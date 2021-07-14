 专访刘慧卿：“我认为英国的角色相当糟糕” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.07.2022

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时政风云

专访刘慧卿：“我认为英国的角色相当糟糕”

香港移交中国25周年之际，香港民主党成员、前立法会议员刘慧卿接受德国之声采访。她批评英国政府当年仅仅与中方签订联合声明，却未向香港民众提供其他帮助。与此同时，她誓言将继续为香港人争取民主。

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