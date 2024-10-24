专访:俄乌战争凸显欧洲无能化解自身的危机

经过3天的年度聚会，没有西方参与的金砖第16届峰会发表了闭幕文件《喀山宣言》。就金砖组织对国际事务的看法、目前的状态以及它的前景，德国之声采访了柏林自由大学政治学者Günther Maihold教授。

德国之声：如果同G7七国集团制裁俄罗斯发动侵略乌克兰战争相比，金砖有过哪些重要行动？

Günther Maihold：金砖国家明确指出，俄乌战争是"欧洲战争"，必须在当地解决。他们认为，战争凸显了欧洲无能化解自身的危机，却希望全球南部一同承担战争后果。不过，金砖国家新开发银行（NDB）为能继续运营，停止了所有对俄罗斯的贷款。

柏林自由大学Günther Maihold教授 图像来源: privat

德国之声：金砖国家是否有打破现行国际秩序的目标？

目前，似乎没有人对国际秩序有一个明确的规划，各种碎片信息尚需要逐步组合起来。金砖国家对重建或改建旧有规则表现出明确的兴趣，因为它们能更好地符合其需求。这里包括国际经济秩序、全球医疗保障和资源政策等问题，其最终目标是构建一个独立于美元的经济体系，与西方国家的关系并行不悖。

德国之声：30多个国家的代表团出席本次大金砖峰会，其中包括二十多位国家元首及政府首脑。怎样理解金砖国家的魅力？

金砖国家目前正受到大量国家的追捧，他们都希望将彼此间的合作塑造成坚实的后盾，尤其是在定义生活必需品市场以及为西方能源转型提供产品等方面。

德国之声：为什么土耳其希望加入金砖，而阿根廷却不接受金砖入盟的邀请?

土耳其视自己为一个跨区域的中等强国，主张在各个领域占据一席之地。而阿根廷总统米莱在意识形态上同特朗普高度一致，他认为同特朗普应密切沟通。

亲中国 疏西方？土耳其为何向金砖抛媚眼？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国之声：拉丁美洲国家在七国集团和安理会都缺席。那么金砖对拉美意味着什么？

拉丁美洲国家的角色已得到了显著提升和扩展。尤其是巴西、阿根廷和墨西哥参与了全球政治的治理。此外，它们在地区的融入也相当不错。它们需要的是更强大的政治与经济实力，以确保持续有效地贯彻它们的政策。

德国之声：金砖会建立共同的跨境支付系统吗？这一想法有多现实？

建立独立的跨境支付系统仍然遥不可及。与中国这个金砖中的老大的双边贸易关系将是中心环节。许多迹象表明，人民币可能会在其中占据重要地位。实行共同货币，意味着各国需要实行大致相同的经济政策和货币政策，我们离这一目标还相差甚远。然而，当今的俄罗斯和委内瑞拉都需要这样的新闻，因此它们会写入峰会的意向声明。

俄罗斯同委内瑞拉特别想有绕开美元的独立支付体系 图像来源: Alexander Nemenov/AFP/AP/dpa/picture alliance

德国之声：此前有消息称，金砖国家将建立自己的能源和谷物交易系统。从长远看，该计划对世界市场会产生怎样的影响？

粮食和石油是两场战争后对金砖成员国具有核心意义的两类商品。通过金砖国家扩员，提供大量这类商品的国家凸显了重要性：在石油方面是伊朗、阿联酋和沙特阿拉伯，粮食方面则包括阿根廷、埃及等国。

尽管这一计划目前面临一些困难，但能源和粮食供应安全，这一核心利益仍然是各国的首要关注点，绝不会轻易放弃。

德国之声：金砖还会继续扩大吗？

理想的金砖成员候选国名单上还有两个亚洲国家：一个是穆斯林为主的印度尼西亚，另一个是信奉佛教的泰国。

鉴于在印太地区建立制衡力量，这两个国家对中国和俄罗斯的战略利益至关重要。一方面，这将释放一个地缘战略的信号，另一方面，也展示了自身的多样性。此外，这两个国家都拥有庞大的人口，这一点北京是很重视的。

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