专访：北京害怕香港抗议传播到大陆

德国之声：上月，中国对人权观察实施了制裁。您刚刚结束了两个16小时的航班飞行，我想问您，鉴于香港目前的局势，您此前预期受到不同的待遇吗？

罗斯：对，我是有不同的期待。因为虽然我们受到了制裁，但却是很奇怪的。我们是在美国国会通过支持香港示威者的决议后，受到制裁的。共有5个组织受到制裁，另外四个都是美国政府全部或主要出资的，而人权观察不从任何政府收受资金。事实上，人权观察对美国政府的立场也是非常批判性的。他们也没有作出任何解释，只是说要实施制裁。

我去过几次香港，上次是在2018年4月。我举办和主持了新闻发布会，地点就是本周外国记者俱乐部举行记者会的地方。上次的主题是中国就业市场中的性别歧视。我们没有遇到任何问题，我也与记者见面，一切正常。

所以这次我期待也会是这样。我很惊讶：当我出现的时候，我的名字在电脑屏幕上跳了出来，他们把我拉到一边。大概过了四个小时之后，我被带上一架返回纽约的飞机。最开始，官员给我的唯一解释是，这是出于移民（规定）原因，--不管这是什么意思。最后，第二天，中国外交部出面了，他们给出了两个借口：一是声称人权观察煽动了香港的抗议。--首先，对香港人民来说，这是一种侮辱：他们不需要人权观察来告诉他们要捍卫基本自由权、法治和民主，我和我的同事也没有这个能力来动员数十万香港市民日日夜夜、长达六个月的时间来捍卫这些基本人权原则。所以，这是可笑的。那么，为什么北京会编造这样不合理的故事呢？真实的状况是：北京非常害怕香港的公开抗议会波及到大陆去。

德国之声：被认为是中共喉舌的《环球时报》写道，您选择了在香港发布这个报告，--暗示您事先就知道会发生这一切。换句话说，您知道会发生什么，所以是自食其果。

罗斯：人权观察每年一月会发布年度"世界报告"，报告前面会有一篇我写的关于重要全球趋势的文章。我们会选择一个城市来阐明这一趋势。我们曾在伊斯坦布尔发布报告，是关于移民危机。我们在贝鲁特发布的报告是关于叙利亚。事实上，我们还曾在柏林发布报告，是关于专制。今年我们的重点是，中国政府对国际人权体系的威胁。在北京是不可能的，所以我们选择了在香港举行新闻发布会。我们从来没有在香港遇到过问题。我也没有想到会被禁止入境。

我想，他们在假装是因为人权观察和我们的几个同事，香港市民才会走上街头捍卫民主。这是荒谬的。但对北京来说，反之的说法太可怕了，无法接受，那就是中国人实际上在乎民主。能在香港发生，也能在北京、上海发生。这是他们想阻止的。

视频：德国之声电视台采访人权观察执行长罗斯

德国之声：中国想说，您甚至是特朗普政治议程的一部分，我想问您，您能倚靠美国的支持吗，比如当您被禁止入境或受到一些政治攻击的时候？我想说，昨天您被禁止入境之后，您给谁打了电话？

罗斯：我没有给任何人打电话。我想说的是，在目前的情况下，美国政府并非人权的捍卫者。所以，欧洲政府采取行动才如此重要，他们也是这样做的。美国政府在支持人权方面变得太不始终如一。特朗普会说他热爱香港的示威者，但他也爱习近平--那个迫害他们的人。他支持伊朗、委内瑞拉的示威者，但忽略俄罗斯、土耳其、埃及或匈牙利示威者，就是那些与他关系友好的专制政权。这种不一致失去可信度，在捍卫人权方面也是低效的。所以人权观察才转而面向德国、法国等民主国家的领导层，也取得相当的成功。捍卫人权并不是美国的事业，而是全球的事业。以中国为例，包括德国在内的欧洲政府带头发起了一份关于新疆的联合声明，--中国在那里拘押了100万维吾尔人等穆斯林。他们在联合国人权理事会组织了这份声明，这是中国所遇到的最大规模的联合声明。

德国之声：刚才与您谈了2020年"世界报告"，那么，您怎么看待台湾呢？您刚看到那里的选举结果，现任总统获得胜利。台湾是香港的反例吗？

罗斯：我不会说是反例。我想，香港人民希望获得台湾人民所拥有的自由。因为北京在香港有控制权，我们在政治自由上看到恶化。而对台湾来说，尽管北京声称拥有主权，但并没有控制权，所以我们在那里看到兴盛的民主。

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