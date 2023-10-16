 专访加沙记者：“到处都是瓦砾和灰尘” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.10.2023

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时政风云

专访加沙记者：“到处都是瓦砾和灰尘”

为国际媒体工作的巴勒斯坦记者巴卢沙（Hazem Balousha）和当地人一起逃离了加沙城。他在努塞拉特难民营向德国之声讲述了加沙地带的悲惨状况。

图中是10月13日巴勒斯坦人正在逃离战火、离开家园

图中是10月13日巴勒斯坦人正在逃离战火、离开家园

（德国之声中文网）周五（10月13日），以色列军方要求加沙地带的100多万人在预定的地面进攻之前向南迁移。为国际媒体工作的加沙记者巴卢沙（Hazem Balousha）就是逃离者之一。他描述了自己和家人在前往加沙地带南部努塞拉特难民营途中看到的情况。

德国之声：当你不得不离开加沙城的家时，你看到了什么？

巴卢沙：一片混乱。没人知道发生了什么。当我离开我的家乡加沙城时，我看到汽车排成长龙，人们在车顶上铺着床垫，孩子们坐在车里。有些人在走路，因为他们没有交通工具。我还看到有人骑着驴车向南行进。我在不同地区看到了被摧毁的高层建筑。由于满目疮痍，有些地区我都认不出来了。到处都是瓦砾和尘土。

加沙，整个加沙地带，全面停电。没有电，没有水。一些地区的互联网非常有限。面包店、杂货店都在排队，我们几乎无法通信，因为信号很差，电话无法正常工作，所有的人都在试图互相打电话。

图中是10月14日巴勒斯坦人在加沙地带和埃及之间的拉法边境口岸等待

图中是10月14日巴勒斯坦人在加沙地带和埃及之间的拉法边境口岸等待

有些人周五就已经离开了。我看到很多人从城市北部搬到了南部。有些人住在学校里，有些人在街上四处打听是否有住处。此时，在我面前，我看到人们正试图给水箱装满水，因为建筑物或房屋里都没有水。没有水，他们上厕所都不方便。我自己已经有五天没洗澡了。我身上的味道非常难闻。食物非常有限。

德国之声：你现在所在的地方是什么样子？

巴卢沙：我在努赛拉特（加沙南部的一个小镇），这里交通更加拥挤。与我所见过的其他地方相比，这里的人们步行更多，而且燃料短缺。加油站没有汽油。我不得不在许多加油站停车加油。我的汽油有限，只能勉强从加沙市开到这里。每个人都在说没油了，没油了，这里没油了，没油了，去别的加油站看看--但都没有成功。公共交通也无法使用。有时我看到人们在车里睡觉或发呆。他们能带什么就带什么。我看到人们启动发电机为手机和电池充电，或使用电源箱。

巴勒斯坦人纷纷撤离加沙北部，食品、水和燃料供应短缺

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德国之声：你如何描述周围人们的情绪？

巴卢沙：人们愤怒，人们绝望。他们不知道发生了什么，以及将要发生什么。很多人问我是否有谈判，停火会谈或者任何谈判。他们只想要活命和安全。但没人知道这个地方是否安全。因此，有些人收听电台，以获得一些新闻，了解发生了什么。这一切都太疯狂了。

炮火中的巴勒斯坦难民 无以为生

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