能奢侈地选边站队。”

在询问了对俄立场后，德国之声记者理查德· 沃克也提出了一些与中国相关的问题，以下是相关采访内容。

德国之声：让我们继续讨论另一个对巴基斯坦非常重要的关系，即与中国的关系。近年来，中国在巴基斯坦投资了大量资金，数百亿美元，部分是其“一带一路”倡议的资金。你曾把中国描述为巴基斯坦发展的典范，然而，正如世界近年来所看到的那样，中国正日益成为一个极权主义的监控国家，拥有非常强大的专制权力。这是否让你有理由感到不安？

伊姆兰·汗：理查德，让我再重申一遍。你看，我们国家的人民选举我成为总理。要记得，当我不是总理的时候，我可以自由地说很多东西。但当你成为国家总理时，你的首要任务就变成了你的选民。他们选我不是让我谈论这个世界上发生的所有错误，而是为了让我保护他们的利益。我再说一遍，1亿巴基斯坦人是脆弱的，要么在贫困线以下，要么刚刚超过贫困线。任何当选领导人的首要任务是保护人民的利益。我们与中国有长久的关系，中国在巴基斯坦投资。我们的主要兴趣是，中国所经历的那种发展很可能比西方国家更适合我们，因为西方国家很久之前就已经发展了。而中国是在过去30年里发展起来的。这是一个我们可以学习的模式。所以当我赞扬中国时，我指的是其发展模式。

德国之声: 但是你不担心中国这种程度的投资，不担心中国将在长期内形成对巴基斯坦的控制？比如说，所有这些非常重要的连接从新疆开始，一直延伸到海洋。你不担心正在建立——你刚刚描述了在小麦或天然气等方面对俄罗斯的依赖——在此建立的依赖可能也是有风险的？

伊姆兰·汗：你看，理查德，到目前为止，我是说从巴基斯坦的经验来看，他们（中国）基本不加干涉。我的意思是，在我执政的三年半时间里，我认为，我们从来没有感受到来自中国的任何压力。换句话说，在我们与中国的关系中，中国从来没有对我们国家施压、对我们颐指气使或者把他们的观点强加给我们。这在巴基斯坦从未发生过。

德国之声: 这难道不是间接发生的，因为你曾说过，你觉得你显然不能自由地在与巴基斯坦毗邻的新疆的局势上批评中国。巴基斯坦明显面临着与俄罗斯的相同情况，你觉得巴基斯坦与这些专制大国建立这种关系后，就不再能够公开支持例如新疆受压迫的穆斯林少数民族。

伊姆兰·汗：但是你知道，理查德。你看，这是我有过的一个问题，也是让我有点生气的地方。有一些问题困扰着我们：头号问题是克什米尔。克什米尔是巴基斯坦和印度之间的争端，于1948年得到国际社会包括联合国安理会决议的承认。在过去30年中，有10万人丧生于克什米尔。联合国关于克什米尔的人权报告公布了所有正在发生的暴行。为什么没有人责备印度呢？我指的是西方国家。为什么他们不至少告诉印度：“如果你们不解决这些人权问题，我们就制裁你们或采取其他措施”。

他们甚至没有对现在在克什米尔发生的暴力事件表达立场，这些事件在联合国人权报告中也有记录。为什么那里和巴勒斯坦的情况都没有起色？对我们而言，对穆斯林世界来说，耶路撒冷阿克萨清真寺是我们的第三大圣地。为什么以色列可以肆无忌惮地对付巴勒斯坦人，侵犯一切人权，却没有遭受谴责，既没有人严厉批评，也没有人提出制裁。然而，当涉及到欧洲大国时，我们就应该表达一种立场。所以我的意思是，我觉得这种道德是具有选择性的，这让我觉得有点难以接受。

一带一路项目中巴经济走廊连接巴基斯坦南部的瓜达尔港和中国西部新疆地区

德国之声: 但我认为我们在这里讨论的是，你在克什米尔问题上批评印度，也被指责为有选择性的道德标准。例如，德国之声对克什米尔进行了大量的报道。我们也做了很多关于西方大国出于地缘政治原因不愿意过于公开批评印度的报道。但我要问你的是关于新疆的问题。我想请你解释一下：在谈到新疆问题和乌克兰战争时，你是否有自己的双重标准，你显然不愿意公开批评这两个问题？

伊姆兰·汗：理查德，你们是一家电视台，可以自由地批评任何人，但你们的政府——他们对克什米尔、对那里的情况是如何表态的？2019年8月5日，印度违反国际法，撤销了1948年保证给克什米尔的自治地位。（西方国家）有任何反应吗？我与各国元首谈过，与（德国时任总理）默克尔和（英国首相）约翰逊谈过克什米尔发生的事情。都没有回应，因为印度是他们的一个盟友。现在问题不在于德国之声，因为你们是一家电视台，你们可以做任何事情。但你们的政府是否采取了立场？我的观点是：为什么我们——记得是作为一个总理，而不是普通公民，当我表示反对伊拉克战争和反对入侵阿富汗时，我是一名巴基斯坦公民——而成为总理后，就必须就言辞作出选择，考虑人民会面临什么后果，你的优先事项必须是你国家的人民。每个国家都是这样的情况。

采访对象简介：前板球球星伊姆兰·汗（Imran Khan）于2018年上台，承诺进行全面改革、消除腐败和裙带关系，但他的反对者指责他经济管理不善和外交政策失误。通货膨胀飙升、失业率上升、货币疲软和沉重的债务负担也导致民怨大增。今年4月。伊姆兰·汗在议会不信任投票中被推翻，成为该国历史上首位遭国民议会罢免的总理。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。



© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

