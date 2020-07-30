专访：国安法阴影笼罩 言论罪已成香港新现实

德国之声：昨晚，4名学生被隶属国安队的港警逮捕。您如何看待整起事件？

江松涧：当我目睹一切发生时，我认为当局的所作所为实在非常可笑。我看到他们将钟翰林从家中带走，但他是一个相对瘦弱的年轻人，几乎不像是一个国家安全的威胁。他之前的组织 "学生动源"（Studentlocalism）也是由一群年轻人组成的，所以他们到底能对港府与中国政府构成什么样的威胁？ 然而，中国政府却决定运用国安体系来对付这些香港年轻人，我认为这种作法实在是非常荒谬。

德国之声：你如何评价香港警方在新闻发布会上所提供的解释？他们声称，这次逮捕并不是针对任何组织，而是针对特定行为。他们还指责这4人组在网上散布港独思想，煽动他人从事分裂国家的活动。

江松涧：自从北京颁布了国安法後，这部法律就像统治者下达的诏书一样。我觉得习近平的问题是，他一直以来都习惯采取强硬的态度。他多年来在各方面都是这样做的，一旦你这样做，你就会被自己选择的强硬态度所牵制。你得不断担心，如果你不贯彻强硬路线，你就会向敌人示弱。

当他们在香港颁布并施行国安法时，他们必须表现出他们将严格执行法律的细节。7月1日，也就是国安法生效的第二天，香港警方依法逮捕了10人。被捕的人中，大部分人身上都有旗帜或袋子，而他们都因为这些东西上的字而被捕。 昨晚被捕的这些人基本上是因为在社交媒体上所分享的帖子而被捕，而不是因为他们采取了什么特别的行动。从当局的角度来看，我认为他们想表明的是，他们对任何与分裂主义有关的东西都不能容忍。

然而，他们真正展示的是，除了以最严厉和最拙劣的方式处理任何类型的政治问题外，他们完全不具备处理相关问题的能力。我认为昨晚的逮捕行动是政府在香港启动这套全新的官僚体系，也就是根据国安法所建立的国安机构。军中常出现这种情况，也就是他们被赋予了许多工具，所以他们必须使用这些工具。我想，现在北京在香港的警队中建立了一个专门负责国安案件的小队，所以他们需要做一些事情。这样做的结果就是他们最后到处去抓人，而这些嫌犯在我看来对任何人都没有威胁。 我想港府想传达的信息是，他们对言论也不容忍。有一点需要强调的是，目前被港府以违反国安法逮捕的15人，基本上都是因为言论罪而被逮补，但是我认为将这些人所做过的事视为构成国安威胁，实在是不合理。

德国之声：经过昨晚的抓捕，包括警方在记者会上强调国安法有域外管辖权，你认为香港的局势会如何发展？

江松涧：国安法的本质就是它武断的效力。中国政府颁布这项法令，便是为了让中国共产党想怎么做就怎么做，想在哪里做什麽就在哪里做，想什么时候做就什么时候做。从它所使用的术语和表述方式来看，它有特意希望伪装成一般的法律。 国安法的武断，就是要让所有人都过着提心吊胆的日子。这部法律出台时，香港的高官们根本不知道法律的具体内容。法律生效後的第一天，港府就出动警察到处抓人，而大部分人都是因为旗帜或抗议标语上的文字。 另一个被港府列为违反国安法的是是去年「反送中」示威中的流行抗议口号 "光复香港，时代革命"。 总的来说，中国政府是刻意让国安法具有武断的效力，主要目的便是要让香港人开始恐惧。

德国之声：此外，两位在香港的大学任教的民主派教授在过去几天都失去了工作。香港大学开除了法学院的副教授戴耀廷，香港浸会大学则是决定不再续聘另一位教授。尽管这些事件与国安法没有直接关系，但它们发生在国安法生效之后。您认为香港的法治观念是否发生了改变？

江松涧：你刚才说的例子加上昨晚的抓捕事件，说明国安法的打击范围太广了。有些案件中，香港政府引用了国安法，但有些情况下他们却没有引用国安法。理所当然的，目前外界都聚焦在国安法与国安法的效力，但他们可能因此忽略了港府用来打压公民社会的其它方式。 国安法只是为了加强对公民社会控制所产生的其中一种工具。从2020年开始，抗议活动就被禁止了。而从两位教授被解聘的案件来看，很明显，大学已成为香港政府加强管控的其中一个领域。此外，港府应该也想透过这个案件传递另一个信息，也就是"不管你是谁，我们都会对你展开打压"。 港府已经逮捕了60多名民主派的领袖。需要强调的一点是，港府对很多领域都展开打压，但大学与教育界可说是首当其冲。

港府施行国安法的另一个目的是要破坏司法独立。行政长官可任命法官对国安相关案件进行裁决，这显然是对香港长久以来享有的司法独立展开攻击。

江松涧是居住在香港的作家与活动人士，曾出版三本书纪录香港2014年与2019年的大规模抗争。

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