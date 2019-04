专访:你吃对了吗?垃圾食物比香烟更致命

(德国之声中文网)全球每五个人中就有一人死于不良饮食习惯。一份发表在科学期刊《柳叶刀》上的最新研究指出,过度食用红肉、加工肉类,过度摄取盐和糖,缺乏食用水果、蔬菜以及坚果类食物,可能对心脏造成损害并引发癌症。

研究人员表示,日常饮食习惯不良对健康的损害比吸烟等风险因素更高。2017年全球有1100万人因为心血管疾病早亡,而肥胖以及不良饮食经常是造成此类疾病或是导致病情恶化的因素,尤其是摄取过多盐分。

德国营养生物化学家斯蒂芬·洛科夫斯基(Stefan Lorkowski)是新发表的饮食风险研究共同撰写人。洛科夫斯基日前接受德国之声专访,讲述了研究的最新发现。

德国之声:谈到不健康饮食,人们最常听说的就是食用垃圾食物、饮酒和抽烟。在这份研究中,危害健康的不良饮食包括哪些食物呢?

洛科夫斯基:这要看你所说的是哪个国家。众所周知,发展中国家人民的饮食习惯与发达工业化国家不同,当然也有一些相似之处。例如,几乎所有国家里人们食用全谷物都不够。在发展中国家,对食物的选择取决于是否容易取得,以及个人或家庭收入情况。低收入者买不起蔬菜和肉类,只能选择廉价而且高淀粉的食物。工业化国家的情况不同,人们有足够的预算购买食品,但是我们还是吃不少低纤、含有大量精致淀粉与脂肪,还有高卡路里的食物。近年来,全球各地人口的身体质量指数(BMI)都在稳定上升。

病,也可以是吃出来的 南非最受欢迎的快餐 对于许多贫民区的居民来说,这种叫做Kota的三明治可以说是一种主食。无论男女老少,这个便宜至极的东西绝对能让你吃饱。根据面包中间配料的不同,价格在30到90欧分之间。Kota主要由吐司面包、薯条、廉价香肠和奶做成。名字分别叫做“肉肠”(Polony), “俄罗斯风格”(Russian)或者是“维也纳风格”(Vienna)。

病,也可以是吃出来的 花很少的钱就能吃饱 但是,Kota可是说是维他命炸弹的反义词。贫民区的居民会想尽办法省钱。卖Kota的人也是一样。他们炸薯条的油也是经常不换。去年,在南非因此爆发了严重的李氏杆菌病,造成183人死亡。而其中的病菌来源就是做Kota用的廉价香肠。

病,也可以是吃出来的 贫穷导致营养不良 不健康的饮食,很少营养,但是有很多的脂肪、糖和盐。这是造成许多疾病在南非广泛传播的原因。饮食不健康就会让身体肥胖。这可能导致糖尿病、癌症或心血管疾病。这些也正是南非大约一半提前死亡者的病因。

病,也可以是吃出来的 便宜,但有害健康 不健康的食品往往都很便宜。在这个24小时开放的超市里,一公斤机器加工的香肠大约只要3欧元。但如果仔细看一看成分标签,就会发现,在Polony这种香肠里,只有46%的肉,或者是“机械脱骨猪肉和鸡肉。”剩下的就是水,凝固剂,淀粉和化学添加物。

病,也可以是吃出来的 国民食品Pap 一位当地的超市经理告诉我们,“卖的最好最快的就是玉米餐”。这种没有什么营养的白色糊状食品也叫Pap。它是穷人的主食,无论是在家里做的还是在大街上买的。Hillbrow当地快餐店的顾客告诉我们:“我们吃什么都可以配Pap。Pap加肉,别的东西这里的人也买不起。”许多人不知道,这种食品有多么的不健康,而且身体缺乏营养又会意味着什么。

病,也可以是吃出来的 新的饮食习惯 在许多发展中国家,饮食方式在过去的几年里都发生了变化:那里的民众越来越多地食用半成品,或者工业化制造的食品。许多国家的传统饮食已经被这种食物所替代。而这一现象贯穿所有的年龄层:Hillbrow的Kota店每天放学后,都会排起长长的学生队伍。

病,也可以是吃出来的 危险加剧 长久来说,这样的饮食习惯会导致人们得一些之前在非洲闻所未闻的疾病。研究结果表明,以脂肪、盐和糖为基础的饮食会诱发糖尿病,中风和高血压。在非洲,这些疾病的蔓延速度非常之快。世界卫生组织预计,到2030年,这些疾病将成为非洲最主要的死亡病因。

病,也可以是吃出来的 蔬菜——但只有一点点 据南非西开普大学教授Thandi Puoane介绍 :“就算人们买蔬菜的话,他们的烹调防范还是很不健康。”在一次问卷调查中,这所大学发现许多人喜欢将菠菜,西红柿或者圆白菜和便宜的肉碎一起用许多油烹制。然后再加味精,就会让原本一顿营养丰富的美餐变成卡路里炸弹。

病,也可以是吃出来的 极简菜单 Mama Dombolo是Hillbrow贫民区诸多集装箱饭馆中的一个。这里的菜单上只有一个菜:Pap和Matambo牛骨大乱炖。一般会配一点点一种叫做Morogo的非洲菠菜。看到这里,你就知道为什么在Hillbrow这样的贫民区有那么多人身体过胖是不足为奇的事情了。



您提到热量以及对某些特定食物的摄取。那么一般人的饮食中到底缺乏哪些东西呢?应该多食用哪些食物?

