专访：国歌法破坏香港自治

德国之声：我们现在连线杨岳桥，他是香港立法会议员、泛民主派的公民党主席。感谢接受我们的访问，杨先生，您如何看拟议中的国歌法？



杨岳桥：简单地说，民主派阵营一致反对这部备受争议的国歌法。我们认为，不能用规定或限制让人们尊重一首国歌或一个国家。尊重是要争取来的，而不是制定一部法律来让人尊重你。



德国之声：《国歌法》是北京为在香港实施一部全面的、影响更为深远的国家安全法作的准备。您认为这会带来什么样的后果？

杨岳桥：这会削弱香港的立法权，它并不经过香港立法会。实际上，用"强加"（impose）这个词是准确的，因为北京没有征求香港民众的意见，只是说你们得接受。更重要的是，这部备受争议的国家安全法会削弱香港的高度自治、以及保障香港成功的自由。



德国之声：如果北京执意要对香港施加更多控制，你们有任何可能来阻止吗？



杨岳桥：在实际操作上，要阻止北京在香港强推这样一个立法步骤可能很困难。但另一方面，香港人不会停止抗争。我们不会就这样妥协，或者轻言放弃。过去一年里，我们目睹了成千上万香港人走上街头，反对受到争议的逃犯条例。今年，在涉及国安法的时候，人们同样表达了愤怒。显然，人们不会放过发声的机会。更重要的是，香港不是中国的一个普通城市，它是一个国际金融中心。我们正在尽所有可能告诉全世界，让全世界了解并支持香港。

5月27日警察在盘查路人



德国之声：我们看到一些警察在街头与示威者冲突的画面。同时听到香港大举增加警力的消息。警察包围了立法会，盘查行人，甚至使用了胡椒弹。您对香港警察采取全面镇压的担心有多大？

杨岳桥：非常大。根据新闻报道，今天有超过3500名警察出动。在立法会大楼周围，我亲眼看见大量警员和防暴警察。可是，这是人民的议会--至少理论上是。警察试图阻止人们接近立法会。这是什么样的政府和议会？如果说他们想要通过国歌法，想要赢得人们的尊重，那这种做法完全是背道而驰。



德国之声：鉴于中国在国际舞台上的重要地位，您对香港能获得其他国家的援助有多大信心？

杨岳桥：最终要看每个国家和它的人民是否愿意为香港发声。这不仅仅是涉及到利益的问题。我知道很多国家，包括德国，有很多国民生活在香港，在这里也有投资，但事情不仅关系到这些。香港长期以来都是自由世界的一员。我们分享同样的价值观，同样的自由。如果中国要剥夺香港的自由和价值观，我们期待世界其他国家能为我们发声。



德国之声：杨先生，感谢您今天与我们对话。

