 专访：哈萨克斯坦不会加入所谓全球反华阵线 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2019

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专访：哈萨克斯坦不会加入所谓全球反华阵线

哈萨克斯坦新任总统托卡耶夫本周访问德国。他日前接受了德国之声专访，谈及哈萨克斯坦对外国伙伴有何期待，以及他计划在国内实施何种改革。

Nemtsova Interview mit Qassym-Schomart Toqajew (DW)

德国之声：托卡耶夫先生，您于125日到126日访问德国，并将会晤联邦总理默克尔。您想和她谈哪些问题？

托卡耶夫：对于哈萨克斯坦，德国是个重要的欧洲伙伴。我们致力于使经济现代化、工业化，致力于创新。德国所具备的潜力当然对我们有重要意义。在我们的双边关系中已颇有建树。德国同中亚地区的贸易中有86%涉及哈萨克斯坦。我希望，此次访问期间，我们能签署一份总值约20亿美元的一揽子协议和一项备忘录。

大家都知道，德国在欧盟内占有统领地位。哈萨克斯坦对欧盟持非常积极的立场。欧盟是哈萨克斯坦的最大伙伴，2018年，哈萨克斯坦与欧盟的贸易额超过370亿美元，占哈萨克斯坦外贸总额的一半。

德国之声：哈萨克斯坦宣布了将大规模实施企业私营化。它何时开始？

托卡耶夫：约有7000个涉及不同领域的项目将向外国投资方开放，其中包括地下资源、物流、运输，等等。我们计划逐步实现经济私有化，吸引外国投资人。此外，约700家企业要成为国际上市公司。

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纳扎尔巴耶夫的突然辞职可能给中国与哈萨克斯坦之间的关系带来变数。德国中亚问题专家施密茨（Andrea Schmitz）认为，北京在新疆拘押哈萨克族人的做法可能会在哈萨克斯坦总统选战中引发激烈争议。 (21.03.2019)

这位哈萨克斯坦开国总统的任期之长，超过任何一位独立后的前苏联加盟共和国领导人。现在政治强人纳扎尔巴耶夫宣布辞职，但专家认为这并不突然。 (20.03.2019)

德国之声：您优先考虑哪些投资人？西方的、中国的，还是俄罗斯的？

托卡耶夫：不存在优待哪方或根据个人好恶优先考虑哪方的问题。我们欢迎所有外国投资。在投资气候方面，哈萨克斯坦或许是中亚地区走在最前面的国家。顺便说一下：我们未来也将继续采取完善商务气候的措施。

中国已投资了200多亿美元。中国是一个蓬勃发展的经济体，在世界上位居前列。今年9月中旬，我们访问了北京，签署了一份双边战略伙伴关系协定。这是无法绕开的，因为，作为经济火车头，中国目前对一系列国家而言都扮演着一个非常重要的角色。

德国之声：您不担心，您的国家有朝一日会过度依附中国？

托卡耶夫：不存在依附性，而只是一种有利于双方的合作关系。涉及投资潜力，中国拥有巨大的可能性。它是一个我们能理解的伙伴。但我们当然愿意看到我们市场上出现外来投资者的多样化。正因此，我对此次德国之行抱有很高的期待，恰恰对德国我们愿意提供一系列有意思的项目。

德国之声：哪些项目呢？

托卡耶夫：顺便指出，迄今，德国投资中的80%以上不涉及我国经济的初级领域。这一点很重要。德国正是在机械制造和原料加工方面居世界领先地位。因此，我们很希望与德国合作，若德方也有兴趣，可以例如在稀土、交通、机械制造，以及农业等领域合作。我们将有目标地向潜在的德国投资人开放所有感兴趣的领域。我们将在10个特别经济区向它们提供特惠条件。

Nemtsova Interview mit Qassym-Schomart Toqajew (DW)

哈萨克斯坦总统托卡耶夫接受德国之声记者Zhanna Nemzowa采访

德国之声：众所周知，哈萨克斯坦奉行一种多维外交政策。哪种政治、经济模式对贵国更好呢--俄罗斯的还是欧洲的？哈萨克斯坦追求何种目标？

托卡耶夫：我们致力于实现本国模式。

德国之声：这一模式的本质何在？

托卡耶夫：我们的模式强调自主，其意思是，我们致力于发展民主制。我们建起了一种市场经济。根据商营环境指数，哈萨克斯坦在全球最适于商营环境排名表上列第25位；根据世界经济论坛提供的数据，在竞争力上，哈萨克斯坦排名第55位。我们的相关指数一直在往上走。

德国之声：您打算在国家政治体制上作何种改革？

托卡耶夫：我们的执政党"祖国之光"（Nur-Otan）实施俗称的直接选举（Primaries）。前总统纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nasarbajew）是党主席。由此，"祖国之光"党就成了讨论国家发展途径的一个地方。在这个党内，将不再会有一种所谓的政治范式或政治绝对命令。在这一讨论框架内，最有才干的年轻人将被选举出来，领导我们的党走向未来。

我们不应完全照搬欧洲国家，它们有着不同的制度和民情。哈萨克斯坦将继续是总统制共和国。我们的原则是："一个强势总统、一个有威望的议会、一个对社会和议会全面责任的政府"。

德国之声：您的国家与中国接壤，其中包括新疆地区。据媒体报道，那里设有政治再教育营地。中国当局把信仰伊斯兰教的人，即维吾尔族人和哈萨克人送去那里。与中国领导人有这方面的对话吗？

托卡耶夫：在新疆居住着中华人民共和国公民。国际人权组织的很多报道不符合真实情况。涉及哈萨克族，相关报道都多少有些故意夸大其词。我们清楚，由于中国和美国进入了一场贸易战，这成了地缘政治的一部分。谈判会有何种结果，对华制裁是否会取消，时间将会显示。不过，哈萨克斯坦不该成为所谓的全球反华阵线的一个地区。

 

卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫（Kassym-Schomart Tokajew20193月就任哈萨克斯坦总统。此前，他是联合国日内办公室总干事。1999年至2002年，他曾任政府总理、外交部长、议会参议院议长。

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