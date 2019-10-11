专访：巴基斯坦为何不声援新疆穆斯林

(德国之声中文网) 德国之声：你的工作可能是世界上最困难的工作之一。贵国必须在与美国和中国的关系间取得平衡。北京想在巴基斯坦投资，但这当然使您与华盛顿的关系紧张。贵国还与阿富汗和伊朗等充满衝突的国家接壤。您如何处理所有这些问题？

伊姆兰·汗：我踏入政治是因为我认为巴基斯坦有巨大的潜力。在我成长时，巴基斯坦是亚洲经济增长最快的国家，是1960年代发展的典范。但是我们后来迷失了。我参政的目的是重新找回这种潜力。

的确，我们处在艰难的区域，行动必须有所平衡。比如说，沙特阿拉伯是巴基斯坦最重要的盟友，一直站在我们这边。再来就是伊朗。我们一直与伊朗保持良好的关系。因此，沙特阿拉伯与伊朗之间的军事衝突对巴基斯坦会有灾难性后果。我们正在尽力确保这两个国家之间的关系不会恶化。这个地区无法承受其他衝突。

然后是阿富汗。巴基斯坦正在尽最大努力为阿富汗带来和平。在过去的40年中，这个国家遭受了如此多的苦难。我们祈祷塔利班、美国人和阿富汗政府能实现和平。

德国之声：去年，印度和巴基斯坦几乎开战。在印度总理莫迪（Narendra Modi）2019年8月取消印属克什米尔的特殊地位以来，情势变得越来越糟。贵国政府为缓解这些紧张局势做了什么？

伊姆兰·汗：我是第一个警告世界有关印度正在发生的事情的领导人。印度蔓延着一种被称为「印度教徒特性」(Hindutva)的极端意识形态。这是国民志愿服务团 (Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS）奉行的意识形态。 国民志愿服务团是一个成立于1925年的政治组织，灵感来自德国纳粹，组织创办人相信种族至上。正如纳粹意识形态是基于对少数的仇恨一样，国民志愿服务团的意识形态也是基于对穆斯林和其他少数民族，包括基督徒的仇恨。

对于印度及其邻国来说，这是一个悲剧，该国已被国民志愿服务团，这个暗杀过伟大的圣雄甘地的组织所接管。一个拥有核武的国家被极端主义管理，克什米尔也已被围困了5个多月。

德国之声：你是否愿意就这些问题与印度总理莫迪谈谈？

伊姆兰·汗：在我担任总理后，我努力与印度政府和总理莫迪对话。在我当上总理的第一次讲话中，我曾说过，如果印度向前迈出一步，我们将朝着他们迈出两步，以解决我们之间的分歧。但是我很快就知道，由于国民志愿服务团的意识形态，印度对我的提议反应不佳。

去年，当印度单方面并吞克什米尔时就很清楚了。根据联合国的多项决议，克什米尔是巴基斯坦和印度间有争议的领土。

德国之声：许多人说，克什米尔巴基斯坦所属地区的人权状况也不佳，你如何回应？

伊姆兰·汗：要了解这个问题不难。我们邀请世界各地的任何人参观巴属克什米尔，然后前往印属克什米尔，让他们决定。

德国之声：但是，针对巴基斯坦克什米尔政府的抗议活动仍然不被允许。因此，还是没有真正的言论自由。

伊姆兰·汗：巴基斯坦控自由克什米尔（Azad Kashmir）有举行自由公正的选举，选出自己的政府。但就像其他任何政府一样，他们也有问题。不过就像我所说的，让我们邀请来自世界各地的观察员。我向你保证，他们可以前往巴属克什米尔，但不会被允许进入印度那一侧。

德国之声：让我再强调一遍，你去年在联合国倡导克什米尔人民的自由，所以你不认为如果在巴基斯坦管理的克什米尔被允许进行抗议活动，国际社会会更加关注您的要求？

伊姆兰·汗：让克什米尔人民决定他们想要什么。巴基斯坦已准备好进行公民投票或全民投票。让他们决定是要留在巴基斯坦还是要独立。

德国之声：你会不会认为国际社会对克什米尔衝突的关注太少？

伊姆兰·汗：可悲的是，看看香港抗议活动引起的媒体关注。克什米尔的悲剧更大。

德国之声：你觉得为什么会这样？

伊姆兰·汗：不幸的是，商业利益对西方国家更为重要。印度是一个很大的市场，这就是对克什米尔约8百万人以及印度少数民族反应冷淡的原因。

印度的 《公民身份修正法案》（CAA）公开反对少数民族，特别是针对印度2亿穆斯林。世界在这方面保持沉默的主要原因是商业利益。同样，从战略上讲，印度应该与中国保持平衡，因此，你会看到完全不同的两种衝突处理方式。

