 专访：俄乌战争不会改变中国攻台考量 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.06.2022

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时政风云

专访：俄乌战争不会改变中国攻台考量

中美防长在香格里拉对话就台湾等问题正面交锋。在接受德国之声采访时，一位亚太问题专家谈到了在台湾问题上的中方考量。

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