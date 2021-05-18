专访：台湾疫情再起的关键因素

德国之声：台湾过去一年来被全球视为对抗新冠病毒的成功典范，但过去一周却开始出现大量的本土案例。您认为可能造成这个现象的主要因素是什麽？

纪骏辉：这个现象的根本原因非常复杂。自疫情爆发以来，台湾透过严格的边境把关，及人民在国内严格遵循戴口罩跟保持社交距离等准则来做好防疫措施。这些做法使台湾在2020年4月中旬之後，有超过200天没有本地病例。

然而，台湾成功的防疫也使台湾人迅速进入所谓的後流行病的生活模式，台湾人过去一年多基本上过着非常正常的生活。但在政府严守边境的同时，台湾的经济命脉仍然非常重要。

台湾必须继续维持其商业交易，特别是货物出口。因此，为了配合商业航班，台湾的中央流行疫情指挥中心上个月放宽了对机师和空服员的检疫要求。

虽然目前无法完全确定本土疫情的来源，指挥中心也在努力进行广泛的接触追踪，试图将所有的病例串连起来，但最有可能的情况是，这波本土疫情源自于染上新冠病毒的华航机师，但我们无法清楚了解这些机师可能透过哪些途径将病毒散播至社区。

德国之声：这波本土疫情中，目前被检验出来的病毒排序都显示，主要是英国的变种病毒。您如何看待台湾在对抗传播更快速的变种病毒带来的威胁？

纪骏辉：今年1月下旬，台湾桃园的部桃医院经历了一次院内的群聚感染，那是台湾第一次遇到来自美国的变种病毒。该变种病毒的传染性已经超过了最原始的新冠病毒冠，而大多数台湾人与政府官员在应对群聚感染时，仍是仰赖他们去年处理第一波感染潮的经验。

与世界上大多数国家不同的是，台湾在今年一月之前没有应对变种病毒的经验。这一次，透过华航的机组员，B117的英国变种病毒进入台湾。大多数的台湾政府官员和普通民众几乎没有处理英国变种病毒的经验，所以他们对变种的传播速度感到震惊。

在一些机组员违反了政府的检疫规定后，英国变种病毒很可能因此被传入社区。由于台湾已经享受了9到10个月的正常生活，指挥中心也不再需要严格的执行防疫的安全准则。这为英国变种在台湾迅速传播提供了条件。

有鉴于台湾在去年的第一波中成功地控制了病毒，一般公众和政府在某种程度上，忽视了学习世界其他国家在去年对抗疫情中发展出来的新知识的必要性。

德国之声：台湾在对抗疫情方面，可能还遗漏掉了哪些重要的新知识？

纪骏辉：其中一个重要的新信息是，到目前为止，台湾的大多数人都不清楚，绝大多数的新冠病毒是由无症状感染者所传播的。此前，台湾主要依靠在学校丶公共场所或捷运站测量体温当作是评断哪些人可能染疫的标准，但过测量体温可能只能抓到其中的10%左右的确诊案例。

绝大多数人从感染新冠病毒的那一刻起，到他们出现症状的头两天，都是具有高度传染性的。平均而言，被感染的人约有10至12天都具有传染性。绝大多数新冠病毒感染者在未出现症状时便具有传染性，一旦他们出现症状後，他们通常还会有两到三天是具有传染性的。

美国的数据统计，约60%到80%的新冠病毒是由无症状感染者所传播的。台湾需要迅速调整其防疫措施，我认为台北市和新北市将预警级别提高到三级是非常准确的作法。

此外，美国的经验也显示，大概有40%左右的感染者是没有症状的，而最终出现症状的60%的感染者中，约有40%的人症状是轻微的，只有约20%或更少的人会出现更严重的症状。

总的来说，一旦病毒进入社区，就很难控制它，这就是为什么世界上许多国家，当他们处于疫情的高峰时，防止疫情恶化的唯一方法是通过某种形式的封锁。

去年，我曾敦促台湾的同僚加紧努力开发国内疫苗，并尽力获得国际疫苗。不幸的是，台湾似乎成了自己成功的受害者。由于台湾如此成功，大多数政府官员和普通民众都没有感受到接种疫苗的急迫性。

如果我们用曲线图来描绘台湾的防疫过程，台湾在前半段通过非常强大的防守达到非常好的防疫效果。但为了赢得比赛，台湾现在必须在下半场发动进攻，而这就是接种疫苗。

德国之声：您认为台湾在本土疫情爆发後，应该透过哪些手段来避免疫情持续扩散？

纪骏辉：我认为台湾需要尽快为高风险的人民接种疫苗，这其中包含航空业的机师与空服员。如果这些飞行员都接种了疫苗，台湾可能根本就不会出现现在所面临的本土疫情。

机师和空服员是台湾的高风险群体。即使台湾有9到10个月没有本土病例，但最有可能将病毒带入的群体仍是机师和空服员。台湾政府在缩短他们检疫要求的同时，却仍要求所有入境的旅客接受更严格的检疫。

在未来两周内，我认为严格执行与室内集会相关的规定是首要任务，这包括限制室内集会的人数，并要求他们在室内集会时戴上口罩。我认为大多数台湾人现在都不去餐馆或百货公司，也不使用公共交通工具。我对大多数台湾人有信心，相信他们能在这次的本土疫情中坚持遵守规定。

纪骏辉是美国奥勒冈州立大学全球卫生中心主任，长期研究台湾公共卫生相关议题。

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