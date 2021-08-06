专访：台湾第一位公开出柜的同志议员

(德国之声中文网) 台湾在2019年将同性婚姻合法化，是亚洲第一，在这个浪潮之中，也有同志参政的呼声。苗博雅是台灣社会民主党籍台北市议员，也是台湾第一位公开出柜的同志议员。德国之声请她带我们了解，在后同婚时代的台湾，一位同志政治人物会遇到哪一些困难和挑战。

德国之声：自妳从政以来，台湾社会对同志的看法有何改变？

苗博雅：我觉得台湾正逐步在改变当中，毕竟人们对同志的观感确实会因为接触而变得不一样。过去同志还只是电视上、新闻上或者书上的一个名词的时候，很多人因为陌生而产生不了解、产生恐惧。可是我觉得，随着时间推进，从我小时候到现在，大众媒体及文化里同志的形象在改变，越来越多出柜的同志公众人物也降低了许多民众对同志的恐惧。

而且很重要的是，我们的《性别平等教育法》在推行的过程中让很多的小朋友、青少年在他们对世界的认知还在形成的阶段当中就可以消除他们对LGBT的恐惧，对于各种不一样的人，大家都会越来越包容，因为理解而不会有害怕。

德国之声：身为同志政治人物，参政最大的挑战是什么？

苗博雅：我觉得最大挑战是在于大家都会聚焦在这个身份上，比如说我们刚出来的时候，会带着很多的议题，希望大家一起来讨论，比如说关于劳工权益或族群议题等等。可是好像一开始所有人首先看到的都是你的同志身份，所以你的议题就会只剩下同性婚姻或是性别平等。但其实除了这个之外，我们还有很多想要做的事情，很多想要跟大家沟通的事情， 所以其实最大的一个挑战是要如何开始让选民意识到说，这个政治人物在意的除了性别议题之外，还有很多其他的面向是我也想要邀请大家一起来关注、一起来努力的，这其实是我从政的过程中，我觉得最需要花力气去突破的地方。

德国之声：同志参政对于台湾政治的影响？

苗博雅：我在市议会里面的经验正好就说明了为什么同志政治人物是重要的。因为台湾的文化裡，「见面三分情」、「伸手不打笑脸人」，所以你可以看到过去台北市议会里面有一些记录，比如说有一些议员，他来问政的时候曾经发表一些对同志很不友善的言论或是刻板印象 ，有些甚至就是歧视言论。可是在我们进来议会后，他们当着我的面，完全没有任何一次这样的发言。我觉得，有一个同志在这个空间里面，是一个很标志性的改变，因为这会让所有的人意识到说，我不能再这样了，因为我们要展现出人对人之间最基本的一个尊重。

就像台湾早期在推行的女性参政、随着政坛里面的女性政治人物越来越多、像是我们台北市女性议员的比例一直在提高，过去那种在政坛里面让女性感到被排斥或是对女性不友善的氛围确实一直在递减。我相信在同志这个身份上面也是一样，如果今天有一个同志候选人在这个会议厅里面，那你要再讲出什么样对于同志不尊重甚至歧视的言论就会变得比较困难，因为你会知道有一个你的同事在看你，有一个你的同事也在这里。当你说什么侮辱 了所有的同志的话的时候，表示你同时也在羞辱你这个同事。

我相信在政坛里同志政治人物应该比现在我们所知道的更多，所以我一直都鼓励大家，如果可以的话，勇敢的说出来，或者是适时的让社会大众知道，原来我们政坛、我们这个行业里面有这么多优秀的人物原来都是同志，那我相信这会进一步带领我们的社会再走得更快一点。

德国之声：希望自己在政坛扮演什么角色？

苗博雅：因为我现在只是一个小小的地方议员，不可能扮演太重要角色，但是我自己给我现阶段的一个使命，是我需要证明某一种有别于传统的政治模式是可以成功的，包括我在竞选当中，也有一些很关心我们、支持我们的长辈跟我说，妳是不是形象弄得女性化一点，这样是不是大家会觉得妳比较不奇怪、可以吸引更多选票呢？ 但对我来说， 我出来竞选要证明的是用新的方式也可以选的上，所以如果我改变了，我自己去服从、去屈从于一些非常主流的价值观因而当选的话、那么我的当选对于同质性的人来说，并不是鼓励，而是再一次打击，告诉他们说，妳一定要变成别人期待的样子， 才可以在政坛有发展。