德国之声：德国和欧盟在这方面可以做些什么？

伊姆兰·汗：我认为德国可以发挥巨大作用。德国是欧洲最强大的国家，在欧盟中发挥着重要作用。当我与总理默克尔交谈时，我试图向她解释这些问题，关于印度正在发生的事情。当她访问印度时，她实际上对此发表了声明。

德国之声：阿富汗和谈的现状如何？

伊姆兰·汗：我认为他们正在走向停火。我们希望美国和塔利班谈判能够成功。现在阿富汗有新政府执政，总统加尼 (Ashraf Ghani )再次当选。阿富汗和平将为中亚带来贸易机会。阿富汗也将成为我们的经济走廊。如果阿富汗实现和平，我们与阿富汗接壤的开伯尔·普赫图赫瓦省的人民也将受益。

德国之声：你肯定可以帮助美国。你现在与塔利班的关系如何？

伊姆兰·汗：巴基斯坦在和谈中发挥了作用。像是人质问题，在巴基斯坦的努力下，三分之二的西方人质被释放。因此，我们将尽我们所能，尽力而为。

德国之声：你对克什米尔和印度的人权状况非常挑剔，我认为你想表现自己是穆斯林世界的代表。但是，当涉及到中国和维吾尔族穆斯林社群时，你却没有大声疾呼。这是为什么？为什么你不敢直言中国压迫维吾尔人？

伊姆兰·汗：嗯，主要有两个原因。首先，在印度所发生的事情的规模与中国维吾尔人发生的事情无法相比。第二，中国一直是我们的好朋友。巴基斯坦之前的政府留下了经济危机，而中国在最困难的时期帮助我们。因此，我们确实是私下而非公开地与中国谈论这些事情，因为这些都是敏感问题。

这个专访是由德国之声主编Ines Pohl在巴基斯坦伊斯兰堡的总理府进行。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 克什米尔争端激化 莫迪领导的新德里政府8月5日向国会提出动议，要求废除查谟和克什米尔邦的自治特权。在此之前，这两个地区的政治人物就已经遭到软禁，网络和电话通讯都被切断。这被看作是近70年来，印度政府在改变地区特殊地位的问题上所采取的最为激烈的手段。伊斯兰堡随后宣布，将驱逐印度大使，并中止与印度的贸易。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印巴外长 纷纷匆忙访华 在印巴围绕克什米尔的争端显著升级后，两国外长在一周内先后访华。巴基斯坦外长库雷先期赶到北京，希望在克什米尔问题上得到中方的支持。印度外长苏杰生也于8月11日开始访华，他在中南海得到中国国家副主席王岐山的接见。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 巴基斯坦击落印度战斗机 2月27日，巴基斯坦军方称，在有争议的克什米尔地区击落两架印度战斗机。巴军方一名发言人称，这两架印度战机师在进入巴基斯坦领空后被击落的。这是这两个核国家首次相互发动空袭。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度轰炸巴境内目标 巴基斯坦军方发布了这张照片，上面显示此前一天印度战机对巴境内目标发动空袭，这是两国1971年战争以来的首次。印度则称，该空袭是对新近印度驻查谟和克什米尔军队遭自杀式袭击的回应。巴方称，印度战机对巴境内的空袭并未造成伤亡。

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印巴敌对，克什米尔代价高昂 持久的冲突与惨痛的代价 自1989年以来，穆斯林叛乱分子在印控克什米尔地区与印度安全力量作战。该地区有1200万人口，其中七成是穆斯林。自1947年度立以来，印巴之间的三次战争中有两次是围绕克什米尔。双方均宣称对整个克什米尔拥有主权，但都实际控制部分地区。

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印巴敌对，克什米尔代价高昂 分离无望 但大多数克什米尔问题观察家认为，这在近期内不会发生。他们表示，尽管印度严格执行以克什米尔的武装分子和分离分子为目标的战略，并部分取得成效，但新德里迟早需要对这场危机找到政治解决途径。他们说，克什米尔想要分离，没有机会。 作者: Shamil Shams



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