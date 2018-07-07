专访：全球秩序受威胁 更待中欧有作为

德国之声：在目前中国和欧盟都面临与美国进入贸易战危险的情况下，中欧峰会举行对双方具有什么样的意义？

丁纯：不仅中、欧，现在全球都面临特朗普政府单边主义和贸易保护主义的压力，在这种非常时期，举行中欧峰会是非常及时和重要的。目前，中欧面对来自美国的压力不仅限于经贸领域，还涉及到全球治理等诸多方面。前几天中国总理李克强访问德国也提到了对这次峰会的期待。我觉得双方可以就目前背景下自己相关的立场观点与诉求、对全球经贸和治理体系的想法期许进行务实讨论，是正逢其时。



德国之声：您刚才提到期待，具体来说，中国对这次峰会有哪些期待？

丁纯：中国和欧盟，包括在经贸领域，对对方都有期许与诉求，当然并不都完全一致。但在坚持经济开放，反对单边主义、反对贸易保护主义、依托全球治理体系解决争端等方面是有很多共同点。双方也都希望通过这样一种会晤、协商，能够为未来，为经济开放和多边治理，为双边的经贸合作提供积极的想法。希望中欧投资协定谈判得到务实的推进。从（中德）会后发表的相关声明看，除了中德双边议题，也涉及到很多有关全球治理的议题。我想这些方面恰恰也是中欧峰会应该关注，或者说双边都有所期待的。



德国之声：有报道称，不久前中国副总理刘鹤访问布鲁塞尔期间，中国方面曾争取与欧盟联合应对美国，提议在欧中峰会声明中对美国的政策作出一致回应，但欧盟没有理会。如果真有这样的事，您认为说明了什么问题？

丁纯：如果确有这样的事，我觉得首先，如果双方都面对美国的贸易保护主义，又都主张开放的全球经济，主张多边的、以规则为基础的公平公正的国际经贸秩序，坚持WTO等国际组织的全球治理框架体系的话，那么中方提出这种建议或想法，从逻辑上是很自然的。众所周知，欧盟方面对美国单边征收关税的立场，尤其是反对单边主义，主张自由贸易主张也是很明确的。



如果说欧盟不愿正式做某种表述。我想一方面，欧盟和美国的关系是一种长期结构性、战略性、历史渊源深厚的关系。是其相互的经济联系、安全防务协作的紧密程度，或者说欧洲对美国的总体依赖性使然。眼下欧盟跟美国的经贸博弈也是不对称的，某种意义上看更多受制于美国。这让欧盟即使有这个想法，也不愿，尤其是不愿跟中国站在一起公开发表共同声明谴责，得罪美国。





另外，囿于内部的不同意见，欧盟对中欧经贸关系中存在的一些问题是有自己想法和忧虑。随着中国经济实力的增强、中欧间一定程度经济竞争的加剧、尤其是欧洲内部的民粹主义壮大，这些想法显得比较显著。对不断增長的中国贸易投资以及在华欧企待遇等的一些抱怨，也使得欧洲觉得特朗普的某些制裁或诉求跟他们有不少是一致的。



德国之声：在欧盟阐述与中国关系基本信息的文件中，提到了中国在欧投资、一带一路项目，表示希望中国提高透明度、在市场规则和国际标准的基础上改善公平竞争环境。在这方面中国能有什么具体作为吗？

丁纯：作为两个互为重要贸易伙伴的经济体，对对方的经贸举措或待遇有不满和抱怨是完全正常的，欧美之间，或其他国家之间也都普遍存在。中国对欧盟也有抱怨诉求，比如（承认中国）完全市场经济地位的问题、中国在欧的投资准入问题。欧洲则提出在中国市场准入、知识产权保护等问题。 这是完全可以理解的。而中方对这些关切是重视的，不但承诺继续开放，而且也在不断做出努力，比如缩减市场准入和投资的负面清单，进一步开放相关领域如金融等、保护知识产权等等。从习近平主席达沃斯、博鳌及近期的一些公开讲话，还有这次中德政府间磋商形成的文件中，都可以明显看到，中方对欧盟的关切和顾虑是有回应的。



德国之声：除了经贸政策的协商，此次欧中峰会还有哪些议题值得关注？

丁纯：至少在坚持多边主义，自由贸易，多边框架解决问题，坚持开放经济的议题上，双方应该是可以表达这样一种共同的立场和诉求的。这也完全符合双边的利益。现在巨大的单边主义威胁，不仅涉及到中欧双方，而且与全球相关。如果说08年、09的的全球金融危机是一种非人为的经济冲击的话，现在要防止的是一种对全球经济的人为的破坏，这种破坏可能导致才出现的复苏势头受到殃及。欧中都很清楚这一点。



从中德政府磋商会后的文件看，双方关注的领域是非常广泛的，包括如何维护合理公正、可持续的全球治理体系、安全、环境和气候保护、创新领域的合作等等。我期待中欧在加强双边经贸合作领域有一些实质性进展，比如双边投资协定谈判的推动，这能直接让双方受益，也可以让全球受益，是用实际行动反制单边主义和贸易保护主义。



我也期待看到中欧加强人文领域的合作。中欧，中德都有人文交流的机制。人文领域的沟通能推动我们更好地理解对方的想法，求同存异，分享共同的价值观点立场，这个领域是需要双方努力强化的。因为很多问题、冲突、抱怨很大程度上是基于民意，对各自立场、关切的一种误解，是双边人文交流不足欠缺的结果。