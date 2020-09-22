专访：北京对台动武？眼下不是有利时机

解放军在台湾海峡频频演练，台海局势紧张升级之际，两岸的表态也日益强硬，北京甚至否认“海峡中线”的存在。这是否意味着现实中发生军事冲突的危险升高？就此德国之声采访了台湾淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正。
德国之声：中国外交部称不存在所谓台湾海峡中线，这是一个全新的态度吗？
黄介正：是的。因为过去不会公开说出来。按国际法，除领海、领空外，都是公共海空域。亚洲各国的「防空识别区」(ADIZ)以及台湾海峡「中线」，是各国自己划设的空防警戒区域，并不具国际法效力。
海峡中线之存在，依赖两岸的「善意与默契」，善意不存在，中线就会被挑战。海峡中线也与「军事实力」有关，冷战大部分时期，中国大陆解放军空军(PLAAF)不出海，台湾的中华民国空军(ROCAF)经常可以过中线。1999年以后，中国军机开始逼近中线，美国则要求台湾空军不过中线。
德国之声：这一表态对台湾的处境、政策会有何种影响？国际社会，尤其美国会有所反应吗？
黄介正：目前还看不出来，只是双方对中线的默契被打破之后，不预期的冲突/意外的擦枪走火(unintended incident)机率就会变大，使得开战风险增高。
至于美国会不会反应？有没有办法反应？与美国总统选举有没有关联？我们很难预测，只能猜测美国应该不会视而不见。
德国之声：近来中国频频显示军力，台海局势紧张，您认为这是北京惯用威吓的继续，还是现实冲突的危险在升高？
黄介正：北京从来没有放弃对台湾的武力威慑，但是近来解放军的耀武扬威恫吓，已经使得台湾海峡成为潜在的军事冲突热点，国际社会与周边邻居绝对不宜袖手旁观。
德国之声：有分析指北京目前并无意发动武力犯台，您如何评估这一威胁？
黄介正：理性的分析，中国大陆2021年有「建党一百年」，2022年有「中共20大」，北京现在对台动武，风险高，变数多，害大于利，并不是最佳选项。
德国之声：中国目前的对台举动，也被解读为是对美国与台湾接近的反应，要在美国大选前向川普示威，对此您如何看？
黄介正：中国大陆在台湾周边展示武力，按他们自己的说法，是遏制台湾的台独势力，但主要也是对于美国加强与台湾官方交流与合作的反制，以及美国加强在南海的军事活动(FONOP)的反应。
截至目前，我们看不出中国大陆的军事行动对于川普个人、印太地区美军、或美国总统大选有什么实质有效的影响，但是对台湾安全有极大的影响。
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美国国务院次卿克拉奇周六结束为期三日的访台行程。解放军在克拉奇访台期间展开台海军演并越过台湾海峡中线，美方批评中国此举是“军事恐吓”，台湾则呼吁中国“悬崖勒马”并共同维护区域和平与安全。