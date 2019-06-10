专访：北京不容香港挑战权威

德国之声：这场抗议活动是否注定会失败？

巴尔驰：恐怕不会得出一个积极的结果。问题何在？我不认为抗议的香港民众的目标是要阻止这项法律的通过。归根到底并不是为了这项法案，而是为了表达自己的不满，而这些不满是针对中国共产党的。香港人是在说，你们不能代表我们，我们不想让你们像过去几年里那样继续干预香港事务。或许他们不会取得成功，但他们要发出自己强烈的声音。

德国之声：人们在过去5年里一再发出这样不满的声音，但北京丝毫没有退让。这种局面如何才能结束？

巴尔驰：这是个难办的问题。我认为不会得出一个对香港人有利的结果。我们看到过这样的画面：他们对抗议者拍照，以往的抗议者受到了严厉打压。我担心他们这次也会这样作，因为北京政府最不能接受的一件事是他们的权威受到挑战。香港一直是中国其它地方的一个样板，北京不希望发生的事是，中国民众，特别是年轻人看到，你可以抗议、反对共产党、挑战这个体制，而不会受到制裁。

德国之声：您的意思是，每次香港人抗议北京政府，后者都要给香港一个惩戒。所以不论香港人有什么样的诉求，都会遇到同样的境况？

巴尔驰：我担心他们走在这样一条路上。他们并不想让情况激化，因为这不会带来任何好处。大陆对香港这一（抗议）事件 的信息审查很严格，所以在中国，目前人们对此事的意识并不很高。目前他们并不想让局势激化，但是要制止（抗议）继续下去。而我认为，最令他们震惊的是抗议的规模，几乎每七个香港人里就有一个参加了抗议活动。这相当于在德国有1200万人，或近5000万人在美国。这是规模空前的抗议。

贝塔斯曼基金会中国研究专家巴尔驰

德国之声：说到香港，就会提到一国两制这个中国一再强调的原则。中国还在遵循这一原则吗？还是仅限于纸面上而已。

巴尔驰：还是在遵守的，香港是有自治权的，而且将继续享有一段时间。但北京并不觉得自己要受制于这项上世纪80年代制定的规则，现在的条件与那时已经完全不同。北京不希望香港制造麻烦。而按照北京的定义，现在这样的抗议活动无疑是在制造麻烦。

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