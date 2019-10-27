专访：“在古埃及，死亡与生命息息相应”

（德国之声中文网）19世纪末以来，在埃及的卢克索首次发现了众多保存完好的木棺。约3000年前，这些精雕细刻的灵柩成为死者的安息之所。德国之声就此采访了莫伦茨先生。这位波恩大学埃及学讲座教授的研究课题之一是"埃及幽默考古学"。

德国之声：莫伦茨教授，埃及文物部展示了在卢克索附近的国王谷发掘出来的约30具木棺。很多新闻报道将之称为"轰动的"或"惊人的"发现。您同意这种看法吗，或者，这种说法有点儿夸张？

莫伦茨：这是个有意思的问题。就我所见到的照片来判断，我觉得，的确可称其为"轰动的"发现，因为，这些灵柩显然保存良好，所绘的文字清晰，而且，里面确实裹有木乃伊。就此而言，这次的发掘确有意思。还有，这些棺木所出自的地方并非我们所期待的地方，即：不是来自墓园，而是--根据我从迄今的报道中所得知的--的确来自多少有些匆忙下葬之处。

德国之声：埃及文物部长说，这一发现"对埃及的名声有无可估量的意义"。很可能，此次发掘的意义不止于市场营销。对埃及学来说，它会有何种意义？

莫伦茨：这有待于未来的研究结果。首先要做的是，精确拍摄和评估铭文和文字。然后--第二步，--对木乃伊做自然科学研究，它有可能得出让人紧张的结果。第三步是，--迄今，对此还很少谈及--发掘地点。的确存在着一种可能性，即：这些物体确实只是简简单单地就那么埋入地下的，并且，人们实际上不知道它们是否留有任何考古学意义上的痕迹。

我希望，或许能有一些相关的东西公布出来，让我们也可以看到一幅历史图景。比如，有一个问题：这些木乃伊是否都来自一个时代，或者，来自一个家族，或者，来自特定的社会阶层？我们是否能精准确定？等等。所有这些问题都有待未来的研究提供答案。其实，我们要在那之后才能说，对埃及学而言，这次发现是否的确是轰动性的，或者，只不过是有意思物体的一次漂亮的增加而已。

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德国之声：涉及开启墓穴或像这次在国王谷的那样的考古行动，人们一再会提出是否搅扰死者安宁、它在多大程度上是合法的等一类问题。您怎么看？

莫伦茨：我们在考古学中所持的视角是，原则上，我们是与一个过往的世界打交道，因此，总要正视死亡的时代信物。当然这是一个问题：如何具体对待亡者的历史遗物？以我的观点，有一个相对清晰的回答，即：我们应确保死者的尊严，并且，它也能很好地融入科研中去。

德国之声：在您的专业圈内，这一点还会被讨论吗？

莫伦茨：考古学的对象是过去，而且，--在发掘时--它还遇到亡故的真人的遗骸，因此，这总是一个基本问题：我们该如何处理，什么是我们可以做的？我的一个得到同仁支持的设想是，我们可以把对过去和对具体的亡者的研究与保留死者的尊严相结合，甚至重新给予其尊严。

德国之声：论及展示木乃伊和将木乃伊作为陈列品，是否也该提出一个问题：这么做，是否是--说得夸张些--为满足某种形式的恋尸癖？

莫伦茨：当然，的确是的。在博物馆展示，与公众打交道，不能缺乏敏感性，以确定，什么能展示，以及如何展示。它既涉及死者的尊严，也涉及对参观者所起的作用。两者应做得适切。的确，这是一个我觉得很有意思的要点：在我们的社会，人们不提该如何具体应对真实的死亡。

一方面，我们有着无数描写犯罪的作品，在那里面，人一个个死去。另一方面，我们有着对战争、铁路事故、坠机等等的大量报道。然而，情况却是，我们自己在日常生活里很少正视死亡这一现象。这一点比如在古埃及社会就完全不同。在那里，死亡是声明的一部分，两者紧密结合。它的确是现代的埃及学能提供非常具体的答案的众多问题之一。

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