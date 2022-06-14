专访：俄乌战争不会改变中国攻台考量

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中美防长在香格里拉对话就台湾等问题正面交锋。在接受德国之声采访时，一位亚太问题专家谈到了在台湾问题上的中方考量。
台湾立法院长游锡堃日前在发表演讲时声称，台湾研发的云峰飞弹“可以打到北京”，而且“已经量产”。两天后他澄清表示，自己演讲最主要是强调和平。《环球时报》前总编胡锡进在微博上发表视频评论称游锡堃的“此番言论必将在未来成为他遭受审判的罪证之一”。
本周六，美国防长奥斯汀在香格里拉安全对话会上发言时抨击中国在台湾附近进行“挑衅性的、破坏稳定的”军事活动。就在一天前，中国防长魏凤和发出警告，若有人把台湾分裂出去，中国军队必将“不惜一战”。
香格里拉对话期间，中美两国代表的强硬表态，让人们越来越有理由担心，继乌克兰战争之后，东亚地区也有可能成为冲突热点。
中國突宣布暫停輸入台灣石斑，在台引發熱議。從水果到石斑，北京為何又禁台灣農水產？德國之聲整理公開數據與各方分析，試圖爬梳台灣石斑是如何成為一尾映照兩岸關係的「政治魚」。
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