专访：冲突局面复杂 救援使命日益困难

（德国之声中文网）德国之声：150年来，国际红十字会在战争地区提供人道救助。目前，使国际红十字会尤其难以展开施救工作的是什么？

毛雷尔：我们越来越频繁地与参与方数量多得难以置信的战争打交道。您不妨想一下叙利亚。今天，我们面对的不再只是2个或3个冲突方，而是50个或者60个！统计数字显示，参与方超过10个的冲突大幅增加。其二，冲突不再是在某地独立发生，而是受到地区及全球势力的推动。

我举个例子，就能看得很清楚：比如，国际红十字会欲谈判进入监狱，要与之打交道的就不只是当地的众多参与方，而是也要越来越多地在地区和全球范围使用外交手段。

这两种趋势的混合导致我们面对非常困难、几乎无法解套的局势。在此，请让我举出一个一再教我震惊的数据：世界上，被暴力驱逐的的背井离乡者中的80％来自不到20个冲突地区。

德国之声：国际红十字会的经典做法是在紧急情况下提供帐篷、医药、食品、毯子。现在依然还是这样吗，或者，对人道救助的要求改变了？

毛雷尔：到现在依旧是这样的。若涉及自然灾害，就像新近在莫桑比克的飓风灾难，那么，提供基础救援物资的紧急救助在今天也具有中心的意义。我们也会遇到战争情况，那时，当务之急是提供人道紧急救助--主要是生存帮助。

不过，我们介入这些冲突的时间越长、战争延续越久，问题的复杂性也就会越来越大。在中心城镇的战争事件发生越多，我们就必须越来越多地在其它层面活动。我们必须使水供应系统恢复运行，必须恢复卫生系统，必须满足民众的新需求，比如，提供心理咨询。

有关什么是人道需求，自有其区别。我们必须对此作出反应，调整人道救援行动。

德国之声：您刚才讲到过，修复基础设施也是国际红十字会的任务，比如，电、水、医疗供应。不过，相关工作一再受到制裁措施的拖累，例如，在叙利亚。红十字会怎么应对这样的制裁措施？

毛雷尔：上个世纪90年代起，我们就一再指出了这一点的重要性，即：必须考虑制裁措施给普通民众带来的影响。作为中立组织，我们不对制裁的政治合法性问题表示态度。但对百姓带来的人道方面的影响，对这一问题，我们是发声的。我们与实施制裁的国家和国际组织打交道，设法尽量减少其人道方面的影响。我们这么做也是为了能找出愿意为人道行动网开一面的政府。

德国之声：在国际红十字会的工作和其它救援组织-不论是公共的还是私人的-工作之间的重叠似乎越来越多。您如何相互区分？

毛雷尔：我们是而且永远都是一个人道组织。它意味着：我们保持中立、独立、在冲突中不偏袒某一方。我们与所有各方打交道。我们谈判设置中立的人道空间，以保护民众、帮助他们。这是我们所作所为之根本。

红十字会在也门参与人道主义援助

但是，我看到，我们是如何越来越长时间地在越来越复杂的战争局势下行动，那就还有第二个层面：我们的意志，即：在人道救助之外，建立与其他行为者之间的关系。由此，我们作为前线组织在其中活动的那些空间也能向其他行为者开放。

就此而言，我更多地是寻求补充而非原本意义上的合作。对我来说，非常清楚：开发政策行为者和人权活动者在社会上有着比人道救助者更具转型意义的使命。

在最困难的局势下，我们也能出现在当地，这一能力取决于是否能取得共识。为此，我们就不能不与他人有所区别。但是，携手合作、更多相互补充，能让我们发挥更大的作用。

毛雷尔是设址日内瓦的红十字会国际委员会主席。

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