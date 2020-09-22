专访：北京对台动武？眼下不是有利时机

德国之声：中国外交部称不存在所谓台湾海峡中线，这是一个全新的态度吗？

黄介正：是的。因为过去不会公开说出来。按国际法，除领海、领空外，都是公共海空域。亚洲各国的「防空识别区」(ADIZ)以及台湾海峡「中线」，是各国自己划设的空防警戒区域，并不具国际法效力。

海峡中线之存在，依赖两岸的「善意与默契」，善意不存在，中线就会被挑战。海峡中线也与「军事实力」有关，冷战大部分时期，中国大陆解放军空军(PLAAF)不出海，台湾的中华民国空军(ROCAF)经常可以过中线。1999年以后，中国军机开始逼近中线，美国则要求台湾空军不过中线。

德国之声：这一表态对台湾的处境、政策会有何种影响？国际社会，尤其美国会有所反应吗？

黄介正：目前还看不出来，只是双方对中线的默契被打破之后，不预期的冲突/意外的擦枪走火(unintended incident)机率就会变大，使得开战风险增高。

至于美国会不会反应？有没有办法反应？与美国总统选举有没有关联？我们很难预测，只能猜测美国应该不会视而不见。

德国之声：近来中国频频显示军力，台海局势紧张，您认为这是北京惯用威吓的继续，还是现实冲突的危险在升高？

黄介正：北京从来没有放弃对台湾的武力威慑，但是近来解放军的耀武扬威恫吓，已经使得台湾海峡成为潜在的军事冲突热点，国际社会与周边邻居绝对不宜袖手旁观。

德国之声：有分析指北京目前并无意发动武力犯台，您如何评估这一威胁？

黄介正：理性的分析，中国大陆2021年有「建党一百年」，2022年有「中共20大」，北京现在对台动武，风险高，变数多，害大于利，并不是最佳选项。

德国之声：中国目前的对台举动，也被解读为是对美国与台湾接近的反应，要在美国大选前向川普示威，对此您如何看？

黄介正：中国大陆在台湾周边展示武力，按他们自己的说法，是遏制台湾的台独势力，但主要也是对于美国加强与台湾官方交流与合作的反制，以及美国加强在南海的军事活动(FONOP)的反应。

截至目前，我们看不出中国大陆的军事行动对于川普个人、印太地区美军、或美国总统大选有什么实质有效的影响，但是对台湾安全有极大的影响。

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