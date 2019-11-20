专访：台湾如何看香港抗议

德国之声：五个月来，香港人民一直在为争取民主、反对他们认为日益壮大的中国政府之影响力而抗议，作为一名台湾的政府官员，你如何看待这场抗议？

唐凤：我认为，在台湾我们看到香港的抗议，起初是一种新的争取自由民主的示威方式，也就是所谓的无领袖抗议运动。在我个人也参与的、抗议者占领立法院长达21天的2014年台湾太阳花学运中，我们也协调这种类似的抗议，当时我们有20多个领袖，现在香港可能有两千多个领袖。

德国之声：最近一段时间以来，香港的抗议日趋暴力，北京其实是有机会说："忍无可忍，要用武力干预了"。你怎么看？

唐凤：我想，全世界的自由民主运动都一样，只要国际社会保持关注，这种事情就不会发生。以台湾而言，我们的大学愿意通过多种交流项目为香港学生提供可以和国际媒体交流的安全之地。

德国之声：你从小开始编程，也曾是一名活跃的黑客，现在是台湾数位部长，呼吁重建民主。这是什么意思？你认为自己在其中扮演怎样的角色？

唐凤：作为数位部长，我的工作空间是完全透明的，我主持的所有会议的发言稿都被上传到网上供大家阅读。通过完全信任民众，使政府及其工作方式完全透明公开，让民众不仅了解政策，而且了解政策的制定过程和背景，这与让公民在政府面前变得透明恰恰相反。

德国之声：但是谈到通过数位创新重建民主，不仅仅指公开大量政府文件吧？

唐凤：在台湾，我们不是呼吁民众来用技术，而是将技术带到民众身边。我们提倡宽频网络是基本人权，即使在近4000米高的玉山顶端也可以用上10mb/s的网速，如果你无法使用这项服务，那就是我的错。费用也很合理，每月收费约500台币。每个人都可以成为自媒体、Youtube博主，发表自己的意见，这是自由民主的基础。也正因为宽频网络是基本人权，我们建立了公民提案参与式预算等制度，为此开通了公共政策网路参与平台，目前该平台已有超过一千万的活跃用户，几乎占台湾总人口数的一半。

德国之声：台湾计划从过去制造代工转型为数位经济体，这个过程并不容易，你觉得主要有哪些绊脚石？

唐凤：其实我们做得还不错。例如我们的AI战略，基于辅助智能（assistive intelligence），不是人工智能（artificial intelligence）。它使我们的中小型公司有选择的空间，而不用直接裁员, 这种基于社会规范的辅助智能发展对和我们一样有类似意向的国家而言很有吸引力。也会带来一些不会对社会和环境造成负外部效应的公司，例如电动机车商Gogoro即刻推出了机车共享服务，投身能源管理和绿色能源领域。