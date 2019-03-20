专访：哈萨克斯坦新总统如何面对中国？

德国之声：纳扎尔巴耶夫的辞职对哈萨克斯坦会产生怎样的影响？

施密茨：此事对未来的影响已经引起热烈讨论。总统大选是否会按照原定计划，也就是在2020年12月进行？距离那个时候还有很长一段时间。是否会有一些理由或事件导致提前举行大选？谁会是候选人？目前有许多猜测。我觉得，这些问题可能会在哈萨克斯坦引发许多争论。但是目前，至少以我所见，（哈萨克斯坦的）国家社会总体结构不会立即出现重大变化。

德国之声：过渡领导人托卡耶夫是否会带来一些变革？或者只是"新瓶装旧酒"？

施密茨：托克耶夫曾在体制内担任不同的职位。他确实是少壮派的代表之一，但依然属于老体制的一员。他忠于纳扎尔巴耶夫，对其政治风格也非常了解。与此同时，他也不再是纳扎尔巴耶夫那一代的所谓"苏联人"。因此从某种程度而言，他确实代表了一个更为年轻，更为技术官僚的世代。他在此前担任的多个职位上证明了自己的才能。

我认为，托卡耶夫作为代理总统在可预见性和稳定性方面显然是一个良好人选。他不是进行剧烈政治变革的那种人，绝不是。但是我认为，也没人会对一位临时总统报有这样的期待。

德国之声：哈萨克斯坦是中国一带一路倡议的重要投资地点。两国之间经贸联系密切。纳扎尔巴耶夫的辞职是否会对双边关系产生影响？

施密茨：不。我认为从短期而言，不会有任何改变。甚至中期来看，我认为这一领域的政策也会维持不变。目前有不少条约、合作、投资，还有项目正在实施。我不认为总体经济关系会在近期内有所改变。

德国之声：那么从长期而言，您觉得是否会有所变化呢？

施密茨：这也取决于中国对于哈萨克斯坦政治所施加的影响。两国之间有一些项目、战略规划和承诺，但是具体实施是另一回事。我们可以观察到，过去并不是所有人都对于项目的实际进展感到满意。我认为就长期而言，这会是一个问题，尤其取决于下一任总统的人选以及他或她是否能够稳定掌权。

德国之声：您是否能告诉我们，年轻一代哈萨克斯坦人主要关心的议题是什么？

纳扎尔巴耶夫在任内曾多次访华

施密茨：这包括就业问题、总体福利水平提升等等……是否能够为中产阶级或一般民众提供足够的新增就业岗位以及新的收入来源。此外，新疆以及中国对于新疆穆斯林族群的政策也日益成为一个话题，哈萨克族是其中一个重要组成部分。这已经是哈萨克斯坦一个极为受到关注的议题，我可以想象这一情况会持续下去。

德国之声：但是哈萨克斯坦政府迄今对此问题表现得非常谨慎。

施密茨：是的，猜猜为什么？我认为这显示出，哈萨克斯坦与中国的关系中，从决策者到总体战略规划和伙伴关系等诸多方面都体现出经济以及政治的依赖性。纯粹从政治角度而言，这就是一个问题。很显然，（哈萨克斯坦对中国）已经存在很强的经济依赖性。这也是哈萨克斯坦政治人物用比较委婉的方式处理这些议题。但是在新疆问题上，我认为会成为哈萨克斯坦新领导层回应社会期待的指标之一。这可能会成为一个议题。

德国之声：这些潜在议题与中国关系密切。似乎哈萨克斯坦政府要想维持这种外交政策的话，就不得不踮着脚尖在跳舞。

施密茨：我认为纳扎尔巴耶夫政府的做法，从部分而言，就是在踮着脚尖跳舞，并在非常具有冲突性和排斥性的各种不同期待中成功维持了平衡。现在更让人感兴趣的是，他的继任者如何能够做到这一点。

采访有删节。

施密茨(Andrea Schmitz)博士是德国科学与政治基金会东欧与欧亚研究部的高级研究员。

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