专访:“合作是德国政府对华战略的基本要素”

德国之声：德国为什么高调宣布出台中国战略？

卢玛丽（Marina Rudyak）：本届政府的执政条约规定制定一部中国战略。但对它的设计以及是否应该公布与众，联邦政府内部存在分歧。尽管如此，该战略还是反映出德国政府认识到了对中国的一些关键依赖，以及从经济和安全政策的角度看这些依赖所带来的风险。

制定该战略的过程或许比最终文件本身更为重要，因为这是所有联邦部共同制定对华政策的愿景，而这尚属首次。鉴于德国经济与中国的紧密联系以及地缘政治的变化，此举早该进行。中国早已不再是中国事务小组和相关部门的议题，而是一个跨部门、跨行政级别的横向问题，几乎无处不在。从这个意义上讲，这一过程也有助于提高德国的"中国能力"，这方面的欠缺还很大。从这一点上，反对派认为文件不够深入，他们更希望看到建立一个国家层面的"中国能力中心"。

德中政府磋商在即 如何重新定位对华关系

德国之声：怎样理解定义中国为合作伙伴、竞争者和制度性对手"？

卢玛丽：此前，国家安全战略中对中国"合作伙伴、竞争者和制度性对手"的定义，延续了欧盟对华关系的定义。中国战略也顺理成章地采用了这一定义，并明确强调，德国政府的对华政策与欧盟共同对华政策的目标和原则相一致。

德国之声：中国战略传达的最主要信息是什么？

卢玛丽：该战略传达的主要信息是中国已经发生了变化，这就要求改变与中国打交道的方式。该战略的核心是承认德中关系的复杂性，因此，在与中国打交道时必须比以往更加了解情况。最大的风险在于缺乏足够的了解。

德国的对华政策将驶向何方？

德国之声：去年11月流传到媒体的战略文件初稿曾引发广泛的讨论。现在的最终版本"新"在哪里呢？

卢玛丽：2022年11月的版本是外交部起草的第一稿，尚未与其他部委协调，现在的最终文件是联邦政府的文件，反映了各部委的优先事项以及他们的考量。有关台湾、中俄关系和无强迫劳动供应链的文字与欧洲的共识保持了一致。

这一点非常重要，因为与中国的经济规模相比，德国--或任何其他欧洲国家--都是轻量级的。欧盟作为一个整体，由于欧盟内部市场和中国对欧盟的经济依赖，是一个重量级的集体。因此，将德国的对华政策纳入欧盟共同对华政策，成为其目标和原则的一部分，是正确和重要的。

德国之声：去年11月的初稿中提到 "在制度竞争中，我们决不能留下任何战略空白"，有人批评这是冷战思维的延续。这句话还有效吗？

卢玛丽：这句话没有再出现在新版中，新文件里也没有"制度竞争"一词。相反，中国战略将"制度对立"定义为对国际秩序或人权原则的不同看法。同时，该战略强调，与中国的制度性对立并非意味着不能进行合作。不过，从中国国家媒体最开始的反应看，中国没有认为这是一种淡化。

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



德国之声：肖尔茨总理曾说，需要在"关系密切"和"保持距离"之间找到平衡点。该文件里能够看到寻求平衡的努力吗？

卢玛丽：中国战略旨在为合作提供防护栏。正如德国外长在介绍这份文件的演讲中强调的那样，该战略的目的不是"脱钩"，而是指出德国如何在不损害价值观和利益的前提下与中国合作。文件指出，合作是德国政府对华战略的基本要素。

这里的关键问题是，如何塑造一个以规则为基础的国际秩序，一方面让中国在其中找到自己的位置，另一方面让中国的价值观和标准继续符合欧洲及自由民主的价值观。

卢玛丽（Marina Rudyak）博士是海德堡大学汉学系讲师、哥廷根大学东亚系代理教授。

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