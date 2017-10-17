专访：后709二次整顿维权律师

（德国之声中文网）据统计最近8個月以來，最少17名维权律师、3家律师事务所被注销执照。《德国之声》专访了其中2位。

北京维权律师谢燕益是「709大抓捕」中被捕者之一，他2015年7月起被关押一年半后获准保释，直到今年初正式解除保释。 虽然刑事案子结束，但却不代表真正的「回复自由身」。

孩子危害国家安全？

跟大部分维权律师一样，回家后在24小时监控下生活。 但让他觉得更荒唐的是，家中三个2岁到13岁的小孩今年被拒绝办理护照，理由是孩子们「危害国家安全」，换言之出入境也受限制。

2015年被捕后，经历了18个月与世隔绝的拘禁日子。 他说在获释前两个月，有关方面曾经提出各式各样的条件，包括协助他继续执业、找律师所，甚至经济上的补偿，都被他一一回绝。 或许眼前的种种难关并非必然，但谢燕益与太太都选择了走一条不容易的路。 「我本来就是依法执业，只是他们把我们律师当作假想敌。 官方要管控律师，律师必须为政治大局、一党专制服务，为政府权力效劳，如果配合就会给你好饭吃。 」

随着被捕律师陆续获释，整顿行动由刑事措施转为行政手段。

「律师是学法懂法的，他们其实抓不出甚么违法的把柄。 刑事手段的道义成本太高，国际影响和政治代价太大，所以采取综合手段，吊照、停业等行政处罚。 由国保、公安、行政、司法甚至居委会，各级公权组织齐发共管，综合地对付你。 」



代理案件被驱逐出庭

今年5月，谢燕益接到北京律师协会通知举行听证会，立案调查他代理一宗法轮功案件时涉嫌违规。 这个调查是由司法局责成律师协会进行，而投诉人则是处理该案的银川市法院和检察院。 「他们指我在法庭上不听从法官指挥，所谓的扰乱法庭秩序，把我驱逐出法庭，其实就是剥夺辩护权利。」

在他看来，这些原因不过是个藉口：「官方一方面报复我，别的律师释放后都比较低调，不怎么代理案件。 但我既做案子，又写了两篇文章。 」他后来代理了另一宗外籍华人的法轮功案，以及向习近平发表公开信，呼吁释放政治犯和发展民主。 当然，也惹来当局不满：「国保多少次找我约谈，说这个可以成为再抓我的原因了，要我谨言慎行，不要介入案件，不要接触使馆和媒体。 」

吊照解约 同事成人质

目前律师协会的调查结果尚未出炉，但在司法局的网页上，谢燕益的执业状态却已显示为「注销」。 几乎在同一时段，他所属的律师事务所也在压力下提出解约。

「律师所里二、三十个律师全部无法通过年度审核继续执业，司法局和律协把他们当作逼迫我就范的条件。 他们不会跟律师所明示怎么做，就是威胁说『谢燕益的问题还未解决』。 」

虽然他不同意，但最终律师所仍然单方面解除合同。 而中国司法局规定，任何律师6个月内没有事务所聘用，执照就会自动吊销。 「律师所主任也是我朋友，他无奈地说：『我们也是为了过关。』政府用违法侵权的行政手段施压，但大家都没办法，大家都要吃饭。 」

「没政治权利一切权利皆无保障」

「每一次打压反而成为战斗意志的洗体，大家意志更坚定、更成熟。」

「我们更多地思考律师的独立性--律师绝不是行政权力的附庸，不该由行政机关管理。 而是必须拥有独立的法律地位，才能称为真正意义上的律师。 否则他只不过是专制体制的陪衬，不可能真正维护人权、推进法治。 」

三年过去，他认为709事件依然是现在进行式。 不过种种经历，反而令他认清人权律师更大的使命。

「709事件把大家打醒了，才知道依法治国是专制的招牌，把律师塑造为专制的粉饰工具。 如果仅仅通过个案，在经济利益、人身自由、信仰等去维权，这条路基本上堵死了。 我们应该思考的是，没有政治权利，一切权利都没有保障。 所以要争取政治权利，其实这也是宪法赋予的。 」

辩护人也不倖免

被迫失去执业资格的，不只709被捕者，还有他们的辩护律师。

文东海是709首批搜捕对象--王宇的代表律师，5月遭湖南司法当局吊销执照，罪证是他代理法轮功案件的辩护词。 「他把我在法庭上发表的言论作为惩罚依据，我不认为自己错，在这环境下被吊照也是可预料的，实际是政治清算。 」

