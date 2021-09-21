专访：出现第二个恒大是可能的

德国之声：恒大集团所面临的危机引发许多人的关注，您认为该集团最大的问题在哪里？

贺江兵：恒大的问题比较特殊。作为中国三大房企之一，它和别的房企不一样，有很大特殊性，比如恒大产业过于多元，涉足汽车、矿泉水、金融等很多领域。另外负债率太高，扩张太快。由于中国政府现在对房地产行业整体限制，恒大的流动性出现问题，这是最大的问题。

德国之声：恒大会不会资不抵债，然后宣布破产呢？

贺江兵：恒大投入最多是房地产，负债1.9万亿，但资产也有2万亿。按照目前的房地产价格来说，恒大并没有到资不抵债的程度，但因为中国政府公布了房地产公司的“三条红线”，负债率过高之后不能融资，这条把恒大卡死了。

如果中国监管部门没有推出“三条红线”，恒大可能也会遇到问题，比如宏观经济出现下滑趋势，房价下跌，或者失业率过高。不过“三条红线”让恒大的问题提前爆发了。

德国之声：另外大家比较关心的一个问题是，恒大危机是否会触发系统性风险。您如何判断？

贺江兵：恒大危机不会引发系统性金融危机。中国和美国情况不一样，个别企业的问题可能会引发区域性或行业性的问题，但不足以引发系统性危机。中国的特殊性在于政府有很多化解问题的措施，和那些完全市场化的国家环境完全不一样。

德国之声：恒大是大到不能倒的企业吗？

贺江兵：中国不存在“大到不能倒”的企业，官方也发表文章强调了这一点。如果只是按照市场化原则来处置，确实很难。但中国要处置恒大问题并不是一个难事，可以用行政的手段加上市场化的手段来解决。恒大最有可能的解决方式是在行政主导下，多家企业联合接盘，比如由央企牵头、民企加入，联合起来对恒大进行分拆，比如商业地产分拆，或者按照地域进行分拆。另外金融系统处置就按照当时解决P2P的模式，而且这一块所占份额很小，比较容易。

德国之声：您之前提到中国政府近年来对房地产行业做出不少限制，在这样的背景下，是否会出现第二个恒大呢？

贺江兵：出现第二个恒大是有可能的，因为政策信号很明显。一个是出现了“三条红线”，另外郭树清2020年、2021年陆家嘴论坛多次警告房地产的风险。2018年，他曾警告P2P风险，当年P2P就爆雷了。

郭树清是银保监会主席和央行党委书记，他的讲话就是最高层的放风，说了就会做的，因为他是金融最高监管当局负责人。这肯定就是一个信号。

以前房地产出现危机的时候，政府都会出手救助。政策层面是降低存款准备金率。2008年次贷危机，中国房价下跌，当局连续降准。 2014年房地产遇到危机也是降准。这一轮危机从去年到现在，尽管有疫情，才降准了一次。不会大规模“放水”。另外，最高层面所释放的“房住不炒”信号也没有改口。

采访专家： 贺江兵是中国金融学者。 曾担任《华夏时报》金融部主任，并撰写过《金融的真相》和《经济的假像》等书。 他常替国内外多个媒体做关于中国经济议题的评论。



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