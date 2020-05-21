专访：北京意图透过强迫劳动制造释放维族人的假象

德国之声：您认为众议院刚通过的《维吾尔族人权政策法案》可以如何帮助到上百万名受到中国政府打压的维吾尔人？

图凯勒：我认为《维吾尔族人权政策法案》给予维吾尔人不少希望，因为法案内容赋予美国政府更多权力针对维吾尔人被打压一事，对中国政府施压。我希望这不会是美国国会最後一次透过立法在新疆再教育营的议题上，向中国政府施压。

美国国会过去一年多来，在维吾尔人受到中国政府迫害的议题上，透过不少法案来提供各种协助。我在成为美国国际宗教自由委员会的委员之前，曾多次在国会的听证会，并在会中详细说明维吾尔人受到的各种迫害。我在听证会中提出的不少建议，也被纳入了这项法案中。

德国之声：中国持续透过各种方式监控上百万维吾尔人，而近日一些报导也显示新疆政府开始将数十万名的维吾尔人转移到新疆境内与中国其他地区的工厂进行强迫劳动。您如何看到中国政府在打压维吾尔人手法上做出的转变？

图凯勒：新冠疫情爆发後，我们便很能从新疆得知中国政府打压维吾尔人的第一手消息。但令我担忧的是，近期有一些报导指出新疆政府把大量的维吾尔青年与关押於再教育营的维吾尔人，转移至中国其他地区的工厂从事强迫劳动。

中国政府意图透过劳动转移来制造一种他们已将维吾尔人从再教育营中释放的假象。同时，他们也希望透过强迫劳动来解决新冠疫情间，沿海许多制造业重镇所面临的劳工短缺的情况。不少工业区都因当地政府实行封城，而出现劳动力不足的情形。

维吾尔人被转移至各地的工厂後，中国政府仍会透过各种高科技来监控他们的一举一动。基本上来说，这就是现代版的奴隶制度。其中一个希望透过《维吾尔族人权政策法案》解决的问题，便是强迫劳动的情况。我认为这是全球各国关注维吾尔人受打压的议题时，应该关注的一个重大议题。中国政府透过再教育营对维吾尔人进行集体打压，这种做法已严重冲击国际社会的良知。

美国众议院议长佩洛西周三 (5月27日) 在宣布众议院通过《维吾尔族人权政策法案》时，以「野蛮」来形容中国政府打压维吾尔人的作法。我认为目前社会大众仍不明白的是古代的奴役制度已在中国重现，而这个制度已成为全球供应链的一部分。

如今，我们买的许多产品可能都参杂维吾尔人强迫劳动的元素，而中国生产的棉制品有80%都是从新疆出产的，代表这些产品都含有强迫劳动的成分。虽然中国透过强迫劳动来打压维吾尔人已不是新的现象，但当这些强迫劳动的元素成为全球供应链的一环时，这便成为一个令人不安的议题。

德国之声：近期有几名海外维吾尔人在新疆的家人都陆续「获释」返家，并意图透过录制视频来「驳斥」他们遭判刑入狱或关入再教育营的报导。你认为这个新的趋势会对海外维吾尔人的维权行动造成威胁吗？

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图凯勒：这个作法显示中国政府非常担忧政权的稳定性。如果他们需要强迫一个毫无抵抗力的维吾尔人录制视频来诋毁他们在海外的家人，这代表他们的政权非常脆弱。此外，这也代表他们意图隐藏自己的一些过失。如果他们没有任何过失的话，为何他们要强迫新疆维吾尔人谴责在海外替他们发声的家人？

海外维吾尔人的维权行动是十分令人敬佩且应该被赞扬的。他们选择替被中国政府迫害的家人发声是一件对的事。

德国之声：你认为其他国家的政府还能透过哪些行动来针对维吾尔人受打压一事向中国政府施压？

图凯勒：发布声明谴责中国政府或许是个不错的选项，但采取实际行动才是更有效的。我认为民主国家的政府除了发公开声明外，也应该透过立法或是颁布行政命令来就维吾尔人受打压一事向中国政府施压。

事实上，美国国会目前还在探讨透过出口管制与强迫劳动等相关立法来持续向中国政府施压。包含加拿大与英国在内的多个西方国家其实都有《全球马格尼茨基人权问责法》，代表这些政府可运用现存的法律来针对中国打压维吾尔人一事对北京进行制裁。如果立新法对他们来说有困难的话，他们应该考虑运用现存的法律向中国施压。

此外，由於中国政府持续透过各种方式威胁海外维吾尔人，外国政府应该将此举视为中国威胁他们主权的一种方式，并考虑公开谴责中国政府的行为。我希望有《全球马格尼茨基人权问责法》的各国政府能运用现存法令来保证各国维吾尔人的权益。对各国政府来说，这并不是很难达成的事。此外，我也希望他们能在向联合国这样的国际组织内，组成一个联盟来就维吾尔人被打压的议题集体发声。

我希望世界各国能了解中国正在因民族与种族因素对维吾尔人进行大规模的打压，维吾尔人因信奉伊斯兰教而被中国政府视为不愿遵从中国共产党的指令。我希望透过公共外交的力量让穆斯林国家了解中国打压维吾尔人的作法，等同於打压伊斯兰教。我也希望启发更多国家政府一起挺身捍卫宗教自由。

努尔·图凯勒是美国国际宗教自由委员会的委员，并曾多次出席美国国会针对新疆再教育营所举办的听证会。

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