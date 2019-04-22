专访：前世界拳王兄弟点评乌克兰大选

（德国之声中文网）德国之声：弗拉基米尔·克利奇科(Wladimir Klitschko)，您在周末的大选中投了谁的票？谐星泽连斯基(Wolodymyr Selenskyj)还是现总统波罗申科(Petro Poroschenko)？

弗拉基米尔：在投票站的投票，属于我的个人意见，我想要保持它的私密性。

德国之声：同意。您作为私人，有权这么做。可是维塔利(Vitali Klitschko)，您是国会议员、首都基辅市长。您投了谁的票？

维塔利：不论谁是乌克兰总统，对于我、弗拉基米尔以及乌克兰民众而言，关键的是乌克兰会选择怎样的发展道路。乌克兰是否会偏离从前决定的融入欧洲、民主转型改革路线？对于每一个乌克兰人而言，更重要的是决不能偏离我们2013年所选择的道路。我们不能忘记，为了这个事关乌克兰未来的决定，许多乌克兰人在当年的基辅示威期间、在保卫东部领土时，献出了最宝贵的生命。

德国之声：可是，您投了谁的票？

维塔利：毫不隐瞒地说，我投了波罗申科。我更能理解他的观点。我知道能够从他那里期待些什么。波罗申科是一个很有成效的总统，包括在国际政治层面上。而且，他也成功地争取到了支持乌克兰的国际联盟。依靠这个，我们总体上保持了乌克兰的独立性。泽连斯基则根本没有介绍过他的施政纲领。大选中，我们选的不是人，而是未来的政策。每一个乌克兰人首先应该明白，他对未来有怎样的期待。大家都想要有欧洲式的生活水平。

德国之声：一个没有政治经验的人成了总统，您感到害怕么？

弗拉基米尔：这可以做许多对比。在美国历史上，就有过演员出身的里根(Ronald Reagan)担任总统。

维塔利：我要补充一点，里根在当总统之前，曾经担任过两届参议员。

弗拉基米尔：对。施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)也像你一样来自于文体界：一个从前的拳击明星成为了市长。那么，我们现在又将面对怎样的泽连斯基呢？他以前是喜剧演员。我认为，我们很快就会明白，我们到底处于怎样的境地。5年后，我们则能从整体上看到，到底有多少承诺？又到底有多少承诺获得了落实。

德国之声：在选战中一直有一个重要的问题被反复提及。泽连斯基的反对者一直指责说，泽连斯基不具备独立性，他接受乌克兰著名财阀科洛莫伊斯基(Ihor Kolomoisky)的资助。这种说法成立么？

采访记者 Zhanna Nemzowa （左）、弗拉基米尔（中）、维塔利 （右）

维塔利：我既无法证实、也无法否认这些说法。大家都在谈论这个话题，而且有一些间接的迹象。1+1电视台(DW编注：由科洛莫伊斯基控制多数股权)是泽连斯基的长期媒体合作伙伴。这是公开的秘密。泽连斯基的制片公司Quartal95的所有剧集都在这个电视台播出。泽连斯基也经常出现在科洛莫伊斯基的公司，他去参加后者的生日派对，画面还出现在电视节目中。这一切都是间接的证据。不过，在这一话题中，我并非能够证实或者证伪合适人选。这一切都是公众所熟知的信息。

德国之声：弗拉基米尔，您在选战中的多次亮相，是否意味着您也要正式步入政坛？

弗拉基米尔：我本来还以为您要问我是否想重回体坛。这是个有趣的话题。我经常这样回答这种问题：永远不要说"永远不"。

德国之声：您是说重回体坛么？那么政坛呢？

弗拉基米尔：永远不要说"永远不"。

德国之声：维塔利，要是您的弟弟弗拉基米尔决定从政，您会支持他么？

维塔利：不管他做什么决定，我都支持。

德国之声：维塔利，今年秋天就是乌克兰国会大选。您会参选么？

维塔利：我绝对会参加。乌克兰是议会总统制国家，许多事情都取决于国会。目前，我们的党"乌克兰争取改革民主同盟"拥有30个议席。如果没有这些议席，我就很难将许多有关基辅城市自治和发展的法案递交国会。我和许多市长都有过交谈，非常清楚这需要立法层面的支持。所以我们需要在国会中的议席，来维护人们的利益。

德国之声：您的政党"乌克兰争取改革民主同盟"将在国会中组建一个党团？

维塔利：有可能会组建一个"乌克兰争取改革民主同盟"国会党团，也有可能重新打造一个新的品牌。不论如何，国会都是政治的最重要组成部分。

德国之声：弗拉基米尔，您会支持您的哥哥参选国会议员么？

弗拉基米尔：我始终支持我的哥哥。在过去43年里，我一直是这么做的。

德国之声：维塔利，面对即将举行的国会选举，为什么您同时还希望基辅市长选举能够提前？这还需要首先修改法律。

维塔利：大选中总是有许多民粹主义。您可以自己去街头问问，人们会说："我们已经受够了选举了。"许多发展进程都被选举相关的因素所阻滞。因此，如果这个国家能够不始终处于选战模式，也许对大家都好些。我希望在国家权力的所有分支都能有全新的开端，从国会到城镇的议事厅。这样，我们就能在今后5年间以尽可能高的效率开展工作，而不是搞一个接一个的选举。

克利奇科兄弟从前都是职业拳击运动员，也都曾多次获得过重量级世界拳王的称号。2004年，兄弟两人积极参与乌克兰的橙色革命。退役后，哥哥维塔利投身政界，创建了自己的政党。2014年，他当选为基辅市长。

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