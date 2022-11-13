专访：“发展电动汽车的最大问题不是原材料”

德国之声：电动汽车的普及速度似乎比预测的要快。此前专家预测，2030年全球将生产约1.3亿辆纯电动车。这一估计数字现在已经提高到2亿多。布赫特先生，是否有足够的原材料让这么多新的电动车上路？

布赫特：在世界各地有足够多的原材料储备，资源限制并不是问题所在。当然，产业链可能出现暂时的短缺等问题。无论是在原材料的实际开采过程中还是在将原材料加工为成品的过程中，如果需求突然急剧上升（都可能面临短期问题）。但这并不意味着整个市场都会垮掉，但上涨的需求会带来市场颠簸。

我们在新冠疫情期间就曾经历半导体短缺。当时，汽车和电子设备的芯片出现了暂时的瓶颈，有些车辆的交付延迟一年多。

针对电动汽车，人们当然会问，是否会出现重要原材料在较长时间里面临短缺的问题。在这方面，德国矿产资源署的专家认为，最大的问题在于锂，而锂是构成锂离子电池的关键元素。我会认为这种情况是在提醒我们，供应方需要加快步伐，以跟上快速增长的需求。

德国之声：您认为，这能成功吗？

布赫特：让我们继续谈谈锂。目前，主要在澳大利亚和智利开采锂，在中国也有较少量的开采。在两个主要开采国（澳大利亚和智利），发生地缘政治动荡的可能性不大。

其实，在美国、拉丁美洲、亚洲、非洲和欧洲有许多锂矿，但到目前为止，只有葡萄牙进行了少量的开采。而在芬兰、奥地利、塞尔维亚、西班牙、葡萄牙和法国等国，也有潜在的开采可能性。在意大利和德国，最理想的是对富含锂的高温深层地下水进行开发利用。

芬兰镍矿：欧洲电动车的新希望？

德国之声：您的意思是，您认为原材料领域主要是相对容易管控的风险和问题？那么，能源供应方面的情况如何？更多的电动汽车也会消耗更多的电力。

布赫特：电动汽车的效率非常高。如果整个轿车行业和许多商业车辆都采用电力驱动，那么根据预测，总的电力消耗量不会是现在的十倍，而是与目前德国总电力需求相比，只增加大约三分之一。而且，用电方面仍有很大的节电潜力，例如在照明领域或者通过换掉旧电器（使用新一代更节能的电器）。这些也适用于工业领域。

德国之声：在供暖方面，由于安装了带有热泵的供暖系统，未来将消耗越来越多电力。电力够用吗？

布赫特：这是第二个重要的领域，肯定也会涉及到。在工业领域，由于越来越多地使用绿色氢能、减少二氧化碳排放量，对电力的需求也在上升，这就需要大量的清洁电力。这就是为什么欧盟和德国政府希望大规模地扩建光伏和风力发电站。

这些都是重大挑战，而留给我们的时间并不多，并没有50年。

（德国）联邦政府扩大可再生能源的目标最近大幅收紧、严格了很多。我认为在过去的十年、十五年里，很多时间被浪费了。这就是为什么未来一切步伐都要更快。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 2019年最受欢迎的电动车 2019年，特斯拉3型是上牌照次数最多的电动汽车。已经有将近44.5万辆新车上路。在美国，一辆特斯拉3的价格至少要37990美元。特斯拉老板埃隆·马斯克今年6月强调："最让我感到困扰的是，我们的这款汽车还不够便宜。我们必须为此努力。"

