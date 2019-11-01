专访：哈萨克斯坦不会加入所谓全球反华阵线

德国之声：托卡耶夫先生，您于12月5日到12月6日访问德国，并将会晤联邦总理默克尔。您想和她谈哪些问题？

托卡耶夫：对于哈萨克斯坦，德国是个重要的欧洲伙伴。我们致力于使经济现代化、工业化，致力于创新。德国所具备的潜力当然对我们有重要意义。在我们的双边关系中已颇有建树。德国同中亚地区的贸易中有86%涉及哈萨克斯坦。我希望，此次访问期间，我们能签署一份总值约20亿美元的一揽子协议和一项备忘录。

大家都知道，德国在欧盟内占有统领地位。哈萨克斯坦对欧盟持非常积极的立场。欧盟是哈萨克斯坦的最大伙伴，2018年，哈萨克斯坦与欧盟的贸易额超过370亿美元，占哈萨克斯坦外贸总额的一半。

德国之声：哈萨克斯坦宣布了将大规模实施企业私营化。它何时开始？

托卡耶夫：约有7000个涉及不同领域的项目将向外国投资方开放，其中包括地下资源、物流、运输，等等。我们计划逐步实现经济私有化，吸引外国投资人。此外，约700家企业要成为国际上市公司。

德国之声：您优先考虑哪些投资人？西方的、中国的，还是俄罗斯的？

托卡耶夫：不存在优待哪方或根据个人好恶优先考虑哪方的问题。我们欢迎所有外国投资。在投资气候方面，哈萨克斯坦或许是中亚地区走在最前面的国家。顺便说一下：我们未来也将继续采取完善商务气候的措施。

中国已投资了200多亿美元。中国是一个蓬勃发展的经济体，在世界上位居前列。今年9月中旬，我们访问了北京，签署了一份双边战略伙伴关系协定。这是无法绕开的，因为，作为经济火车头，中国目前对一系列国家而言都扮演着一个非常重要的角色。

德国之声：您不担心，您的国家有朝一日会过度依附中国？

托卡耶夫：不存在依附性，而只是一种有利于双方的合作关系。涉及投资潜力，中国拥有巨大的可能性。它是一个我们能理解的伙伴。但我们当然愿意看到我们市场上出现外来投资者的多样化。正因此，我对此次德国之行抱有很高的期待，恰恰对德国我们愿意提供一系列有意思的项目。

德国之声：哪些项目呢？

托卡耶夫：顺便指出，迄今，德国投资中的80%以上不涉及我国经济的初级领域。这一点很重要。德国正是在机械制造和原料加工方面居世界领先地位。因此，我们很希望与德国合作，若德方也有兴趣，可以例如在稀土、交通、机械制造，以及农业等领域合作。我们将有目标地向潜在的德国投资人开放所有感兴趣的领域。我们将在10个特别经济区向它们提供特惠条件。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫接受德国之声记者Zhanna Nemzowa采访

德国之声：众所周知，哈萨克斯坦奉行一种多维外交政策。哪种政治、经济模式对贵国更好呢--俄罗斯的还是欧洲的？哈萨克斯坦追求何种目标？

托卡耶夫：我们致力于实现本国模式。

德国之声：这一模式的本质何在？

托卡耶夫：我们的模式强调自主，其意思是，我们致力于发展民主制。我们建起了一种市场经济。根据商营环境指数，哈萨克斯坦在全球最适于商营环境排名表上列第25位；根据世界经济论坛提供的数据，在竞争力上，哈萨克斯坦排名第55位。我们的相关指数一直在往上走。

德国之声：您打算在国家政治体制上作何种改革？

托卡耶夫：我们的执政党"祖国之光"（Nur-Otan）实施俗称的直接选举（Primaries）。前总统纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nasarbajew）是党主席。由此，"祖国之光"党就成了讨论国家发展途径的一个地方。在这个党内，将不再会有一种所谓的政治范式或政治绝对命令。在这一讨论框架内，最有才干的年轻人将被选举出来，领导我们的党走向未来。

我们不应完全照搬欧洲国家，它们有着不同的制度和民情。哈萨克斯坦将继续是总统制共和国。我们的原则是："一个强势总统、一个有威望的议会、一个对社会和议会全面责任的政府"。

德国之声：您的国家与中国接壤，其中包括新疆地区。据媒体报道，那里设有政治再教育营地。中国当局把信仰伊斯兰教的人，即维吾尔族人和哈萨克人送去那里。与中国领导人有这方面的对话吗？

托卡耶夫：在新疆居住着中华人民共和国公民。国际人权组织的很多报道不符合真实情况。涉及哈萨克族，相关报道都多少有些故意夸大其词。我们清楚，由于中国和美国进入了一场贸易战，这成了地缘政治的一部分。谈判会有何种结果，对华制裁是否会取消，时间将会显示。不过，哈萨克斯坦不该成为所谓的全球反华阵线的一个地区。

卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫（Kassym-Schomart Tokajew）2019年3月就任哈萨克斯坦总统。此前，他是联合国日内办公室总干事。1999年至2002年，他曾任政府总理、外交部长、议会参议院议长。

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