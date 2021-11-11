 专访：台湾是拜习会最大分歧点 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.11.2021

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时政风云

专访：台湾是拜习会最大分歧点

德国之声专访美国对外关系委员会高级研究员库普乾，请他谈谈即将举行中美首脑峰会，拜登与习近平可能谈及的内容，以及这次会议的重要性。

Taiwans Militär

台海局势升温引起各界关注，美国总统拜登曾表示，如果中国攻击台湾，美国会提供防卫，不过事后美国其他官员强调，对台政策不变，维持战略模糊。

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美国总统拜登即将与中国国家主席习近平举行虚拟峰会，时间定在美国时间11月15日晚上、中国时间16日上午。在中美关系毫无缓和迹象的大背景下，两人究竟能谈些什么呢？

自从特朗普担任美国总统之后，美中关系出现剧烈变化，在贸易、科技、人权和地缘政治几乎处于全方位对抗态势。即便拜登政府上台之后，局面也并没有发生明显改变。美国中国问题专家李成认为，美中关系已经无法回到从前，但也并非全无缓和的希望。

美国总统拜登与中国国家主席习近平即将举行在线峰会。白宫发言人表示，会议目的不在于寻求特定成果，而是为双方竞争订立规则。中国外长王毅则事先警告美国，勿向“‘台独’势力发出错误信号”。

拜习虚拟峰会传出有确定日期，但没有任何议程细节。中美双方近来一边释出善意，一边又在台湾问题上互杠。在这个同时，根据媒体引述知情人士表示，美国情报单位拿不到中国内部信息成为白宫决策隐忧。

(德国之声中文网) 库普乾 (Charles Kaupchan)是美国对外关系委员会的高级研究员，也是乔治敦大学教授。在奥巴马和克林顿政府期间，他曾担任国家安全委员会的成员。他为德国之声分析本次拜习会的重点。

德国之声：拜登和习近平会面的原因？

库普乾：我认为，首先，美中在台湾和其他一系列问题上恶化的关系下，这是一次在一个非常困难的情况下所做出的努力，双方先找出一个立基点。

德国之声：可以预期的进展？

库普乾：他们可能会尝试在气候、军备控制、大流行病等方面建立一个更加积极主动、具有前瞻性的议程，但我不是很相信这次谈判能够带来多大的进展。我不认为我们会听到一些大的头条新闻，一些大的举措出来。这次会议的第一个目标是说：「嘿，让我们看看我们是否能在我们的关系下创造某种底线。」

德国之声：最大的分歧点所在？

库普乾：台湾显然是两国关系中最棘手的问题之一，因为双方都不会让步。拜登政府已经明确表示，将加倍支持台湾独立，或者至少支持台湾从一个中国分离出来。

德国之声：关于台湾问题的重点？

库普乾：问题将是双方能做什么来降温？能做什么来确保意外不会发生？也许这个想法是制定一套规则，建立信任的措施，有点像冷战时期存在的，以确保中国和台湾的部队不会发生冲突，为美国和中国制定类似的行为准则。双方不打算解决这个问题，但重点是，能否有效管理冲突？

德国之声：这次会议的重要性。

库普乾：我认为对拜习两人都很重要。对习近平来说，这是中国到来的象征。这里有一个与美国总统的三小时峰会。对拜登来说，我认为这很重要，因为他确实想尝试建立一个对话。美国这里的问题，不仅仅是安全问题，还有供应链，中国是否会履行其贸易承诺，从美国购买更多的大豆？这些都是美国选民关心的问题。

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