所以包括不管是我个人的形象，或者是说在我们竞选的过程当中，我们非常坚持不去做任何的请客吃饭，或者是说地方派系的妥协等等，我们就是采用所谓跟民众之间一对一的见面、一对一的接触，然后用最草根的方式去竞选，那我们选上了，所以我们可以有一个自信跟大家说，以后像我们这样没有背景、没有资源、没有参加大政党的年轻人用这样的方式、还是有机会成功的。

以现在来讲，我第一届已经做了3年，我一直关心的议题也都是一些跟我们的价值有关的，比较广泛性的议题。我在做议员的这段时间里，我从来没有销过任何一张罚单、我没有乔过任何一个病床、我没有关说过任何一个人事安排，就是这种非常传统的服务案件我们通通不做，如果我们可以用这样的问政风格连任的话，一个很重要的标志是告诉所有政坛上的人以及有志要参政的青年，走这个路线还是可以再次受到选民的肯定。我觉得比较主轴的是在台湾的政治文化当中，我们可以告诉大家有一条新的路是可以走的，我希望用我自己的经验来证明这条新的路可以走得通。

德国之声：台湾2016年以来小党参政的发展到今天看来不是这么顺利。前方似乎险阻重重？

苗博雅：这当然是险阻重重了，因为它如果是康庄大道的话，那么每一个人都抢着走了，还轮得到我们来走吗？可是这个险阻重重某种程度上是台湾需要的。我一直认为台湾需要第二个本土政党来跟第一个本土政党民进党做良性的竞争。因为以现在的状况来说，台湾的本土政党民主进步党跟中国国民党在做最主要的民主竞争，所以每4年一次的定期改选在其他国家是 一个再普通正常不过的民主机制，可是在台湾每4年一次的国家元首改选好像都变成是我们这个国家的亡国之战，这对于一个国家的民主深化其实是不利的，因为你会一直缠绕在唯一一个重要的议题，就是台湾要如何继续保护我们自己的独立自主。 所以其他我们在乎的不管是内政的也好、经济的也好，其他路线的辩论就会变成次要的。

所以我一直觉得长期而言，台湾的政治体制要改良，有一个很重要的点是我们必须要让台湾的政治竞争变成是两个本土的政党在做竞争，而这两个本土政党对于国家的认同是一致的，就是这两个本土政党都一致认为台湾应该是一个独立自主的国家，我们不要跟任何其他的国家合併 ，我们不要被併吞，OK，这两个有共识了，我们就不需要继续纠结在这里，往下辩论更多其他的题目，所以打造第二个本土政党一直是一个很重要的功课。目前两个主要政党已深根在现有的这个竞争结构当中，而且我们的选举制度对于小党是极端不利的，但是这件事情(发展第二本土政党)还是必须要有人去做。 我认为这也是台湾的政治文化中，应该要有人努力去扮演的一个角色。所以纵使困难还是要走。

德国之声：从政的终极目标 ？

苗博雅：我还没有想到。对我来说，我个人的生涯其实从来没有什么规划，但是我不是规划说我30岁的时候参与选举怎样，从来没有规划过。很多时候，生涯的转变都是偶然，那只是我认为在我们主张的价值理念上有一个很重要的指南针，就是我们希望台湾成为一个美好的国家，所以我们关切的议题不管是劳工权益或者是说性别平等，或是说台湾的主权议题都是要往这个目标去前进的。我们在政坛当中，如果我们所做的工作对于台湾成为一个新而美好的国家是有帮助的，那我们来做。如果有一天，我参与政治已经没有办法再协助达成这个目标了，那也许就是我应该去做别的工作的时候。

*LGBT指的是Lesbian女同志、Gay男同志、Bisexual双性恋、Transgender跨性别。一般还会以LGBT+代表更多性少数族群。「同志」一词在华人世界广泛使用为LGBT的翻译。

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