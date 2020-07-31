专访：北京扩大DQ 强化控制香港

（德国之声中文网）

德国之声：12名民主派候选人被取消了参加定于9月举行的立法会选举的资格。您如何评价这一事件？

马岳: 一些温和的民主派人士也被取消参选资格，包括4名公民党成员，这个结果另不少人感到意外。以往政府取消资格的对象多是针对支持港独或民主自决的候选人。

但这次港府似乎扩大了取消参选资格的范围。从现在的情况来看，似乎只要是反对国安法的人，都会被取消参选资格，如果真是如此的话，恐怕没有多少民主派人士能顺利如期参选。

德国之声：你认为港府取消这么多候选人资格的举动背后有什麽样的意图？

马岳: 很明显的，香港政府此举背後有强烈的政治动机，他们希望藉此阻止民主派在立法会选举中赢得多数。

在多名候选人被取消参选资格的情况下，我们只能看有还有多少候选人可以参选。来自许多不同领域的候选人都很可能会被取消参选资格。除此之外，他们还不一定有足够的时间去找到其他候选人来填补空缺。这将使民主派没有太多选择，当然也会帮助亲政府的一方维持在立法会中的多数席次。

德国之声：如果很多反对派的候选人不被允许参加选举，他们还有什么渠道可以反抗政府提出的一些政策或法案？

马岳: 这要看政府压迫民主派的程度。例如，民主派政治人物可能会被关进监狱，港府也很有可能会延後举行立法会选举。民主派能不能有其他的方式，反对部分政府政策，必须取决於很多东西，这不一定与参选资格有没有被取消有关。

德国之声：过去一周，我们看到两名民主派大学教授被辞退，有4名学生遭当局根据国家安全法逮捕，有12名民主派候选人被取消参选资格，现在政府很可能宣布推迟选举。您认为这一系列决定背后的意图是什么？

马岳: 我认为这体现了北京正在加强对香港的控制，并试图向西方世界发出一个信号，也就是他们不怕西方的制裁。从国安法实施后发生的一系列事件来看，很明显的，北京在告诉西方世界，他们对香港的控制力还是很强的。

德国之声：自从国安法生效以来，我们已经看到了该法对香港多方面的影响。香港的公民社会是否还有办法抵抗北京日益增长的控制香港的欲望？

马岳: 大家一直在尝试用不同的方式来抵抗北京，但现在要看什么行为是国安法所允许的。原本林郑月娥声称，国家安全法会影响到极少数人，只有煽动分裂或使用暴力的人才会受到该法的惩罚。

香港人要继续实践他们剩余的自由，尝试反抗。很多人都在以行使自己的权利来试探国安法的底线，但相关的法律限制却也越来越多。我想，很多人仍在一如既往地行使自己的自由，这将有助于香港人了解，他们还有多少时间能行使以往所享有的自由。

马岳是香港中文大学政治与行政学系副教授，研究主题与香港选举丶政府与政党有关。

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