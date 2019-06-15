专访：北京不会采取新的刺激经济政策

德国之声: 中国今年第二季度国内生产总值的增长率降到了几十年来的最低。您为什么认为中国会努力刺激经济发展？

王滔：中国经济增长第二季度环比放缓至6.2%。我认为，首先，没有超出预料；其次，如果考虑到外部影响和国内的疲软，这一增长还是很好的。

我不会笼统说'这是几十年来最遭的'，因为同30年前或者25年前相比，中国当时的经济总量比现在小得多，经济发展的阶段也是完全不同的。

一个13万亿美元的经济体在以6.2%的速度增长，它对世界经济增长的贡献是三分之一。因此，我不会将它描绘成一个微小的故事。

德国之声：只是同美国的贸易争端或者还有其它因素？

王滔：同去年相比，贸易紧张关系以及由此而来的出口放缓值得一提，同贸易战有关的不确定因素也伤害投资和商业氛围。此外，过去12个月里，中国国内汽车市场放慢明显，房地产市场以及汽车融资都在降温。这些是国内市场因素。但总体而言，贸易战以及由此产生的不确定性是其中最大的因素。

德国之声：许多人认为，中国政府今年3月宣布的包括减税在内的刺激政策，并没有发挥作用。您怎么看？

王滔：如果刺激的目标在于稳定经济是件好事。经济将稳定增长。中国国内今年的增长目标是6%至6.5%。到目前为止，前半年的增长为6.3%。我们预期今后半年的增长将继续微降，但可稳定在6.2%。

从德国和欧洲的角度看，中国的刺激政策对世界其他地区没有多大影响，因为减税面对国内，旨在提振消费。同以往不同，这次刺激政策没有促进房地产市场繁荣。

德国之声：您认为中国还会继续出台刺激政策吗？

王滔：刺激政策还有更多的空间。中国还有更多的财政调配以及货币政策的空间。但我想，目前中国政府不会采取新的更大的刺激政策，前提是，贸易战不继续升级。他们会微调现行政策，保持今年经济发展的稳定。经济增长维持在6%以上就够了。为此不必采取更多手段。我的意思是，他们可以采取更多措施，但这也意味着连带出来的负面后果，比如，负债率升高。这不是人们希望的。

德国之声：继续刺激经济会提高负债率。这是让中国三思而后行的原因吗？

王滔：中国长期性经济增长会放慢，因为中国同25年前相比发展的旺盛期已过，加上人口的老年化。因此长期看，潜在的增长率目前大约为6%，今后几年内会降到5%。假如继续刺激经济，这意味着，支持那些生产力不够高的领域，必然提高负债水平，并使之无法持续性发展。这将打乱金融市场的稳定，而这一局面不是人们希望看到的。

德国之声：您对中国今年下半年的经济发展有着怎样的预期？

王滔： 我们估计它将稳定在6.1%，同目前相比微降，因为5月以来关税升高，对整个下半年有负面影响。政府将继续采取放宽措施，同外部的下行压力持平，商界的氛围、投资热情以及消费都会受到影响。这些因素加起来，我们估计下半年中国经济增长率为6.1%，而全年的经济增长率则为6.2%。

德国之声：中国有哪些积极的迹象？

王滔：从目前的数据看，一些数据让人意想不到，工业生产、零售、汽车销售以及住房投资。并不是说，它们是持续性的。我认为积极的一点是，除汽车领域外，中国消费者没有受到很大影响。而即便外部的压力很大，中国的劳工市场也依旧显现抵抗能力，虽然失业率略有升高，但比预计要低。这也是消费未受影响的原因之一。

另外积极的一点并未表现在数据里：虽然外部影响以及持续的贸易战谈判，中国政府继续选择开放国内市场的政策，为企业减税，并使私人公司更容易得到贷款。我想，这一切将有助于中国经济的长期增长。

德国之声：这些新出炉的数据对美中贸易谈判意味着什么？中国的地位就此削弱了还是得到增强？

王滔：我想，没有人会用一个月的数据作为贸易谈判的重要支撑。总体而言，美中贸易战让中国受到当头的棒喝。因为中美贸易中，中国是顺差的一方，因此中方更依赖出口，由此而来的负面影响也就大于美方。这是现实。出于这个原因，中国需要刺激经济，维护国内经济稳定发展。他们也正在这样做。我不认为，刚刚出炉的新数据会改变他们的做法。

王滔是瑞银（UBS）中国首席经济师。

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