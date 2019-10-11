专访:先给中美领导人台阶下

(德国之声中文网) 德国之声:怎么看中美贸易谈判后的初步协议?

沈凌:我认为就是两个一直没有谈下来的人，在寻找一个中间妥协的步骤。我们看到一开始去年说有贸易纠纷时，大家一直期盼中美之间能够达成最终的协议。但是一年多来，大家在关键问题上一直没有达成妥协。其实双方的政治领袖都是需要一定的台阶下。向特朗普的话，现在焦头烂额。中国方面肯定也一样，期待能够有一个成果，给大家有一个交代，就大家有一个中间协议。其实中间的内容大家都可以看到，我們一直以來關注焦點的問題，比方說对监督机制的建立，其实我们是没有真正达成一致的共识。所以可能这个就被留待后面。

这有时候也是中国政府一惯的智慧，中国人一直觉得，如果谈不下的话，可以把它先放一放。而不需要把所有的事情在一步内都解决掉。我们在解决很多问题都是这样的态度。这一点的话，美方也可能是承认了这个现实。他们以前一直希望一下子就把中国政府都搞定。但事实上也做不到，只能承认一个阶段性的协议。

德国之声:不过就是否已达成初步协议，双方还不同调?

沈凌:中国政府《人民日报》的态度是，我们正在朝解决问题的方向前进，是美国的总统说是我们已经达成阶段性的协议。特朗普希望马上给他的民众有一个交代。因为他现在有多条战线，跟欧洲也要打贸易战，也要徴关税。他希望给大家一个交代，证明自己还是很有能力的，把中国这么难搞的对手也搞定了。但是中国其实非常务实，我们知道这一年多来美方的态度。所以我们其实比他们来说更保守一点，我们觉得还没有把问题解决，只是往解决问题的方向在前进而已。

德国之声:中国承诺每年将购买美国农产品400亿至500亿美元，并在知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等取得进展。会认为是中国少量让步先换取贸易休战吗?

沈凌:从宏观上来讲，的确是这样的。因为我们在去年刚刚开始打贸易战的时候，其实中国政府并没有准备很充分。我们也一贯认为只要通过买买买就可以把美国人的诉求满足了，把这个问题拖下去。后来才发现，这一届的政府跟以前的不一样。仅仅通过买买买好像不能够完全解决问题。他要的更多的是制度上的变革。所以如果说谈了一年多，回到买买买的模式，应该是对中国政府来讲最合理的解决方案。因为本来中国就需要能源产品跟农产品。这个是自由贸易方向下面最合乎逻辑的一个解决方案。这个方面美国是比较有优势的。我们一定要不进口他们的大豆，不进口他们的猪肉，然后我们自己养猪的话，这个其实是违背比较优势原则。我想，如果能够通过更符合国际贸易制度原则的方式去解决问题。这个对中国来讲是最有利的。我们同时也需要进行制度上的变革。因为这个对中国长远来讲也是有好处。

德国之声:对双方接续谈判乐观吗?

沈凌:我一直觉得这是一个非常长期的问题。因为中间纠结到两个很复杂的矛盾。一个是我们中国自身在继续发展，在继续改革开放的道路上所需要的制度性变革。这个并不一定是来自美国的压力我们才需要的变革。其实没有美国和欧洲的压力，我们仍然在使市场经济更完善的制度建设上，需要更多更深刻的改革。如果有一定外部压力的话，有助于我们国内的改革。这个是一对矛盾。我们要不要改革?如何改革?或者继续深化的问题。

中国经济学家沈凌

另外一个的话，是国际贸易之间的纠纷。美国的压力并不是出自于对中国继续改革的好心，而是为了维护美国自身的经济利益。所以在这种压力下面，有很多是不理性的。很多压力是有悖于我们的经济利益或主权的原则。比方说监督，我们当然希望有不可逆的改革的进程。但是谁来监督呢?是由一个美国特使来监督中国政府?这个哪怕是中国老百姓从情感上也不能接受的处理方式。像这种矛盾就是民族或国际间的矛盾， 这两个矛盾纠结在一起，应该不会这么容易短期内就解决掉。 制度变革本来就是一个非常长期的过程。

沈凌为德国波恩大学经济学博士，华东理工大学商学院副教授。

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