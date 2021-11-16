专访：台湾是拜习会最大分歧点

(德国之声中文网) 库普乾 (Charles Kupchan)是美国对外关系委员会的高级研究员，也是乔治敦大学教授。在奥巴马和克林顿政府期间，他曾担任国家安全委员会的成员。他为德国之声分析本次拜习会的重点。

德国之声：拜登和习近平会面的原因？

库普乾：我认为，首先，美中在台湾和其他一系列问题上恶化的关系下，这是一次在一个非常困难的情况下所做出的努力，双方先找出一个立基点。

德国之声：可以预期的进展？

库普乾：他们可能会尝试在气候、军备控制、大流行病等方面建立一个更加积极主动、具有前瞻性的议程，但我不是很相信这次谈判能够带来多大的进展。我不认为我们会听到一些大的头条新闻，一些大的举措出来。这次会议的第一个目标是说：「嘿，让我们看看我们是否能在我们的关系下创造某种底线。」

德国之声：最大的分歧点所在？

库普乾：台湾显然是两国关系中最棘手的问题之一，因为双方都不会让步。拜登政府已经明确表示，将加倍支持台湾独立，或者至少支持台湾从一个中国分离出来。

德国之声：关于台湾问题的重点？

库普乾：问题将是双方能做什么来降温？能做什么来确保意外不会发生？也许这个想法是制定一套规则，建立信任的措施，有点像冷战时期存在的，以确保中国和台湾的部队不会发生冲突，为美国和中国制定类似的行为准则。双方不打算解决这个问题，但重点是，能否有效管理冲突？

德国之声：这次会议的重要性。

库普乾：我认为对拜习两人都很重要。对习近平来说，这是中国到来的象征。这里有一个与美国总统的三小时峰会。对拜登来说，我认为这很重要，因为他确实想尝试建立一个对话。美国这里的问题，不仅仅是安全问题，还有供应链，中国是否会履行其贸易承诺，从美国购买更多的大豆？这些都是美国选民关心的问题。

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