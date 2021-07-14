专访刘慧卿：“我认为英国的角色相当糟糕”

“一国两制”25年：香港人过得好吗？

今年是香港回归25周年，“50年不变”的承诺已经过了一半，与此同时《香港国安法》实行已届2年。德国之声访问了3位选择留在香港的人，透过他们的故事，来观察这些年来经历了风风雨雨，他们的生活有何改变？