专访：对抗中俄伊，北约是美国的 "欧洲支柱 "

DW：霍奇斯将军，您怎么看美国及其北约盟友继续在阿富汗驻军的可能性？

霍奇斯：我认为最重要的是，美国和盟友要发出信号表示共同协商、共同决定和共同行动，而不是美国单方面撤军。我认为这是非常重要的。第二，不管是什么时间撤军，重要的是要让阿富汗政府和阿富汗人民不能被弃无依。最后，还要解决巴基斯坦的问题。如果我们不解决巴基斯坦给塔利班提供的安全庇护所，哪怕在阿富汗驻军一千年，我们也永远无法打败他们。

DW：自拜登就任美国总统以来，北约国防部长们今天首次举行会议。华盛顿在北约联盟扮演着决定性的角色。您认为美国政坛的变化会对北约产生什么影响？

霍奇斯：好吧，我首先还是要说，北约内部决定性的因素是30个成员国的精诚团结。显然，美国新政府已经消除了其他成员国对美国对北约和欧洲承诺的疑虑或担忧。因此，对我来说，这是一股新风。再也没有人会质疑美国对北约的承诺。事实上，美国国防部长奥斯汀在最早的电话接触中，就向北约秘书长斯托尔滕贝格确认了美国对北约的承诺。

DW：北约正在准备更新其战略概念。您对此了解甚多。您认为北约今天面临的主要挑战是什么？

霍奇斯：我认为，首先，北约的重中之重，仍是保持凝聚力、彼此尊重、彼此信诺。这一点非常重要，因为我们潜在的对手最害怕的，就是北约30个成员国紧密团结。秘书长谈到，需要防止内部出现巨大的能力差距，特别是技术的飞速变革和发展。这一点很重要，但我认为战略观念也很重要。在美国把中国看成是它的长期战略对手的时候，它要确保有一个强大的欧洲支柱。否则，美国没有能力威慑俄罗斯、遏制伊朗、保护全球公共事物，以及应对中共领导下的崛起的中国。所以我认为北约专注于其核心任务——欧洲的威慑力和防御能力的建设真的非常重要。

DW：琼斯将军，非常感谢您的洞见。

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