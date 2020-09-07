专访:印军战术让解放军气急败坏

(德国之声中文网) 德国之声周三 (9月9日)专访美国智库兰德公司（RAND Corporation）研究员葛莱斯曼（Derek Grossman）。他说，中印双方在不愿意发生「热战」的情况下僵持不下。两国冲突，在他看来，应该透过外交手段解决。而在他的观察中，比较中立的德国或欧盟可以担任调停者，但美国只能在必要时扮演支持印度的角色。

德国之声请当代印度外交和国家安全政策专家约西 (Yogesh Joshi)来回答相同的问题，他却有截然不同的角度和观察。

德国之声：有别于此前的低调处理，中国军方官媒这次称印军所为是“严重的军事挑衅”，违反双方协议。你认为中印战争是否已经迫在眉睫？

约西：这显示出解放军及其指挥官对事态发展感到震惊，因为印度陆军现在把矛头指向了他们。印度陆军现在通过占领班公湖南岸的山脊线，不仅能够更好地保卫楚舒尔的关键地段，而且还能把解放军在湖北岸和南岸的大部分驻军当做人质。

事实上，解放军之前也试图占领这些高地，但印度的监视和侦察系统发现了解放军的行动，派遣印度特种山地部队比解放军更早到达这些高地，从而先发制人。

在我的理解中，解放军的气急败坏只是显示出他们被印军战术上耍得团团转而感到沮丧。对解放军来说，这也是令人担忧的，因为印军这种先发制人的行动显示，中方在喜马拉雅山的边界上要取得赢面没有这么简单。

这也使得冲突进一步升级，但(对印方来说)这是必要的，才能吸引中方回到谈判桌前，恢复到2020年4月至5月解放军动员并占领印度认为是自己的领土之前的路线。

但即使短期内我们可能会看到更多解放军和印度军队之间的战术较量，我对这是否会导致热战仍持怀疑态度。这一切都取决于北京的决策者，如果习近平认为解放军抢地盘和切香肠战术必须不惜一切代价，而印度的报复也被他视为是在破坏他这个伟大领袖的声誉，那么我们就可能会在东喜马拉雅山看见更大攻防战。

德国之声：中印外长将在莫斯科会晤，你认为他们能解决什么实际问题？如果不能，为什么？

约西：过去3到4个月来，印度和中国一直在军事和外交层面进行会谈。然而，这些会谈未能产生任何预期的结果，主要是因为中国顽固，不愿恢复至2020年4月的原状。

事实上，解放军和中国当局除了想要巩固他们在当地的地位，这些谈判也是为了让印军疲于接受既成事实。

印军在8月29日到30日晚间占领山脊线的行动，其中一个原因是向解放军发出信号：不会再理会他们白天谈判、晚上侵略的策略。除非北京意识到与印度的进一步冲突将是双边付出巨大的代价，否则我认为，即使是即将举行的外长会议也不会对局势产生任何影响。我们只能希望更理智能胜出，但只靠希望永远不能解决国家间的冲突。

德国之声：美国总统特朗普说他愿意帮忙，美国或其他第三国能否做调解人，协助缓和紧张局势？

约西：印度和中国都不会接受任何第三方调解。只有弱小的国家才会接受，新德里和北京不属于这一类。再加上特朗普本人是个很不确定的角色。不过，新德里会期待美国用外交和军事支持，特别是在赶制所需军事武器上，以及依靠美国情报来解读解放军在该地区的军事行动。

德国之声：你认为德国或欧盟能在中印边境冲突中，发挥什么作用吗？

约西：印度目前的目标是守住阵地，牵制解放军，也借此机会展示中国国家的侵略性。

习近平的强人策略并没有为中国在全球舞台上赢得任何朋友，在最近中国外长访问欧洲期间，我们看到了这种做法的后果。只要中国的强硬态度给中国国家带来外交上的复杂性，印度就会强调解放军的侵略行为，以此证明习近平的中国是如何打破国际交往的规范和规则。这最终将有助于印度的外交政策实行，然然，我并看不来有任何欧洲大国会在促成中印和平方面发挥重大作用。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。