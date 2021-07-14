专访刘慧卿：“我认为英国的角色相当糟糕”

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香港移交中国25周年之际，香港民主党成员、前立法会议员刘慧卿接受德国之声采访。她批评英国政府当年仅仅与中方签订联合声明，却未向香港民众提供其他帮助。与此同时，她誓言将继续为香港人争取民主。
1997年七月一日，香港主权正式移交中国。中国承诺在香港实行"一国两制"，保障香港的"高度自治，港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变。" 然而，众所周知，过去25年以来，香港已经发生了"翻天覆地"的变化。
中国党和国家领导人习近平参加了香港主权回归25周年庆典活动，尽管街头挂满了彩旗和欢迎标语，但北京高压和新冠疫情的双重冲击之下，香港民间并没有太多的节日氛围。
中国国家主席习近平和夫人彭丽媛搭乘广深港高铁抵达香港西九龙站。这是时隔5年后，习近平再次访港。这同时也是2020年新冠疫情爆发以来习近平首次离开中国大陆。
今年是香港回归25周年，“50年不变”的承诺已经过了一半，与此同时《香港国安法》实行已届2年。德国之声访问了3位选择留在香港的人，透过他们的故事，来观察这些年来经历了风风雨雨，他们的生活有何改变？
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