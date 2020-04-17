专访《图片报》主编：“想证明中国的事情难于上青天”

德国之声：你想通过第一篇文章达到什么目的呢？

莱歇尔特：我们想指出，有一种东西叫做对全球卫生事件的责任，尤其对当前这场全球卫生灾难。如果政府像中国当局那样未能及时向他国通报有关这场疫情的重要信息--显然事情正是如此--那么将对世界所有国家造成严重的影响。因此我们开出了一份账单，告诉中国政府有单待付，这是需要被讨论的问题，也是许多人已经讨论过的问题。美国国务卿蓬佩奥已表示正在调查，德国外长马斯也提到了这一话题，所以我相信我们可能会有所发现。

德国之声：那么你相信中国真的会支付这个账单吗？

莱歇尔特：当然不会，他们永远不会买单，因为他们从来没买过。例如，他们从其他国家盗窃的范例。中国，或者说中国政府喜欢拿走他们想要得到的东西，却不会付钱。但是这不代表自由的媒体--他们国家没有的，也不允许人民批评国家、不能发表相关文章和追究他们的责任。

德国之声：你的这波操作看上去很"特朗普"，因为美国总统特朗普也趋向将此归咎于中国，而且在北约问题上，据报道，特朗普曾将一份防务账单交给德国总理默克尔。你同意这种比较吗？

莱歇尔特：我不觉得这很"特朗普"。我只觉得很有道理，如果美国总统特朗普也有这种意向，我仍然觉得合情合理。虽然很多人可能不喜欢特朗普，但是众所周知，中国明显未能管理好，例如，病毒存在已久的生鲜市场。他们也未能及时地通过正当程序--例如通过世界卫生组织，提醒他国。当然这就引发有关责任和追责的问题。而像中国这样的政府自然会试图撇清关系。但正如我说的，他们可以在他们的国家控制人民、控制媒体。但是他们不能这样对待西方国家的自由媒体。他们也无权这么做。我想，对此，我们将接下来几周甚至几个月内看到更广泛的讨论。我认为，这可能不仅限于特朗普，损失大量资金和工作岗位的欧洲国家也将会提出"谁来为此负责"的问题。

德国之声：让我们来谈谈你提到的一些指责。你认为病毒源于中国的生鲜市场，你的证据何在？

莱歇尔特：据目前我们大家所知道的，据所有记者和媒体所知，实地研究、收集证据、证明自己是记者，这些在中国都异常艰难，因为正如中国的一切，新闻也受到控制。但是我们可以看到的是，也是中国自己提出的：新冠病毒和中国的生鲜市场之间有紧密联系。疫情爆发后，他们在没有置评的情况下关闭了这些市场。所以我认为，证明中国发生的事情难于上青天。中国确保外界难以证明任何与中国有关的事情。但是这件事上基本是理无可疑的。

德国之声：你的意思是中国要对此负责？但是科学界表示尚无确凿证据。你也没有证据。但是对你而言，目前的间接证据不利于中国？

莱歇尔特：不是，我们的意思是，病毒来自中国武汉，这一点毫无疑问。不论是来自生鲜市场，还是像《华盛顿邮报》暗指的来自实验室，我们都知道它来自中国武汉，我们也知道中国未能及时向国际社会通报疫情。市场也好，其它源头也罢，这里的关键问题不是病毒来自中国的哪里，而是它来自中国，并且中国失职。他们不仅失职，而且他们曾决定忽视世界其他地方。他们曾选择不通知其他国家。

德国之声：那就让我们来谈谈你反复提到的这一指责。你说中国未能会知他国。但是中国驻德国大使馆回复说，中国早在2019年12月31日就已向世卫组织通报了武汉出现不明原因肺炎病例。而且他们说这一时间线得到世卫组织证实，并附上了相关链接。那么，你说他们隐藏信息的证据是什么？

莱歇尔特：我想，作为记者，你和我都不应该太相信中国政府所言。

德国之声：对，我们不应该轻信他人的言行，但是我们也不应该作出没有证据的指责。

莱歇尔特：好吧，我觉得，首先在一场采访中，你也许应该让我把话说完。因为我正准备解释，例如，许多德国当局的官员，包括（德国疾控机构）罗伯特·科赫研究所（RKI）都告诉我们，中国卫生系统的官员不接他们的电话。

正如我在公开信中写道的，如果不是中国早就知道新冠病毒人传人的事实，他们也不会写信询问有关传染链的问题。这是一个例子，这也是大量官员告诉我们的事情，比起你提到的中国当局的回复，我觉得这些话可信得多。

德国之声：你的报刊发表了附有账单的文章，然后中国大使馆致函回复。接着你又发出了一封写给习近平的公开信。你在信中提到，他想通过一场源自中国的瘟疫让中国更强大。这种说法似乎和目前网上广为流传的阴谋论交相呼应。所以你的意思是，你认为中国故意使这场疫情爆发？

莱歇尔特：据我们迄今了解的信息，他们没有故意使疫情发。他们只是未能阻止疫情的蔓延，未能及时通报全世界。坦白说，当我称它始于中国以及他们未能通知他国，你却说这是一种阴谋论，这让我感到有些困扰。现在中国正在利用这场疫情，他们大肆宣传中国正在帮助世界的假新闻，我觉得你们节目应该报道这件事。他们不得不修订武汉的新冠病亡人数，并且说他们在计算中出错。我觉得这并不可信。但我也没见你从中得出了什么阴谋论。事实上，我们报纸从未说过中国故意为之。我也不会做出这样的指责。那是一种阴谋论。我做出了具体的指责，它们和阴谋论无关。它们基于事实。而且我认为，全世界都应该更加明确地提及和讨论这些事实，至少要比现在明确得多。

德国之声：感谢你接受我们采访。

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