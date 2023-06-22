专访吴钊燮：欧美在香港、克里米亚问题上不够强硬

（德国之声中文网）台湾国防部长吴钊燮接受德国之声电视台"冲突地带"（Conflict Zone）节目采访。在问及2300万人的台湾如何能打赢一场与一个14亿人口的国家的战争时，吴钊燮表示："在一场现代战争中，不对称的作战可能比传统作战更为重要。比如在乌克兰战争中，许多人曾预测俄罗斯人能在数周内占领乌克兰，但并非如此。乌克兰人一直在作战，牵制着俄军。我认为，他们的决心、不对称作战的备战以及国际支持都发挥了作用。这是我们所学习到的。"

德国之声电视台“冲突地带”节目专访吴钊燮（英文）

吴钊燮指出："如果你有机会看一看台湾的防御能力，我认为中国不会那么容易占领台湾。我们有很多防御导弹，我们的军队也很有决心捍卫自己。我认为，民众也有决心继续保持我们所拥有的自由和主权。…此外，其它主要国家也在部署军力态势，以吓阻中国不要对台湾发动战争。如果你看一看附近区域的美军，或者日本未来五年将使军费翻番，以预备对中国在该地区可能的进攻行为作出反制，我想中国如果对台湾发动战争，中方是要担忧的。"

吴钊燮还表示："我想，这样一场战争对许多国家来说都将意味着经济上的灾难。世界上半数集装箱船穿越台湾海峡地区，90%最先进的计算机芯片或半导体芯片是台湾制造。因此，如果出现供应链受阻，将对世界其它地区产生重大影响。"

主持人问吴钊燮如何理解美国总统拜登去年的表态--拜登在被问及是否愿意参与军事捍卫台湾时回答说，是的，这是我们的承诺。这意味着在台湾关系法案之下为台湾提供防御性武器呢，还是参与与中国的直接军事对抗？

吴钊燮回答说："我们的理解是，承诺是建立在台湾关系法案基础上。美国通过为台湾提供足够数量的防御性武器用于台湾的自我防御，一再重申对台湾安全的承诺。如果看一下台湾关系法，其中也明确规定美国需要维持足够的军力以驱赶该地区任何诉诸军事威胁与胁迫的行为。所以，美国对台湾或对该地区的承诺是相当明显的，美国官员称这一承诺坚如磐石。我们并不怀疑。美国为台湾提供武器以及参与培训如何使用这些武器。因为这些活动，过去数年，台湾与美国的防御关系显著进步。"

"香港是一个真正的悲剧"

主持人问道："你认为西方对中国足够强硬吗？过去你似乎批评过欧美没有抵制香港的新国安法以及随之而来对人权和公民自由的践踏。西方原本可以在香港问题上做些什么？"

吴钊燮回答说："香港是一个真正的悲剧。就在我们眼前，这个人们习惯于享有自由与开放的地方实施了国家安全法，突然之间，这所有的自由都被中国政府剥夺了。我们不认为这是一起孤立事件。我们也看到2014年克里米亚被吞并，西方对俄罗斯在2014年的反应并不够强硬，我想，这可能对乌克兰战争的发生有直接或间接影响。在东亚，如果我们不能对中国在香港的行为方式采取具体措施，那我确定，中国将受到鼓励特别在该地区做更多这样的事。如果看一下中国在东海的活动，让日本非常紧张。在南中国海，除台湾海峡之外还有更多冲突热点。因此，我认为国际社会需要更严肃地看待中国在该地区的扩张主义以及实施独裁主义。我们需要采取确切行动告诉中国，不，他们不能以牺牲其他民主政体为代价在该地区扩大其影响力。"

吴钊燮表示，如果爆发战争，担当台湾防御责任的将是台湾自身。"并且我们有决心捍卫自己。毫无疑问。但对其它国家而言，我认为对他们来说最重要的就是表现出他们阻吓、不让这场战争发生的决心。"

專訪台灣外長吳釗燮：相信民主國家都反對北京挑釁

（上为德国之声2022年专访吴钊燮的资料视频）

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