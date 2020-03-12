专访：“如果病人如海啸一般涌来 多少ICU都不够用”

(德国之声中文网) 德国之声：格拉塞利博士，感谢接受德国之声的采访。我们知道您现在时间非常紧。您是否能给我们介绍一下目前伦巴第地区各家医院的大致情况吗？

格拉塞吉博士：好，为了让大家有大致了解，我先列举几个简单的数字。在危机爆发之前，我们在伦巴第地区最多拥有800张重症加护病床。疫情爆发后，过去20天里，我们的ICU一共收治了900多人。其中有120人已经出院，大约90人死亡，其他大约700人还在那里。从这些数字中，你就可以了解，整个系统面临多大的压力。我们已经把重症加护病床的数量增加了大约50%。我们已经重新组织了我们的医院系统，集中一些科室，来得到更多的空间。我们在好几个医院设立了专门针对新冠肺炎的小组，所以我们才能迄今为止在相当短的有限时间之内收治大量病患。伦巴第地区是很富裕的地区，是欧洲最为富裕的地区之一，但在面对犹如海啸一般涌来的病人时，依然陷入困境。

德国之声：我们看到新闻报道，医生护士们为了给足够的病人提供医治而加班加点。也有报道称，因为有如此多的患者需要治疗，护士和医疗人员有时要作出几乎不可能的决定：哪些人可以得到收治，哪些不行。这是真的吗？谁来作出这样的决定？

格拉塞利博士：这是非常重要的一点。意大利现在对此有许多争论。但是我希望非常明确这一点，在日常生活中，麻醉师在面对病情严重的患者时总是需要作出决定：将其送入ICU是否合适？我的意思是，我们只能让能够从重症加护治疗中受益的病人进入ICU。如果一个病人因为一系列因素而不能从中获益，当然不仅仅指年龄，还有慢性病状况，生活质量等等。如果一名病患无法从重症加护中受益，他就不会被送入ICU，不管我们还有多少空余床位。

德国之声：我们理解，您现在面临非常艰难的状况。许多人都在关注意大利，因为那里有超过1万确诊病例。新冠病毒为什么会在意大利传播得这么快？

格拉塞利博士：这很难判断。伦巴第地区很可能经历了类似武汉所发生的事情，也许病毒已经在未被发现的情况下在这里传播了至少一个月的时间。然后出现了类似超级传播者，点燃了疫情，便很难扑灭。

很显然，我们面对非常多的患者，越来越多。至少从我们看到的报道而言，与中国情况不同的是加护病房患者的数量。在我们测试阳性的确诊患者中，至少有10%到12%是重症患者，需要得到加护治疗。而中国需要加护治疗的重症患者只有5%。所有我想很明确地说，我想告诉世界上所有的人，解决疫情的方法不是新建多少重症加护病床，或继续买呼吸机。这些都是为已经生病的人准备的。唯一避免出现灾难的方法是，我说的灾难是指成千上万人死去。要避免这一幕发生，唯一办法是减缓疫情的扩散速度。而这其实可以通过很简单的方式或措施做到。无论你增加多少ICU床位，在这样的海啸一般的病患数量面前，总有一天会不够用。

德国之声：你是否想向那些同样面对疫情的那些国家发出讯息：请延缓疫情的扩散？

格拉塞利博士：首先，做好准备，比如给医护人员提供合适的保护装备；思考如何更好地协调ICU网络；最为重要的是，让民众做好准备，告诉他们，一旦出现第一波传染，他们就需要改变自己的行为方式，他们需要减少社交活动。我的意思是，理论上说，如果每个人都在家待上三个星期，就会有所帮助。因为就不会有新的病人受到感染。我知道，这是对个人自由的极大限制，但是如果不这么做的话，就会迎来灾难。

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