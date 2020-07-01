专访台湾驻德代表: 国际社会应该制裁中国

（德国之声中文网）

德国之声：看到现在香港的面貌，您头脑中有什么样的想法呢？

谢志伟：我相当害怕。我觉得我的这种恐惧感在香港人和台湾人中具有普遍的代表性。首先，我要强调的是，这个用于或者说针对香港的国安法是为北京政府提供了法律框架，允许他们采用非法的方式和方法打压香港人的民主运动。这不是香港人和中国人之间的矛盾，这是两个制度间的冲突。一定程度上这涉及的是自由与专制之间的冲突。从昨天开始，这已经成为生与死的问题。

德国之声：您担心中国领导人接下来会加强对台湾的动作吗?

谢志伟：当然。现在台湾已经成为（中国针对的）下一个目标。2005年中国颁布了《反国家分裂法》，这个法针对的就是台湾。15年后，他们又颁布了港版国安法。

德国之声：如果北京的动作加强了，台湾可以采取什么样的抵制措施吗？

谢志伟：如果抛弃我们不管，那我们就做不了什么。值得庆幸的是，像美国、日本、台湾、澳大利亚已经结成联盟，还有欧盟中的一些国家去年以来也都发现，单纯警告中国不会起任何作用。国际社会应该采取集体行动，而不是去警告中国人民。

德国之声：现在您对国际社会的诉求是什么？您说，台湾无法单独抵抗（中国），那么您要求像德国这样的国家以及欧盟应该做些什么呢？

谢志伟： 他们应该向中国人民和北京政府发出非常清晰的信号。



中国全国人大在香港回归纪念日前通过香港国安法

德国之声：您具体指的是什么样的信号？应该是什么内容呢？什么才是一个清晰有力的信号？

谢志伟：制裁。经济制裁，甚至是军事制裁。

德国之声：采取经济制裁？您觉得这是一种现实的期待吗？比如，欧盟因为港版国安法对中国采取经济制裁？您觉得这现实吗？

谢志伟：我觉得是的。我们看一看美国都做了什么。他们采取了制裁行动。他们制裁中国，让中国面对大麻烦。如果欧洲国家不只是和特朗普一起，还和日本或者澳大利亚一起（制裁中国），中国政府就会受到约束，它就会害怕。这是唯一的方法。光是沟通和警告不起任何作用。我们在过去20、30年发现，中国人、中国政府就是不想让步。

德国之声：台湾官方提醒台湾人赴港要当心，为什么是这个时候发出这样的警告？

谢志伟：因为很显然中国政府正打算利用司法框架将任何一个以任何方式批评中国政治的人投进监狱。他们可以把反分裂、反颠覆、反恐、反对境外势力干涉任何名义当借口，反正他们想怎么解释就怎么解释。

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