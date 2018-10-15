专访刘慈欣："我不想告诉你什么，只想讲这个故事"

德国之声：作为一个国际知名作家，你经常旅行吗？

刘慈欣：不经常。今年这是第一次出国。

德国之声：喜欢旅行吗？

刘慈欣：喜欢。但没那么多时间。出国一次都要好多天，没有那么多时间和精力。但我还是很喜欢旅行，尤其喜欢一个人的旅行，一个人到处走。

德国之声：德国自称是一个文化民族......

刘慈欣：事实也是。

德国之声：短短几天在德国的感受，能让你认同这种说法？

刘慈欣：其实根本不需要这几天。我很小就开始从方方面面了解德国，包括从文学作品中看到的德国，从德国科学家、大师们看到的德国，德国的哲学，德国的音乐，它不愧是一个文化民族。

德国之声：经过这数天来在德国进行的交流，您觉得，他们能够理解您以及您的作品吗？

刘慈欣：理解是很复杂的。作家的注意力主要集中在怎样构思一个震撼的故事，主流作家主要构思怎样塑造一个鲜活的人物形象。其它方面我们作为作家都想得很少。作品一旦出版，达到读者手里，它就不受你的控制了。每个人都会对一个作品做出不同的解读。所以你说的理解是一个很复杂的过程。这里大部分解读都是作家本人没有想过的。

德国之声：但作者和读者之间还是存在某种沟通的吧？

刘慈欣：你说的沟通，是一种感觉上的沟通。比如科幻小说中我对宇宙的敬畏，对大自然奥秘的向往和好奇，我传达给你了，至于具体你解读出什么东西来，是很复杂的。

说一个笑话，我在中国参加一个区块链大会，有人上台说，刘老师的三体，反映了一个区块链的思想。三体最后一部发表在2011年，区块链出现于2012年，进入中国在2013年，我怎么能在之前就阐述它的思想！所以包括德国在内的读者，是不是理解三体，如果他能感受到书中传达出的那种感觉，那我就认为他理解了。至于他能从中解读什么东西来，这个就很复杂了。

德国之声：您在书中描述人性的残酷、对人类彻底的失望导致对它的背叛、外星文明寻找更适合生存的星球，把这一切连起来看，您想告诉读者什么呢？

作家写出作品，是因为他想象出的这个故事给他带来震撼，他没有想告诉你什么，他就是想讲这个故事，想给你的就是这个故事带给你的兴奋和震撼。有人说，地球人就是中国人，诡计多端，三体人是欧洲人，富有但头脑简单。我怎么会想到这步？我告诉你的就是这种感觉：宇宙的广阔，人的渺小，灭顶之灾面前，人的压抑，求生的愿望。但这些不是用语言表达的，如果用一、两句话就能表达出来我要告诉你什么，那我直接告诉你算了，也用不着写书。

德国之声：去年底奥巴马到北京参加会议，您同他进行了互动，他问你"下一本书什么时候出"，你是怎样回答的？

刘慈欣：我也不知道什么时候出。我答应他书出了之后，给他寄一本。但我到现在也没有他的地址。

德国之声：你们还谈了什么？

刘慈欣：他就是到中国挣钱来了。一大堆人等着见面，每个人就只能跟他照个相，说几句话。

德国之声：作家里他见谁了？

刘慈欣：没有其他人。他真的读了3本一套的《三体》。

德国之声：《三体》翻成英语后得奖，获奖后的影响力再反弹回中国，进一步推动它在中国的传播。是这样的关系吗？

刘慈欣：不是这样的。它获奖之前在国内已有了很大影响力。只有这样，它才有资格进入美国。

德国之声：获得雨果奖之后，生活上发生了很大变化吗？

刘慈欣：有一些变化，但没有想象的那么大。生活还是按照原来的那个轨迹行走。我住在中小城市，山西省阳泉市，周围的人对科幻不太感兴趣。没有人因为你是雨果奖作者而注意你。来自外部的干扰大部分是以电话的形式，或者邮件形式，是可以控制的。

德国之声：您上中学和大学时，属于那类数学物理奇才，就像您书中的人物魏成?

刘慈欣：不是。我上的大学不是重点院校，要分很低。我没有上过好的大学，只本科毕业。不属于学习特别好的那种，但也不是特别差，我们81年高考山西省的录取率是4%。

德国之声：您原来所在的火力发电厂关闭了。职工都下岗了？

刘慈欣：企业倒闭工人才下岗。关闭的话，系统会分流职工，再安排一个工作，你也可以挑选，但只有一次机会。不接受就失业。

德国之声：您呢？

刘慈欣：我没有接受。新的发电厂都很偏僻。我家里老人孩子都在市里，我没有办法接受。

德国之声：那你就失业了？

刘慈欣：是的。后来又在市里找到一个放档案的地方，可以在那里退休。

德国之声：光靠稿费可以生活吗？

刘慈欣：我太太还在工作。生活不是问题。

德国之声：如果有一天人类真的同外星人相遇，进行交锋，按照您书里的思路，会是一场毁灭性的残杀吗？

刘慈欣：你的这种想法的前提是，我们人类同外星人处在差不多的技术发展水平，智力发展也相当。我举个例子，我们盖一幢房子，挖地基，地基下有一个蚂蚁窝，你浇灌水泥，整个蚂蚁窝就此被水泥封掉。这谈不上什么残杀，就是三体里那句话，"我毁灭你，跟你有什么关系"。我们跟外星人的差距，有可能比蚂蚁跟我们之间的差距更大。如果人家真的来毁灭你，可能你根本就没有感觉到。这里不是对抗中的输赢问题，而是你没有资格跟能够跨越光年的他们进行对抗。他要想毁灭你，按照那么大的技术差距，根本不存在残杀。毁灭你，就像弹掉身上的一层灰。

我曾经跟一个军队研究战争史的人聊天，谈到西方殖民者对部落原住民的战争，他说的一句话给我印象很深，他说，只有在双方实力基本对等的情况下，才能谈论战略战术。我去杀害一群绵羊，需要什么战略战术？如果外星人能跨越多少光年来到地球，他的技术水平不知比我们高出多少个层次，毁灭你，他都感觉不到。

数百名刘慈欣作品德文版的读者在等待作者签名

德国之声：您曾说过，为规避出版审查，您把《三体》开头的文革部分移植到中间去了。我在网上看到的中文版《三体》仍是以文革开头的。

刘慈欣：中文的第一版是把文革放到了中间。那时正值文革30周年，敏感话题。过了那阵风之后，又改回去了。第二版不那么审查了。对于作品出版，都是由出版社自己把握尺度。第一版没有问题的话，第二版就无所谓了。

德国之声：《三体》什么时候搬上银幕？

刘慈欣：刚才接受你采访前，我还接到剧组的电话，他们催我回去开会。拍摄工作几年前就开始了，外景拍完了，正在后期制作。工作量太大，国内对高成本的科幻片还经验不足。这类科幻片的制作完成往后拖也很正常，《阿凡达》就拖了3年。

德国之声：半年前传出亚马逊出资10亿美元购买《三体》的影视权。这是假新闻吗？

刘慈欣：我没法说。因为从法律上看，《三体》的版权已不属于我了。我完全没有参与这个交易。我和你们一样，也是从网上得到的这个消息。希望它是真的。但还要等最后谈判结果出来才能确定。谈判过程当中他们不肯透露秘密。

德国之声：与亚马逊谈判的中方是您的合作伙伴吗？

刘慈欣：是的，游族影业，他们拍摄《三体》电影。而与亚马逊的交易则是涉及拍摄电视连续剧。