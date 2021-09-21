 专访：出现第二个恒大是可能的 | 经济纵横 | DW | 22.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

专访：出现第二个恒大是可能的

中国房地产巨头恒大集团陷入危机，供应商和购楼业主堵门讨债，中国房地产股乃至全球股市都受到震荡。这场危机是否会引发系统性金融风险？中国政府要如何应对这一难题？德国之声中文网本周二（9月21日）就这些问题采访了金融学者贺江兵。

China Evergrande Group

德国之声：恒大集团所面临的危机引发许多人的关注，您认为该集团最大的问题在哪里？

贺江兵：恒大的问题比较特殊。作为中国三大房企之一，它和别的房企不一样，有很大特殊性，比如恒大产业过于多元，涉足汽车、矿泉水、金融等很多领域。另外负债率太高，扩张太快。由于中国政府现在对房地产行业整体限制，恒大的流动性出现问题，这是最大的问题。

德国之声：恒大会不会资不抵债，然后宣布破产呢？

贺江兵：恒大投入最多是房地产，负债1.9万亿，但资产也有2万亿。按照目前的房地产价格来说，恒大并没有到资不抵债的程度，但因为中国政府公布了房地产公司的“三条红线”，负债率过高之后不能融资，这条把恒大卡死了。

如果中国监管部门没有推出“三条红线”，恒大可能也会遇到问题，比如宏观经济出现下滑趋势，房价下跌，或者失业率过高。不过“三条红线”让恒大的问题提前爆发了。

德国之声：另外大家比较关心的一个问题是，恒大危机是否会触发系统性风险。您如何判断？

贺江兵：恒大危机不会引发系统性金融危机。中国和美国情况不一样，个别企业的问题可能会引发区域性或行业性的问题，但不足以引发系统性危机。中国的特殊性在于政府有很多化解问题的措施，和那些完全市场化的国家环境完全不一样。

德国之声：恒大是大到不能倒的企业吗？

贺江兵：中国不存在“大到不能倒”的企业，官方也发表文章强调了这一点。如果只是按照市场化原则来处置，确实很难。但中国要处置恒大问题并不是一个难事，可以用行政的手段加上市场化的手段来解决。恒大最有可能的解决方式是在行政主导下，多家企业联合接盘，比如由央企牵头、民企加入，联合起来对恒大进行分拆，比如商业地产分拆，或者按照地域进行分拆。另外金融系统处置就按照当时解决P2P的模式，而且这一块所占份额很小，比较容易。

德国之声：您之前提到中国政府近年来对房地产行业做出不少限制，在这样的背景下，是否会出现第二个恒大呢？

贺江兵：出现第二个恒大是有可能的，因为政策信号很明显。一个是出现了“三条红线”，另外郭树清2020年、2021年陆家嘴论坛多次警告房地产的风险。2018年，他曾警告P2P风险，当年P2P就爆雷了。

郭树清是银保监会主席和央行党委书记，他的讲话就是最高层的放风，说了就会做的，因为他是金融最高监管当局负责人。这肯定就是一个信号。

以前房地产出现危机的时候，政府都会出手救助。政策层面是降低存款准备金率。2008年次贷危机，中国房价下跌，当局连续降准。 2014年房地产遇到危机也是降准。这一轮危机从去年到现在，尽管有疫情，才降准了一次。不会大规模“放水”。另外，最高层面所释放的“房住不炒”信号也没有改口。

 

采访专家： 贺江兵是中国金融学者。 曾担任《华夏时报》金融部主任，并撰写过《金融的真相》和《经济的假像》等书。 他常替国内外多个媒体做关于中国经济议题的评论。


德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

©️ 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿。

DW.COM

IMF忧恒大危机影响中国稳定 北京会否出手?

中国恒大集团倒闭危机大限将至，接下来有多笔债券利息到期，如果违约可能成为中国版的「雷曼兄弟」，影响中国稳定，北京当局打算如何应对?  

恒大危机引发美股大跌 经合组织：影响有限

投资者对中国房地产市场危机的担忧拖累美股，标普500指数出现5月以来最大跌幅。但经合组织却认为，恒大的问题对中国国民经济的总体影响不大，政府有财政和货币的调控空间。  

房产抵债 恒大启动实物兑付

深陷债务危机的中国房地产巨头恒大集团旗下的恒大财富宣布，启动“实物对付”，用房产物业等向投资理财产品到期的客户抵偿。  

相关内容

The Evergrande headquarters is seen in Shenzhen, southeastern China on September 14, 2021, as the Chinese property giant said it is facing unprecedented difficulties but denied rumours that it is about to go under. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

恒大危机引发美股大跌 经合组织：影响有限 21.09.2021

投资者对中国房地产市场危机的担忧拖累美股，标普500指数出现5月以来最大跌幅。但经合组织却认为，恒大的问题对中国国民经济的总体影响不大，政府有财政和货币的调控空间。

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird im Gästehaus Zijin von Xi Jinping, Staatspräsident der Volksrepublik China, vor Beginn eines Vieraugengesprächs begrüßt. Merkel hält sich zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik China auf.

德语媒体：默克尔的对华政策缺乏远见 21.09.2021

默克尔历时十六年的总理生涯即将结束，下一届德国政府将会采取怎样的对华政策已然成为当前联邦大选中的热门话题。

A pedestrian uses his mobile phone as he walks next to an Evergrande housing complex in Shenzhen, south-eastern China on September 16, 2021, as the Chinese property giant said it is facing 'unprecedented difficulties' but denied rumours that it is about to go under. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

IMF忧恒大危机影响中国稳定 北京会否出手? 22.09.2021

中国恒大集团倒闭危机大限将至，接下来有多笔债券利息到期，如果违约可能成为中国版的「雷曼兄弟」，影响中国稳定，北京当局打算如何应对?

广告
US-Präsident Joe Biden hält in Washington eine Rede über Afghanistan

联合国千亿美元气候基金有解？ 传拜登将宣布「好消息」

距离联合国气候峰会只剩六周，联合国秘书长古特雷斯及英国首相约翰逊，敦促发达国家兑现他们对每年1000亿美元气候基金的承诺，否则气候峰会将面临失败，如今拜登将宣布「好消息」指的是什么？  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  