哪几款电动车全球最受欢迎？ 第二名日产 2019年，日产Leaf型电动车紧随特斯拉3型之后，排名第２。销量约为43.4万辆。去年日系车企的日子还算好过。但是今年，日产十一年来首次出现亏损，损失近60亿欧元。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 特斯拉S型排名第三 在2019年最受欢迎的电动车中，特斯拉S型排名第三 。2020年，特斯拉和保时捷一样，是新冠危机中的赢家。德国汽车专家杜登霍夫（ Ferdinand Dudenhöffer）表示："当大家都在减少产能的时候，特斯拉却在实施一项庞大的增长计划”——在勃兰登堡建造生产特斯拉Y型的新工厂。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 为续航做出妥协 排名第四的是三菱油电混合动力车。在未来两年内，三菱还将提供纯电动汽车。但只针对亚洲的客户。其他地区则由合作伙伴雷诺和日产覆盖。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 油电混合大牌 油电混合动力车依然受欢迎。丰田的油电混合动力车普锐斯早在1997年就在日本首次亮相，2001年在德国上市。2019年，丰田普锐斯油电混合动力车在全球销售了近21万辆。不过，该日本汽车制造商未来更看好燃料电池技术。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 北汽？从未听说过！ 中国的电动汽车生意如此兴隆，这在欧洲是无法想象的。北汽生产的EU系电动车成为2019年中国市场上最畅销的汽车，而且在国际上的销量也不错。北汽计划从2025年起只生产电动汽车，尽管中国销售的汽车95%以上仍是燃油车。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 曾几何时 雪佛兰VOLT 2019年美国通用汽车的雪佛兰Volt在全球销量排名第8位。该车于2007年首次亮相，是对特斯拉前一年推出的电动跑车Roadster做出的快速回应。不过雪佛兰Volt直到2010年才上市，目前已不再生产。但是，美国通用汽车计划在2023年之前至少推出20款新型电动车。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 小巧玲珑 雷诺Zoe在欧洲非常受欢迎。它是2020年上半年欧洲最畅销的电动车。去年，在全球最受欢迎的电动汽车中，这种小型电动汽车排名第9。德国人在选用电动车时，也很喜欢选择雷诺Zoe。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 终于有了一款德国电动车 尽管排在第十位，但是终于出现了宝马i3这款德国电动车。长期以来，这家德国汽车制造商一直被指责在电动汽车领域没有什么作为。如今这种状况将改变。明年年底前，宝马计划推出5款纯电动车投放市场。



德国之声：电动汽车还需要更多的充电站和更大的电网容量。想想那些争论，是否应该在某些高峰时段限制电力供应，例如，限制为电动汽车充电或者用热泵取暖，因为电网在某些高峰时段可能没有足够的容量。

布赫特：确实是这样。同时反过来说，在其他时候，我们的电网往往有多余电力。我们只是需要更好的均衡系统，也就是智能系统。那么，（电动）汽车可能就不会在晚上7点开始充电，因为这时是用电高峰，而只从午夜开始充电。

至于（电动汽车）需要的额外充电站，有研究表明，在公共场所不需要那么多快速充电装置，因为许多电动汽车都是在家里或者办公地点的停车场充电。当然，这并不意味着要忽视公共充电基础设施的扩建。但我们也必须要小心，不能作茧自缚，过分渲染我们本来能够应付的问题。

德国之声：但是，如果人们不知道是否有足够的充电站，他们还会购买电动汽车吗？

布赫特：当然必须尽快扩大充电基础设施，也需要有更多的充电站。这需要公共当局与能源行业的私人投资者进行合作。另外，能源行业最近表示，现有充电站的利用率大大提高了，这当然能够增加利润空间。

超酷炫！德国水陆两栖电动车

德国之声：如果您作为专家，要拟定一个排名表。从今天的角度来看，哪些因素对普及电动车的阻碍最大？目前最大的问题是什么？

布赫特：最大的问题大概是产业链的供应落后于需求。

此外，一些政治家表示，除了电动车外，还有其他选择，例如将合成燃料用于内燃机。但这在技术上早就过时了。在轿车领域，使用合成燃料（E-Fuels）--哪怕有一天产量够用--在效率上也太低。

真正的挑战是汽车行业的巨大转型。数以千亿计的欧元将不得不重新分配。看看电池的生产，这到目前为止主要是在亚洲进行的。欧洲要建造30多个用于生产电动汽车电池的大工厂，仅在德国就有半打以上。这需要巨大的投资。

我们还需要电池单元组件，即阴极材料、阳极材料等。为此，欧洲的产能也必须更快地提升。我们必须通过中间材料进一步追溯到原材料，这些原材料来自硬岩、盐湖或深层地热能源，例如像锂那样。

在我看来，关于电动机的讨论太少了。生产电动机，需要所谓的永久磁铁，而这又需要稀土。到目前为止，中国在磁铁生产方面拥有强大地位。美国、欧洲和澳大利亚都还有很多提升空间，这就是为什么这里需要巨大的战略变化，"时代转折"这个词用在这里很合适。

德国之声：您认为，在发展电动汽车方面仍有很多问题需要解决。这也许只是一个小小的安慰，但事实是，我们今天所熟悉的内燃机汽车当年发展时也花了相当长时间。

布赫特：是这样的。而不同的是，在目前的情况下，时间压力非常大。根据欧盟规定，从2035年起，只有零排放的新车可以出售，即实际上完全是电动汽车。德国希望到2045年实现气候中立，因此最好到时路上完全没有内燃机车。因此，我们最多只有10到15年的时间来实现这些目标，这可不容易。

布赫特（Matthias Buchert）是德国生态研究所（Öko-Institut）资源和流动运输领域的主管。该研究所为德国政府提供咨询，在弗赖堡、达姆施塔特和柏林设有办事处。

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