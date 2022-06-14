专访：俄乌战争不会改变中国攻台考量

游锡堃称云峰飞弹“可打到北京” 两日后澄清强调“和平”

台湾立法院长游锡堃日前在发表演讲时声称，台湾研发的云峰飞弹“可以打到北京”，而且“已经量产”。两天后他澄清表示，自己演讲最主要是强调和平。《环球时报》前总编胡锡进在微博上发表视频评论称游锡堃的“此番言论必将在未来成为他遭受审判的罪证之一”。