我们的研究发现的一个严重问题是纤维摄取量过低。人们食用的全谷类食物太少。此外,我们还偏好富含精致淀粉与脂肪的快餐。这些食物通常纤维不足,微量营养素以及微量元素过低。我们所摄取的钠普遍过高。盐分是饮食中刺激食欲的成分。我们喜欢吃甜食和咸味充足的食物,变得习惯这样的口味。随着年龄增长,很有可能只有更咸或更甜的食物才能满足胃口;这会造成人们年纪越大,对糖和盐的摄取量越高。

在研究中我们也提到,超过50%的死因是因为全谷类食物以及水果摄取不足,钠元素食用过量。

研究报告写道,在所有国家中,因为饮食不良导致死亡的高风险国家排名第一的是乌兹别克斯坦。以色列的风险最低,德国的排名在中段。研究对德国人的饮食习惯有何特别的发现吗?

是有一项关于卡路里摄取量的发现,不过没有被列入研究报告中。超过50%的德国人过胖。这是德国联邦统计局最新公布的数据。德国肯定存在肥胖问题,这可能导致糖尿病等疾病。

除了卡路里摄取外,德国人吃的蔬菜水果不足,反而食用过多肉类以及肉制品。这意味着德国人太少吃谷类以及其它高纤食物。许多年前我们就知道这项事实。几年前,我们进行过一次全国范围内的问卷调查"德国国家营养调查II"(German National Nutrition Survey II),结果显示,德国人每天食用的纤维低于20克,而每日的建议摄取量是30克以上。近期发表在《柳叶刀》的研究指出,谷类和纤维摄取对预防死亡、心血管疾病、二型糖尿病和直肠癌有重要作用。

这是必须正视的问题。人们会选择吃含精致淀粉以及添加糖分的食品,而非全谷类产品,也是因为后者价格更高。不过,吃全谷类食物通常更有饱足感,食用的分量相对较少。

糖和淀粉摄入过量是健康的一大威胁

从过去在德国进行的问卷调查得知,我们所吃的碳水化合物有近半数是糖分。这是另一个大问题,因为糖是增加罹患心血管疾病及糖尿病风险的元凶。

您和研究伙伴是如何分析各国的饮食习惯?采用了哪些搜集数据的方式?

"全球疾病负担研究"(Global Burden of Disease Study)通过不同管道搜集数据。其中的常见数据搜集方式是所谓的"食物频率问卷"(FFQ)或"24小时膳食回顾",用以调查每个人在过去24小时或数日内进食的内容。这绝非易事,因为你可能已经记不清楚昨天吃过的东西。不过这是如今最好的方法。

在全国范围内搜集数据也是相当困难的工作。例如德国南部人所吃的食物就和东部、西部或北部居民不同。因此目前没有最理想的数据搜集工具,还需要进行相关研发。

您提到德国各地居民的饮食习惯不同。那又是如何比较发展中国家居民的饮食习惯呢?这些国家的粮食供给及食物品质经常是个问题,而欧洲国家的情况则更好。

这里必须强调,全球疾病负担研究并不是比较各国之间的饮食习惯。

各国人民罹患饮食相关疾病的原因各有不同。在发展中国家或是低社会人口指数的国家,人民因为经济拮据无法食用蔬菜和水果,或是当地根本无法取得这些产品。贫穷家庭买不起肉类或高品质牛乳,只能选择高卡路里食物果腹。这些国家的人民因此经常食用大米、玉米等高淀粉、纤维质及微量营养素不足的食品。相反地,在德国等发达国家,微量营养素的摄取情况较为良好,但饮食并不均衡,我们所食用的蔬菜和全谷类食物,与添加糖分、精致淀粉、肉类以及加工肉品的比例不均衡。

全球疾病负担研究提供了一个量化工具,分析不均衡饮食等风险因素对健康的损害程度,同时让政策制定者明白国家面临的健康挑战有哪些;这些讯息可被用于改善各国人民的健康状况。

饮食健康问题专家Stefan Lorkowski

批评者认为,这份研究过于着重个别饮食成分,例如糖、脂肪、红肉、加工肉类,而非整体饮食。您怎么看?

这当然是个问题。我们知道,不能只看营养素的组成或是分析个别营养成分,就针对饮食对健康的影响下定论。此外,人们在购物时考虑的不是营养成分,他们购买的是食品而非营养成分。但作为科学家,我们必须知道日常饮食中的哪些成分是肇因。

不过,我们所研究的成分正好恰当地描述了饮食的质量。尽管如此,全球疾病负担研究的研究团队仍不断改善数据分析流程,在新一代研究中或许能提供更高质量的数据。

斯蒂芬·洛科夫斯基(Stefan Lorkowski)是德国耶拿大学营养学系营养生物化学部教授。他也是"1990年至2017年间195国家的饮食风险所造成的健康影响:系统性分析2017年全球疾病负担研究"(Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burdan of Disease Study 2017)的共同撰写人。该研究报告发表于科学期刊《柳叶刀》。

为增加阅读流畅度,此次访谈经过删减整理。