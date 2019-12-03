 专访：俄中通气 三方共赢 | 经济纵横 | DW | 03.12.2019

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经济纵横

专访：俄中通气 三方共赢

本周一，俄罗斯通往中国的天然气管道第一阶段工程正式投产，普金与习近平通过视频连线见证了管道开通仪式。该工程对中俄两国的能源战略、外交政策有着怎样的意义？对俄罗斯天然气的传统大客户欧洲又会产生怎样的影响？德国之声专访了中国社科院的俄罗斯问题专家姜毅。

Russland China Gas-Pipeline l Kraft Sibiriens - Sila Sibiri (picture alliance/dpa/ITAR-TASS/V. Sharifulin)

俄中东线天然气管道工程项目2014年签署、2019年初步投产

德国之声：俄中东线天然气管道投产，其意义主要体现在政治方面还是经济方面？

姜毅：最主要还是经济意义，尤其是对于中方而言。中国近年在大力发展新型能源，对天然气的依赖越来越大。尽管现在已经有缅甸、中亚通往中国的天然气管道，还有基于海运的液化天然气(LNG)进口通道，但是在能源结构调整的背景下，需求不断扩大的国内天然气市场仍然无法被满足。而且，中国与俄罗斯就天然气管道曾经谈判了十多年，也能说明，这个项目其实体现了中国对自身能源供应安全的长期考虑。

德国之声：也就是说，这条管道有助于中国增强能源进口的多样性。但是另一方面，中国对俄罗斯能源的依赖性也会上升。

姜毅：这是一个问题的两个方面。首先，中国能够由此在一定程度上实现能源进口多元化；另外一方面，即便这条管道全面投产，高峰期的运送能力也不过是每年380亿立方米，不到目前需求的五分之一，所以也谈不上对俄罗斯产生什么依赖。不论如何，中国能源多元化、减小对单一来源依赖，这一方向不会改变；也就是说，这条管道开通后，从缅甸、从中亚、通过海运进口的管道天然气或液化天然气并不会减少。

Russland China Gas-Pipeline l Kraft Sibiriens - Sila Sibiri (Reuters/Stringer)

10月16日，中国黑河的施工现场

德国之声：对于俄罗斯方面而言，大规模提升对中国出口量，是否意味着莫斯科在与主要客户欧盟议价谈判时，手中能够握有更重的筹码？

姜毅：我不认为俄罗斯想借此增加对欧议价的筹码。过去几十年来，俄欧之间的天然气议价机制已经相当成熟，双方在这方面并没有突出的矛盾。同时，这些年来，欧盟也在努力推动自身能源供应的多元化，减少对俄罗斯的依赖。尤其是2014年乌克兰危机爆发之后，这一趋势十分明显：尽管目前欧洲能源市场上俄罗斯天然气依旧占据了极大的份额，但是与过去高峰期相比，俄气的比例已经明显降低。所以，从俄罗斯的立场出发，它也需要实现天然气出口的多元化。扩大对中国的出口，也是俄罗斯的战略选择。

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德国之声：您的意思是：寻求能源多元化的欧盟需要减少进口俄罗斯天然气，俄罗斯则需要开拓欧洲以外的天然气供应市场，恰好中国又需要俄罗斯的天然气来推动自己的能源多元化，三方的利益恰好实现了一致？

姜毅：对，这是三方共赢的局面。

德国之声：俄罗斯与欧盟之间的议价机制已经十分成熟，而俄中之间的天然气供应价格却不公开，流出的数字只有五年前签订协议时"合同金额或高达4000亿美元"这样十分模糊的表述。双方为什么要对此守口如瓶？这是否和历时多年的拉锯谈判有关？

姜毅：我认为这有两方面原因。首先，中俄之间的天然气议价机制并不成熟，其背景是整个亚太天然气市场的价格形成机制都不成熟。所以，双方议价时，即要参考国际市场价格，也要考虑亚太地区的特殊情况，还要计算俄罗斯在这一地区的基建成本。更加复杂的是，俄罗斯总体经济形势并不好，资金紧张，几年前中国石油、中国石化集团还向俄罗斯提供了其境内管道的建设贷款，这几笔贷款也必然会融入到价格形成机制中。考虑到贷款的浮动利率、偿还年限等多种因素，每年的偿还金额都在浮动，这就导致今年的供气价格和明年的价格也是不一样的，暂时还无法形成一个长期的价格机制，毕竟这个价格的构成目前实在太复杂了。第二方面的原因，则是俄罗斯方面想利用当前亚太天然气市场不成熟的局面，企图将俄中议价机制作为将来亚太天然气价格形成机制的模板。我们知道，俄罗斯还想向日本、韩国扩大出口天然气，在与中国的议价机制还不成熟的情况下，莫斯科当然不愿意把这个价格公开，导致今后在与日韩议价时陷入不利的局面。

Russland China Gas-Pipeline l Kraft Sibiriens - Sila Sibiri (Reuters/M. Shemetov)

靠近黑龙江中俄边境的阿塔曼斯卡亚管道加压站

德国之声：您这是在暗示，俄罗斯正在以相当优惠的价格向中国供应天然气？

姜毅：不能这么简单地推断。双方的价格形成牵涉了太多的因素，非常复杂，同时还要考虑到潜在的第三方、第四方。不论是俄方，还是中方，都有着自己的算盘。北京方面同样不希望因为今天公布了价格数字，而在今后谈判时限缩自己的回旋余地，因为我们刚才谈到了，价格的各个组成部分都在浮动。谁都不想把今后讨价还价的路给堵死。

Russland Videokonferenz Präsident Wladimir Putin mit China Präsident Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/M. Klimentyev)

两国元首通过视频连线见证了管道投产

德国之声：这条管道的经济意义大于政治意义，但是政治意义也不是完全没有。比如5年前签署协议时，俄罗斯正因为强行吞并克里米亚而遭到西方国家的孤立。而昨天，两国元首也都通过视频连线共同宣布管道投入运营。您认为，双方如此高调宣布投产，究竟有哪些政治上的动机呢？

姜毅：对于俄罗斯而言，欧洲在减轻对俄罗斯天然气的依赖，西方国家在政治上正在围堵俄罗斯，而此时与中国的能源合作，有助于莫斯科在国际天然气市场上保住一定的份额，巩固自己的能源大国地位，从而突破围堵，这样的象征意义十分明显。对于中国而言，能源一直是中俄双边关系极其重要组成部分；在当前国际经贸斗争十分复杂、中国陷入与美国贸易战的情况下，扩大与俄罗斯的经贸合作，能够让中国强化对外开放、坚持国际合作的形象，从而宣示其政治影响力。

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