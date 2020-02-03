专访："好好的一个城市，现在跟死城一样"

（德国之声中文网）德国之声：蔡琳你好，你虽然生活在北京，但是作为一个武汉人，你一直和身在武汉的朋友或者亲戚保持紧密的联系，他们现在的心态怎么样？

蔡琳：大家的情绪都很消极。哎，好好的一个城市，现在就跟死城一样。我几乎每天都和亲戚朋友们聊天，我觉得他们的心灵创伤都特别大，天天生活在恐慌当中，因为并不知道明天会发生什么事情。真的，不止一个人说，他们有一种等死的感觉。听了觉得很恐怖。然后他们现在都很消极，认为医疗跟不上，得不到应有的安置，得不到应有的一些照顾。

德国之声：你有朋友或者亲戚被感染吗？

蔡琳：有，我有两个亲戚都感染。其中一个已经不行了。我也是刚刚知道的消息，所以现在心情还很难受，压抑。

德国之声：你是多年的"北漂"了，今年怎么没有回到武汉过年？

蔡琳：我几乎每年都回去，今年家里有点变故，不想回家，就早早把我妈就接到北京过年，就这样阴差阳错躲开疫情。

德国之声：那北京情况怎么样？

蔡琳：北京的气氛也并不乐观，现在都不敢出门啊。好多小区一旦发现了有人感染，整个小区都被封。小区的人出不去，外面的人进不来，都靠朋友 '投食'，在小区门口送东西，或者点外卖送到大门口，但是外卖也都不太敢点，因为都看了外卖小哥被感染的新闻。

德国之声：有新闻报道说很多地区的超市出现抢购潮，买不到方便面等食物。你也有相似的经历吗？

蔡琳：现在，我的最大的问题是绿叶蔬菜买不着。其他的都还好，现在都得网上去抢菜，有很多卖菜的APP，想买蔬菜，就要去秒杀。我今天就准备熬到夜里12天去抢，看看能不能买到更多。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 春运已至 戴口罩过年 春节将至，每年的农历新年假期，成千上万的中国人回乡探望家人或出国旅游。武汉有1100万居民，是中国主要的交通枢纽。1月20日，中国官方确定武汉肺炎有人传人的风险。专家担心中国春节期间大量国内外游客会造成防疫上的困难。世界卫生专家建议民众主动防护，在咳嗽或打喷嚏时，遮住口鼻。避免出入人群密集的公共场所，并佩戴口罩。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 SARS卷土重来？ 中国卫生部门本周一(1月20日) 更新了新型冠状病毒肺炎的病例，将感染人数向上修正为220余人。多个地区出现患者，已有4人死亡。这个新型肺炎的感染病例出现之后，外界怀疑是否为SARS（传染性非典型肺炎）再度爆发，引发各国恐慌。人们回想起2003年，非典病毒肆虐全球。这个高传染性肺炎当时源自中国，但中国政府在SARS爆发初期隐瞒了疫情，导致蔓延速度加剧。图为东京羽田机场防疫广告牌（摄于2020年1月20日）

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 非典梦魇 2002年11月，广东省出现了首例非典型性肺炎感染者。这种高危险性的肺炎简称萨斯SARS，在2003年上半年在中国大部分地区以极快的速度广泛传播。据统计，全世界一共有8000人左右感染萨斯病毒，死亡人数约为800人。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 闻“鸡”色变 非典十年后，2013年，中国出现感染H7N9病毒的病例。疫情首先出现在上海，然后是邻近两省--江苏和浙江。禽流感是一种病毒引起的动物源性传染病，通常在鸟类和猪类间传播。人类的感染几率虽然低，但却是致命的。2014年初，香港在从广东省进口的鸡肉中发现禽流感病毒，并因此宰杀了2万只活鸡，此后又对来自大陆的活禽产品一度实施了进口禁令。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 致命埃博拉 同是2013年，这一年年末，几内亚埃博拉的一个小村庄一个孩童腹痛发烧，四天后死亡，随后他的亲人及一名护士也先后死去。转年春天，媒体对首批60个埃博拉死亡案例进行了报道，之后的数周和数月内，病毒传播到邻国塞拉利昂、利比里亚和尼日利亚。但是此时此刻，还没有人料到，一年之内，会有近6,000人死于该病毒，大约18,000人受到传染。2014年夏天，埃博拉病毒传入欧洲。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 潜伏期长 多人丧生 由于埃博拉疫情，世界卫生组织在2014年8月8日宣布全球进入紧急状态。病毒潜伏期长达21天，有很高的死亡率，在50%至90%之间。到了2015年8月初，埃博拉导致1.12万人丧生。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 流感病毒变异快 几乎年年都有不同程度的流感疫情出现。正是因为流感病毒变异的速度十分迅猛，所以也对医学界研制治疗药物和疫苗提出了很大的挑战。据世界卫生组织公布，全球每年都有300万到500万人感染严重的流感，其中大约有25万到50万人因流感而死亡。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 西班牙流感 流感不是什么无关痛痒的小病，它也能给生命带来威胁。世界各地多次发生过大面积流感型传染病。1918年爆发过被称为“史上最恐怖的流感”--西班牙流感。先是美国士兵感染了这种病毒，开始发烧。后来，这种病毒扩散到法国直至欧洲大陆，最后成为全球性的传染疾病：仅仅一年，死于“西班牙流感”的至少有2000万人，甚至有记载说5000万人丧生于这场流感

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 怎样应对 中国疾控中心和世卫生专家意见建议民众要勤洗手、注意保持家庭和工作场所通风，另外，避免接触养殖或野生动物、生病的动物或是变质的肉。 作者: 文木 综合报道



德国之声：你们公司恢复正常上班了吗？

蔡琳：我们说是下周一复工，但以目前的情况来看，应该不会去上班。但我们其实已经开工了，Home Office，特别忙，今天早上9点开电脑，除了中午吃饭半小时，晚上半小时，之外，全程都在电脑前面干活。我是做Marketing的，本来重点是线下活动，但是现在做不了嘛，就这样全面转型，开始要做线上的活动，可是这根本不是我们的专长，现在局面就有点尴尬，我们小组的人都担心自己要失业了。

德国之声：那你现在每天的生活就是宅在家里，一切都要靠"云解决"，靠网络购物，在家上班维持日常？

蔡琳：对啊，而且看样子，我妈暂时就得住我这儿一段时间了，我已经北漂这么多年了，从来没有在家里待这么长的时间，和我妈也很久没有相处这么长时间了，我们两个也不出去门，每天就大眼瞪小眼，在家里经常吵架，不过也对彼此更加依赖。

德国之声：你现在心情怎么样？

蔡琳：我平时工作很忙，现在真是觉得，工作啊，钱啊，都是为了啥？天天看新闻，看朋友圈，看到的那些死亡才是真实的。健康最重要。

因安全顾虑，专访对象不愿意透露真实姓名。

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