专访导演贾樟柯：“女性更能坚守，更有情义”

德国之声：参加电影节是否有些像高考，拿出作品让评委评判打分？

贾樟柯：参加电影节完全没有像你所说的如同参加一场考试。当然有的电影节设立了竞赛，但竞赛不过是吸引观众关注电影的一个方式。有时它对观众和媒体比较重要，对电影工作者反倒是比较淡。它是电影节增加活跃度的一个方法。

德国之声：今年5月您参加了法国戛纳电影节，现在又来到慕尼黑。不该说电影节对您而言不重要吧？

贾樟柯：电影在发明后很快就成为国际性的艺术。电影100多年的发展，语言的更新，通过电影传达出来的对人对社会的看法，可以同书展比较，也有点像论坛：同行把最新的作品拿出来，彼此从对方的作品里寻求理解和启发。这是最主要的。当然我们面对观众，同媒体对谈，接受采访，都是交流的一部分。

德国之声：电影节对您而言有其特殊的魅力吗？

贾樟柯：电影节最有魅力的地方在于，与不同地区的观众见面，在戛纳是跟法国为主的观众见面，到慕尼黑是跟德国观众见面，去泰国是跟泰国观众见面。它也是这个职业的吸引力之一，带着电影去旅行，与不同文化的观众见面。

德国之声：不过得奖和不得奖的感受还是不一样吧。得奖难道不是一种更高的认可吗？

贾樟柯：20年前有不一样的感受。20年后完全一样了！完全无所谓了（大笑）。对刚起步的导演来说，奖项很重要，因为被人谈论，被人了解。从事20年电影之后，真的已不重要，也对此没有感觉了。

贾樟柯接受德国之声专访

德国之声：您这回带来《江湖儿女》这部新片参加慕尼黑电影节，有电影评论指出，贾樟柯特别擅长用镜头语言做独特的思考。这部电影里，您思考的是什么问题？

贾樟柯：《江湖儿女》讲述的是从世纪之初的2001年到2018年元旦跨度17年的爱情故事。故事开始于内陆山西省的一个城市。男女主人公随着他们感情的变化踏上江湖之路，从山西到三峡，从三峡到新疆，从新疆回到山西。在这样一个漫长的旅程途中，人们看到社会变革的巨变带给个人的影响。剧中有人随波逐流，有人还在坚守过去的生活原则。故事讲述在变革时代的动荡里个体经历的生活。

德国之声：为什么把故事放在江湖的框架下来叙述？江湖有哪些独特的地方？

贾樟柯：江湖是中国文化里特有的题材，一种类型。从《水浒传》开始，一直到金庸的小说，到八十年代香港的电影。中文里江湖代表了秩序之外的世界，代表秘密、隐秘的社会。也代表更宽广的江湖概念，那些不回家，在游荡生涯里要活下去的人，都被称为江湖人士。也有把流氓黑社会称为江湖。到处行医的，到处打工的，都被称为江湖。

江湖有江湖情感和道义。最吸引人的是“情”、“义”二字。深情厚义，人和人之间的往来，都是以情感为基础的。人和人之间要信守诺言。也可以为别人牺牲，即所谓的“义”。情义是情感里特别浓烈的部分。很多艺术家对江湖故事感兴趣，用江湖反思在主流社会里出现的情况。所以今年拍了《江湖儿女》这部电影。

德国之声：跟您以前的创造相比，《江湖儿女》最大的不同在哪里？

贾樟柯：我首次使用女性的视角创作了剧本。经过20年的观察和感受，我发现，很多女性变得更为坚强，更能坚守，更有原则，更有情义。

德国之声：这部电影今年12月将在德国放映。9月份在国内公演。您对这次国内如期上映这部片子有信心吗?

贾樟柯：计划是9月21日，也就是中秋节这天公映。应该没有问题。我们已经履行了所有的审查手续，发行的安排也非常周密。我们的宣传发行公司已为这部电影工作了4个月。

德国之声：不会出现2013年《天注定》最终不能在国内公映的问题？

贾樟柯：应该不会。我有信心（大笑）。

德国之声：一部电影如果不能公演，除了经济损失外，还会带来怎样的困境?

贾樟柯：困境在于，你有一个巨大的表达冲动，拍电影时的故事，要表达的内容，于作者而言都是同心灵有关的非常重要的事情，但这个事情现在没有传达出去，那么就会有一种很强的挫败感。拍电影前有一种潜意识，希望引起群体关注，形成某种意义上观察了解这种问题的契机。但现在通过艺术途径这一机会没有传达出去，就会有一种很焦灼的感觉。写文章、采访是一种表达，但情感细腻地把我们的理解用电影形式讲述出来，是用新闻报道无法取代的。

贾樟柯在首映式后为观众签名留念

德国之声：大概去年这个时候，《战狼2》开始不断打破国内票房的纪录。这部电影至少在商业上是成功的，这种说法成立吗？

贾樟柯：它是商业上非常成功的电影。是目前中国最卖座的一部片子。50多亿的票房。

德国之声：它成功的因素都有哪些？

贾樟柯：我觉得它确实遵循了类型的规律。从类型的角度、工艺水准和创意，都是及格的，优秀的。这是打动观众最主要的原因。任何一部影片，不论它如何适应大众心态，如果电影本身质量不好的话，也达不到50多亿的成功。的确是从电影层面上观众喜欢它。

德国之声：中国是全球最大的电影市场之一，这里应该指的是票房。但记者经常看到电影院里只坐了很少几个人。怎样解释这一现象？

贾樟柯：那跟去电影院的时间段有关。尤其是周一、周二的上、下午，电影院里基本没什么人，国外也一样。我自己在山西平遥经营一家电影院，我们今年年初一到年十五，大厅里全是排队的人，每一场都爆满。

德国之声：最后一个问题：崔永元的爆料。他将矛头直指“阴阳合同”以及演艺界明星大腕的巨额薪酬，也包括在《江湖儿女》里客串了角色的冯小刚。您怎么看这个事件?

贾樟柯：崔老师已经把这个事情上升到法律行动的层面了。那就让法律做出界定和决定好了。至于“阴阳合同”是否存在，我不知道。

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