专访冰岛总理: #MeToo运动如何带来真改变?

德国之声：冰岛向来被称作"全世界性别最平等的国家"，您同意吗？

雅各布斯多蒂尔：我常说，我们为自己国家位居"世界经济论坛全球性别差距报告"榜首而骄傲。与此同时，冰岛妇女也清醒地意识到，即便在这个享有"性别平等天堂"之誉的世界领先的地方，也还有很多未竟之业。

在冰岛和世界某些角落之间，性别平等的程度是有差别的。不过，歧视在本质上是一样的。收入性别差距在冰岛依然存在，女人在冰岛的企业和金融领域依然未享有对等权力，而且基于性别歧视的暴力和性暴力、性骚扰也是我们面临的严重问题，正如最近#MeToo运动所揭示的那样。

德国之声：冰岛妇女积极参与#MeToo运动，数千人在社交媒体上分享了她们的性侵遭遇。这些故事显示，在社会的诸多领域，文化上的改变依然缺失。您同意吗？

雅各布斯多蒂尔：是的，#MeToo运动揭露出，在冰岛社会的所有层面，女人都遭遇着系统性的骚扰、暴力和无所不在的性别歧视。最近一项涵盖24000名冰岛妇女的研究指出，四分之一的女人都经历了强奸或者未遂强奸。一场关于针对妇女的暴力的公开对话，可以让更多女人讲出她们的遭遇。因此，如果说这是"性别最平等国家"的故事，那么我们可以想见世界其他地方的状况。要想结束针对妇女的暴力，我们必须结束男女性别不平等，让所有的性别都能实现充分发展。

德国之声：#MeToo运动将性侵和女性遭遇推到亟待改革的社会问题的首位--不仅在冰岛，在全世界很多国家都是如此。如何让这个运动产生有效而又持久的影响呢？

雅各布斯多蒂尔：#MeToo革命教会我们的一件事情是：女性的压抑会在沉默中愈加深重。如果我们不能大声说出来，让更多人知道我们对某些行为不再容忍，那么事情不会改变。如果我们保持沉默，女人将继续受苦。#MeToo革命促人睁开眼睛正视现实，但愿我们由此认识到需要改变。

作为明年总统内阁事务的一部分，我们将在2019年9月主办一场国际会议，讨论#MeToo运动的影响。会议将提出诸如此类的问题：为什么#MeToo运动现在爆发？为什么它在不同国家的效果如此不同？#MeToo运动遇到的反弹揭示现有性别政治的什么问题？我希望这次会议可以吸引全球各地的思想家、活动家和政策制定者前来参加，那样我们就可以聚集 #MeToo运动的能量，带来有效而持久的社会改变。

德国之声：看看欧洲的情况，显而易见，女性在政治和商业领域代表率依然很低。女性应该怎样做来改变这种权力失衡？

雅各布斯多蒂尔：我们应该同时从男女双方的角度来看这个问题：作为一个社会整体，我们能一起做些什么？低代表率不仅仅是女人的问题。让我们问自己：男人能做些什么？好吧，他们可以这样开始：了解我们还没有达到性别平等，让更多女人有机会坐下来讨论就是参与改变。冰岛从今年开始连续四年举办的妇女全球领袖论坛，是一个寻找下一步行动策略的重要平台。

我们始终要强调妇女代表地位和妇女在各个领域不平等地位之间的关系。针对妇女的暴力是女人参与公共活动的障碍，网络性骚扰也会成为把女性挤出公共空间的一种手段。

女人的经济独立也是确保妇女代表的一个关键因素。而且，由于女人包揽了大部分家务劳动和育儿职责，家庭政策也是影响女人参与商业和政治的根本因素。我说过，假如没有男女共享的育婴假（"不使用则放弃"的父亲育婴假份额），以及社会共担育儿事务，我不会走到现在的位置。如果有政策制定者还在冥思苦想如何解放妇女的话，我的回答将是社会育儿和父母共享的育婴假期。

德国之声：德国总理默克尔经常被描述为全球最有影响力的政治家之一。您认为默克尔女士改变了人们对于女性政治家的看法吗？

雅各布斯多蒂尔：我想默克尔总理是我们这个时代最有影响力的政治家之一，而且她也将以此被载入史策。尽管榜样的力量是无穷的，但是我相信社会运动是改善妇女地位的最佳途径。我不认为仅仅一个任何特定位置的女人能带来改变，但是我们都在参与改变，我希望我们能朝着正确的方向持续前进。

卡特琳·雅各布斯多蒂尔从2017年开始担任冰岛总理。出于篇幅考虑，采访稿有删节。

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