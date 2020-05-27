专访：国歌法破坏香港自治

香港警方周三对示威者发射胡椒弹，并在市中心拘捕了数十人。亲民主派的抗议者要表达对国歌法的反对，认为香港立法会正在审议讨论的该法将不尊重中国国歌的行为刑事犯罪化。泛民派的公民党主席杨岳桥在接受德国之声电视新闻采访时表示，国歌法会破坏香港的自治。
德国之声：我们现在连线杨岳桥，他是香港立法会议员、泛民主派的公民党主席。感谢接受我们的访问，杨先生，您如何看拟议中的国歌法？
杨岳桥：简单地说，民主派阵营一致反对这部备受争议的国歌法。我们认为，不能用规定或限制让人们尊重一首国歌或一个国家。尊重是要争取来的，而不是制定一部法律来让人尊重你。
德国之声：《国歌法》是北京为在香港实施一部全面的、影响更为深远的国家安全法作的准备。您认为这会带来什么样的后果？
杨岳桥：这会削弱香港的立法权，它并不经过香港立法会。实际上，用"强加"（impose）这个词是准确的，因为北京没有征求香港民众的意见，只是说你们得接受。更重要的是，这部备受争议的国家安全法会削弱香港的高度自治、以及保障香港成功的自由。
德国之声：如果北京执意要对香港施加更多控制，你们有任何可能来阻止吗？
杨岳桥：在实际操作上，要阻止北京在香港强推这样一个立法步骤可能很困难。但另一方面，香港人不会停止抗争。我们不会就这样妥协，或者轻言放弃。过去一年里，我们目睹了成千上万香港人走上街头，反对受到争议的逃犯条例。今年，在涉及国安法的时候，人们同样表达了愤怒。显然，人们不会放过发声的机会。更重要的是，香港不是中国的一个普通城市，它是一个国际金融中心。我们正在尽所有可能告诉全世界，让全世界了解并支持香港。
德国之声：我们看到一些警察在街头与示威者冲突的画面。同时听到香港大举增加警力的消息。警察包围了立法会，盘查行人，甚至使用了胡椒弹。您对香港警察采取全面镇压的担心有多大？
杨岳桥：非常大。根据新闻报道，今天有超过3500名警察出动。在立法会大楼周围，我亲眼看见大量警员和防暴警察。可是，这是人民的议会--至少理论上是。警察试图阻止人们接近立法会。这是什么样的政府和议会？如果说他们想要通过国歌法，想要赢得人们的尊重，那这种做法完全是背道而驰。
德国之声：鉴于中国在国际舞台上的重要地位，您对香港能获得其他国家的援助有多大信心？
杨岳桥：最终要看每个国家和它的人民是否愿意为香港发声。这不仅仅是涉及到利益的问题。我知道很多国家，包括德国，有很多国民生活在香港，在这里也有投资，但事情不仅关系到这些。香港长期以来都是自由世界的一员。我们分享同样的价值观，同样的自由。如果中国要剥夺香港的自由和价值观，我们期待世界其他国家能为我们发声。
德国之声：杨先生，感谢您今天与我们对话。