除了他以外，代表王全璋的余文生、代表周世峰的杨金柱等，一个个辩护人都被注销执照，前者更控以颠覆国家政权罪正在收押。

文东海投身法律界前曾任公安，也是中共党员，本月初决定退党。 在709案以前，他并不为外界所熟悉， 走上维权前线原本亦不在计划之内。「我比较敬佩的同行都被『莫须有』地抓进去，我不站出来辩护，那我还是律师吗？ 我绝对无法面对这职业。 」

政府与律师双输

他认为，当局转为以行政手段整顿辩护律师，是要把第二梯队扑灭于萌芽阶段。 「方式不同但目的一样，还是要把整个律师界抗争的势头打压下去，让每个律师都在可控范围内。 」

政府强势看似目的达到了，但文东海认为针对律师并不明智，最终只会双输。

「社会有多事情积累后，总有爆发的时候，人权律师起了疏导作用，令这种爆发有一定秩序。 但现在把这些律师全部排挤到机制外，一旦爆发较严重的事件，他们想控制局面可能更难，会导致更极端的反弹。 」

吊销执照大大打击一家五口的生计，他还是说﹕「作为律师受这些影响， 如果社会有改善，走向真正文明的道路，我觉得还是值得。 」可是他感慨﹕「我个人觉得看不到希望，因为当局还是死抱着初衷不放，对中国社会带来很大灾难，这场灾难很难看到结束的时候。 」

「我不后悔」

十年律师生涯就此被结束，重来一遍还会做同样选择吗？

文东海很直白﹕「可能会权衡利弊多一点考虑，人其实并不如想象般坚强，但是我不后悔，这几年所做的事对我来说是一笔财富。 」虽然无法上庭为弱势群体辩护，他希望日后能开设法律服务公司，继续贡献所有。

「发自内心喜欢的还是律师职业，可能会有一段困难时期，但过去就过去了，吊照就当作经历吧，可能我的性格不太喜欢内疚。 」语毕，他笑了笑。

以“颠覆国家政权”之名 李明哲 2017年11月，台湾人权人士李明哲在中国大陆被岳阳中级人民法院以“颠覆国家政权罪”判处5年监禁。李明哲曾举办网络政治讲座，并为中国系狱异议人士的家属提供帮助。

以“颠覆国家政权”之名 刘晓波 2009年，《零八宪章》的主要起草人之一刘晓波被北京市第一中级人民法院以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑11年，剥夺政治权利两年。2010年2月11日，北京市高级人民法院驳回刘晓波的上诉，维持原判。同年10月8日，刘晓波在服刑期间获得2010年诺贝尔和平奖。2017年7月，刘晓波因罹患肝癌病逝。

以“颠覆国家政权”之名 江天勇 2017年11月21日，长沙市中级人民法院判定维权律师江天勇犯有“煽动颠覆国家政权罪”，并以此罪名判其有期徒刑两年，剥夺政治权利3年。

以“颠覆国家政权”之名 周世锋 维权律师周世锋是2015年“709维权律师大抓捕”事件中被捕的律师之一。2016年7月15日，天津市人民检察院第二分院以涉嫌“颠覆国家政权罪”起诉周世锋。8月4日，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。

以“颠覆国家政权”之名 胡石根 2016年8月，独立中文笔会成员、中国家庭教会长老胡石根被天津市第二中级人民法院判决触犯颠覆国家政权罪，法院判其有期徒刑7年6个月，并剥夺政治权利5年。

以“颠覆国家政权”之名 谭作人 2009年2月，四川维权人士谭作人起草题为《5.12学生档案》的倡议书，呼吁民间对汶川大地震遇难学生校舍工程质量进行调查。同年3月，成都公安机关以曾经公开发表关於六四事件的文章为由逮捕谭作人。一年后，成都市中级人民法院以“煽动颠覆国家政权罪”判处谭作人有期徒刑5年，剥夺政治权利3年。

以“颠覆国家政权”之名 胡佳 曾从事非营利的艾滋病公益活动的人权人士胡佳于2008年被北京市第一中级人民法院以“煽动颠覆国家政权罪”，判处有期徒刑3年零6个月。2008年欧洲议会萨哈罗夫人权奖授予胡佳。



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