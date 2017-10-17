专访：后709二次整顿维权律师

「709大抓捕」事件三周年，王全璋仍杳无音讯，数人在牢狱之中。 其余大部分被捕者已被有条件释放，但事情并未结束。最近一年，当局掀起第二波整顿行动。
（德国之声中文网）据统计最近8個月以來，最少17名维权律师、3家律师事务所被注销执照。《德国之声》专访了其中2位。
北京维权律师谢燕益是「709大抓捕」中被捕者之一，他2015年7月起被关押一年半后获准保释，直到今年初正式解除保释。 虽然刑事案子结束，但却不代表真正的「回复自由身」。
孩子危害国家安全？
跟大部分维权律师一样，回家后在24小时监控下生活。 但让他觉得更荒唐的是，家中三个2岁到13岁的小孩今年被拒绝办理护照，理由是孩子们「危害国家安全」，换言之出入境也受限制。
2015年被捕后，经历了18个月与世隔绝的拘禁日子。 他说在获释前两个月，有关方面曾经提出各式各样的条件，包括协助他继续执业、找律师所，甚至经济上的补偿，都被他一一回绝。 或许眼前的种种难关并非必然，但谢燕益与太太都选择了走一条不容易的路。 「我本来就是依法执业，只是他们把我们律师当作假想敌。 官方要管控律师，律师必须为政治大局、一党专制服务，为政府权力效劳，如果配合就会给你好饭吃。 」
随着被捕律师陆续获释，整顿行动由刑事措施转为行政手段。
「律师是学法懂法的，他们其实抓不出甚么违法的把柄。 刑事手段的道义成本太高，国际影响和政治代价太大，所以采取综合手段，吊照、停业等行政处罚。 由国保、公安、行政、司法甚至居委会，各级公权组织齐发共管，综合地对付你。 」
代理案件被驱逐出庭
今年5月，谢燕益接到北京律师协会通知举行听证会，立案调查他代理一宗法轮功案件时涉嫌违规。 这个调查是由司法局责成律师协会进行，而投诉人则是处理该案的银川市法院和检察院。 「他们指我在法庭上不听从法官指挥，所谓的扰乱法庭秩序，把我驱逐出法庭，其实就是剥夺辩护权利。」
在他看来，这些原因不过是个藉口：「官方一方面报复我，别的律师释放后都比较低调，不怎么代理案件。 但我既做案子，又写了两篇文章。 」他后来代理了另一宗外籍华人的法轮功案，以及向习近平发表公开信，呼吁释放政治犯和发展民主。 当然，也惹来当局不满：「国保多少次找我约谈，说这个可以成为再抓我的原因了，要我谨言慎行，不要介入案件，不要接触使馆和媒体。 」
吊照解约 同事成人质
目前律师协会的调查结果尚未出炉，但在司法局的网页上，谢燕益的执业状态却已显示为「注销」。 几乎在同一时段，他所属的律师事务所也在压力下提出解约。
「律师所里二、三十个律师全部无法通过年度审核继续执业，司法局和律协把他们当作逼迫我就范的条件。 他们不会跟律师所明示怎么做，就是威胁说『谢燕益的问题还未解决』。 」
虽然他不同意，但最终律师所仍然单方面解除合同。 而中国司法局规定，任何律师6个月内没有事务所聘用，执照就会自动吊销。 「律师所主任也是我朋友，他无奈地说：『我们也是为了过关。』政府用违法侵权的行政手段施压，但大家都没办法，大家都要吃饭。 」
「没政治权利一切权利皆无保障」
「每一次打压反而成为战斗意志的洗体，大家意志更坚定、更成熟。」
「我们更多地思考律师的独立性--律师绝不是行政权力的附庸，不该由行政机关管理。 而是必须拥有独立的法律地位，才能称为真正意义上的律师。 否则他只不过是专制体制的陪衬，不可能真正维护人权、推进法治。 」
三年过去，他认为709事件依然是现在进行式。 不过种种经历，反而令他认清人权律师更大的使命。
「709事件把大家打醒了，才知道依法治国是专制的招牌，把律师塑造为专制的粉饰工具。 如果仅仅通过个案，在经济利益、人身自由、信仰等去维权，这条路基本上堵死了。 我们应该思考的是，没有政治权利，一切权利都没有保障。 所以要争取政治权利，其实这也是宪法赋予的。 」
辩护人也不倖免
被迫失去执业资格的，不只709被捕者，还有他们的辩护律师。
文东海是709首批搜捕对象--王宇的代表律师，5月遭湖南司法当局吊销执照，罪证是他代理法轮功案件的辩护词。 「他把我在法庭上发表的言论作为惩罚依据，我不认为自己错，在这环境下被吊照也是可预料的，实际是政治清算。 」
除了他以外，代表王全璋的余文生、代表周世峰的杨金柱等，一个个辩护人都被注销执照，前者更控以颠覆国家政权罪正在收押。
文东海投身法律界前曾任公安，也是中共党员，本月初决定退党。 在709案以前，他并不为外界所熟悉， 走上维权前线原本亦不在计划之内。「我比较敬佩的同行都被『莫须有』地抓进去，我不站出来辩护，那我还是律师吗？ 我绝对无法面对这职业。 」
政府与律师双输
他认为，当局转为以行政手段整顿辩护律师，是要把第二梯队扑灭于萌芽阶段。 「方式不同但目的一样，还是要把整个律师界抗争的势头打压下去，让每个律师都在可控范围内。 」
政府强势看似目的达到了，但文东海认为针对律师并不明智，最终只会双输。
「社会有多事情积累后，总有爆发的时候，人权律师起了疏导作用，令这种爆发有一定秩序。 但现在把这些律师全部排挤到机制外，一旦爆发较严重的事件，他们想控制局面可能更难，会导致更极端的反弹。 」
吊销执照大大打击一家五口的生计，他还是说﹕「作为律师受这些影响， 如果社会有改善，走向真正文明的道路，我觉得还是值得。 」可是他感慨﹕「我个人觉得看不到希望，因为当局还是死抱着初衷不放，对中国社会带来很大灾难，这场灾难很难看到结束的时候。 」
「我不后悔」
十年律师生涯就此被结束，重来一遍还会做同样选择吗？
文东海很直白﹕「可能会权衡利弊多一点考虑，人其实并不如想象般坚强，但是我不后悔，这几年所做的事对我来说是一笔财富。 」虽然无法上庭为弱势群体辩护，他希望日后能开设法律服务公司，继续贡献所有。
「发自内心喜欢的还是律师职业，可能会有一段困难时期，但过去就过去了，吊照就当作经历吧，可能我的性格不太喜欢内疚。 」语毕，他笑了笑。
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