专访：北京担心欧美联合对付中国

德国之声：以往中欧之间的外长访问，并不会引起媒体的太大关注。可是这一次王毅到访意大利、荷兰、法国、德国以及挪威，欧洲媒体的关注度明显较高。这次访问真的很重要吗？

卢可瑞(Lucrezia Poggetti)：是的，近期有不少很重要的变化，比如在香港问题上，欧盟官方就在一个月前就港版《国安法》形成共识，出台了限制出口、调整引渡条约等反制措施。还有不断激化的中美对立，尤其是在5G问题上，美国又出台了一系列针对华为的措施，对欧洲国家使用华为也构成影响。王毅此番来欧洲，正是在一个对华为参与5G建设很关键的一个时间点，5G势必会是此行的重点话题。

王毅和迪马约8月25日在罗马召开联合新闻发布会

此外，围绕新冠疫情的合作也是重点，8月25日的王毅和意大利外长迪马约(Luigi Di Maio)的联合新闻发布会上就有所体现。这既包括疫苗研发合作，也包括疫后经济复苏。王毅还强调坚持多边主义，这是在不点名批评美国，同时还呼吁欧洲国家在战略上不要依附美国。所以我认为，王毅此行的一大目标就是防止欧美联合起来共同对付中国。

中国外长希望向欧洲主要国家传递一个信息：不论是疫情期间还是疫情之后，中国都是欧洲的好伙伴。中国自己其实也知道，香港问题以及疫情早期处理不透明问题已经损害了中国在欧洲的形象。所以王毅努力向欧洲许诺，中国是好伙伴，并且防止欧美联合制华。

德国之声：您刚才提到了华为是此行的关键议题，可是中欧双方似乎都没有在公开讲话中过多提及这一点？

卢可瑞：确实是这样的，不论是王毅启程前中国外交部的通报，还是8月25日在意大利的联合新闻发布会，都没有明确提及华为或者5G。但是从时间上来看，不久前美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)访问中东欧国家时公开提及了这个话题，稍早前，英国方面也宣布将逐步汰换华为设备。而德国、意大利的运营商正处在关键的时间点，比如有些意大利运营商已经表示不在核心网中使用华为设备，意大利总理原则上同意本国电信企业使用华为产品，但是安全标准也有所提高。德国当局也还没有做出最终决策。

今年7月，意大利外长迪马约曾致函欧盟外交政策高级代表博雷利(Josep Borrell)，要求在9月底的欧盟理事会常务会议上讨论5G问题。而就在本周晚些时候，欧盟各国外长会晤也有可能要讨论5G与华为问题。所以我认为，北京方面一定对此高度关切，尽管他们没有在公开场合显现出来。

德国之声：还有哪些重要话题没有在公开场合被提及？比如人权等中国政治敏感议题？

卢可瑞：香港问题其实在罗马的新闻发布会上已经提及了。意大利外长表示将继续关注港版国安法的实施，王毅则强调不干涉别国内政原则，并给出了中方的诠释。虽然迪马约并没有发表很强硬的措辞，但是他依然采取了和欧盟一致的路线。要知道，就在短短几个星期之前，意大利官方还在说不会在香港问题上干涉中国内政。所以迪马约的姿态转变还是值得一提的。

德国之声：如今在谈论欧中关系时，很大程度上其实是在谈论欧、中、美三角关系。您刚才也提到王毅此行的目标就是拉拢欧洲、防止欧美一致制华。中国外长的这一目标能达成吗？

卢可瑞：这注定不是简单的任务。中国在欧洲的形象过去几个月已经严重受损，原因包括香港问题、疫情处理欠缺透明度问题、以及口罩外交问题。中国的口罩外交往往被视作无耻的宣传，在很多起案例中，中国将销售出口的医疗物资包装成援助行动。总体上，这让人对中国更加怀疑。和去年意大利加入"一带一路"倡议时相比，如今的气氛已经发生了急剧转变。几个星期前，意大利议会通过了决议，声援香港的自由和人权。在5G议题上，采取行动限制华为的欧洲国家政府也越来越多。

我认为，不论中美关系怎么发展，欧洲国家对中国的狐疑都会增长。欧洲各国将会继续和中国开展经济合作，但是在政治议题、安全议题上，基本立场也十分清晰。即便像意大利这样一年前刚刚加入"一带一路"的国家，如今也在政治上确认了紧靠欧美盟友的立场。

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